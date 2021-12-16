Молдова хочет стать членом ЕС. Москва предупреждена, – Санду
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Президент Молдовы Мая Санду предупредила Россию, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом она сказала в интервью Reuters.
"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", - сказала Санду, избегавшая четких упоминаний об ориентации страны с момента обретения власти в конце 2020 года, учитывая зависимость Молдовы от российского газа.
На вопрос, разрешит ли Россия Молдове присоединиться к Европейскому Союзу, Санду сказала, что она предупредила российские власти, что модель ЕС является моделью для ее страны.
"Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (присоединиться к ЕС. - Ред.), и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор", - сказала она.
Напомним, государства ассоциированного трио в рамках "Восточного партнерства" – Украина, Молдова и Грузия – впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.
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Чи дозволить Россия, лол, идиот
Вообще, какое их дело до внутреннего выбора страны в каком направлении им развиваться?
А ********* хочет ...
И тем и другим в ближайшие 15 лет не светит реализация хотелок!
Щось не чути було про "попередження" і "наміри", коли виникла газова криза восени - поперли всім скопом до Москви, навіть не замовивши квитків назад.