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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Молдова (1685) Евросоюз (15875) Майя Санду (177)

Молдова хочет стать членом ЕС. Москва предупреждена, – Санду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Молдова хочет стать членом ЕС. Москва предупреждена, – Санду

Президент Молдовы Мая Санду предупредила Россию, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом она сказала в интервью Reuters.

"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", - сказала Санду, избегавшая четких упоминаний об ориентации страны с момента обретения власти в конце 2020 года, учитывая зависимость Молдовы от российского газа.

На вопрос, разрешит ли Россия Молдове присоединиться к Европейскому Союзу, Санду сказала, что она предупредила российские власти, что модель ЕС является моделью для ее страны.

"Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (присоединиться к ЕС. - Ред.), и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор", - сказала она.

Напомним, государства ассоциированного трио в рамках "Восточного партнерства" – Украина, Молдова и Грузия – впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.

Читайте: На саммите Восточного партнерства Украина получила полную поддержку, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Коли у жінки яйця більше ніж у клоуна.
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16.12.2021 11:05
+13
Респект, Майя!! Хай москалі показяться від параноїдної маячні !!)))
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16.12.2021 10:55
+12
Какой дебил такой вопрос задавал?
Чи дозволить Россия, лол, идиот
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16.12.2021 10:55
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Какой дебил такой вопрос задавал?
Чи дозволить Россия, лол, идиот
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16.12.2021 10:55 Ответить
Респект, Майя!! Хай москалі показяться від параноїдної маячні !!)))
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16.12.2021 10:55 Ответить
Попереджений, значить озброений, у нього ы так цього добра завались.
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16.12.2021 10:55 Ответить
Если нам закрыть небо кацапским Ванькам в тельняшках и дать пистов ПМРовцам, то Молдова в легкую вступит в ЕВро Союз и в НАТО!!!!
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16.12.2021 11:01 Ответить
Коли у жінки яйця більше ніж у клоуна.
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16.12.2021 11:05 Ответить
Нееее... Они ему как раз и мешают....
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16.12.2021 11:23 Ответить
Надо было еще мера Геническа предупредить.
Вообще, какое их дело до внутреннего выбора страны в каком направлении им развиваться?
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16.12.2021 11:24 Ответить
Ожидаемо у скабеевой : Молдавские националисты ущемляют рузкогаварящих жителев Молдовы
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16.12.2021 11:26 Ответить
При чем здесь цыгане?
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16.12.2021 12:14 Ответить
Молдова хочет ...
А ********* хочет ...
И тем и другим в ближайшие 15 лет не светит реализация хотелок!
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16.12.2021 11:27 Ответить
Nado posmotretj mimnimum jeshcho dva vibora, jesli nebudet prikolov na podobije gondona, uskorenno prodvigatj reformi, to skoreje vsevo i poluchite prigloshenije i vse strani ES podtverdit chto soglasni prinjatiju v ES.
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16.12.2021 11:37 Ответить
И что? А берут в ЕС?
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16.12.2021 11:40 Ответить
Молдова очень быстро может стать и членом ЕС и НАТО. Достаточн соединится с Румынией. А к этому они придут несомненно. А в дополнение отказаться от ПМР, закрыть с ней границу и кацапские военные останутся там без средств чего либо.
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16.12.2021 11:51 Ответить
Раніш насміхалися з молдован,а тепер навіть завидую,раз вибрали умну,значить народ не глупий!
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16.12.2021 12:23 Ответить
Дуже радий за молдован. Але звучить якось принизливо. Хіба обов'язково наголошувати на попередженні?
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16.12.2021 12:32 Ответить
"наполягатимемо, що то наш вибір... ", "наголошуватимемо на попередженні про намір..."
Щось не чути було про "попередження" і "наміри", коли виникла газова криза восени - поперли всім скопом до Москви, навіть не замовивши квитків назад.
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18.12.2021 17:26 Ответить
 
 