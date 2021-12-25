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Німеччина хоче перетворити Євросоюз на "четвертий рейх", - Качинський

Німеччина хоче перетворити Євросоюз на

Глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на Guardian.

Зокрема, голова партії "Право і справедливість" (ПіС) сказав, що деякі країни "не в захваті від перспективи створення четвертого німецького рейху на основі ЄС".

"Якби ми, поляки, погодилися з таким сучасним уявленням, ми були б принижені", – сказав Качинський, який також є віцепрем’єр-міністром. Він додав, що Суд ЄС використовується як "інструмент" для федералістських ідей.

Польща була втягнута в тривале протистояння з ЄС, зокрема через судові зміни, які ПіС проштовхувала з 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Качиньський: Росія атакує там, де бачить слабке місце, - як от у Криму і на сході України

Автор: 

Німеччина (7320) Качинський Ярослав (38) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+15
" строится за деньги европейского фонда "
что то знакомое в этих словах,
ах да слова кацапских глашатаев
"в УССР все строилось за деньги Москвы, все построено было СССР"
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25.12.2021 09:14
+12
все як завжди - кацапія з ерманіею всіх ділять - европа ненавчяема...
Україна піде першою під цей розділ.
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25.12.2021 02:47
+11
молодцы Поляки -единственная достойная нация в европе -все остальные закончились
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25.12.2021 03:24
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а чому б и не? "Дойчлан юбер аллес" - остальные обслуживающий персонал.
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25.12.2021 13:21 Відповісти
И помогает им в этом Пуйлостан, вполне реально 😡
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25.12.2021 13:48 Відповісти
В Німеччині Третього райху грайдупків притісняли, а в теперішній Німеччині грайдупки в великій пошані. Невже п.Качинський не бачить різниці? Утім, як Третій райх, та і ******* Німеччина є тісними союзниками з Росією. І це найголовніше.
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25.12.2021 14:25 Відповісти
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