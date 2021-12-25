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Германия хочет превратить Евросоюз в "четвертый рейх", - Качинский

Германия хочет превратить Евросоюз в

Глава правящей партии Польши Ярослав Качинский заявил, что Германия пытается превратить ЕС в "немецкий четвертый рейх".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на Guardian.

В частности, глава партии "Право и справедливость" (ПиС) сказал, что некоторые страны "не в восторге от перспективы создания четвертого германского рейха на основе ЕС".

"Если бы мы, поляки, согласились с таким современным представлением, мы были бы унижены", - сказал Качинский, который также является вице-премьер-министром. Он добавил, что Суд ЕС используется как инструмент для федералистских идей.

Польша была втянута в длительное противостояние с ЕС, в частности, из-за судебных изменений, которые ПиС проталкивала с 2015 года.

Читайте также: Польше, возможно, придется строить забор на границе с Украиной: неизвестно, по какой модели пойдут россияне, - вице-премьер Качиньский

Германия (6927) Качиньский Ярослав (65) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+15
" строится за деньги европейского фонда "
что то знакомое в этих словах,
ах да слова кацапских глашатаев
"в УССР все строилось за деньги Москвы, все построено было СССР"
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25.12.2021 09:14
+12
все як завжди - кацапія з ерманіею всіх ділять - европа ненавчяема...
Україна піде першою під цей розділ.
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25.12.2021 02:47
+11
молодцы Поляки -единственная достойная нация в европе -все остальные закончились
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25.12.2021 03:24
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а чому б и не? "Дойчлан юбер аллес" - остальные обслуживающий персонал.
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25.12.2021 13:21 Ответить
И помогает им в этом Пуйлостан, вполне реально 😡
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25.12.2021 13:48 Ответить
В Німеччині Третього райху грайдупків притісняли, а в теперішній Німеччині грайдупки в великій пошані. Невже п.Качинський не бачить різниці? Утім, як Третій райх, та і ******* Німеччина є тісними союзниками з Росією. І це найголовніше.
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25.12.2021 14:25 Ответить
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