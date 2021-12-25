Німеччина хоче перетворити Євросоюз на "четвертий рейх", - Качинський

Глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на Guardian.

Зокрема, голова партії "Право і справедливість" (ПіС) сказав, що деякі країни "не в захваті від перспективи створення четвертого німецького рейху на основі ЄС".

"Якби ми, поляки, погодилися з таким сучасним уявленням, ми були б принижені", – сказав Качинський, який також є віцепрем’єр-міністром. Він додав, що Суд ЄС використовується як "інструмент" для федералістських ідей.

Польща була втягнута в тривале протистояння з ЄС, зокрема через судові зміни, які ПіС проштовхувала з 2015 року.

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