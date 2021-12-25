Германия хочет превратить Евросоюз в "четвертый рейх", - Качинский

Глава правящей партии Польши Ярослав Качинский заявил, что Германия пытается превратить ЕС в "немецкий четвертый рейх".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на Guardian.

В частности, глава партии "Право и справедливость" (ПиС) сказал, что некоторые страны "не в восторге от перспективы создания четвертого германского рейха на основе ЕС".

"Если бы мы, поляки, согласились с таким современным представлением, мы были бы унижены", - сказал Качинский, который также является вице-премьер-министром. Он добавил, что Суд ЕС используется как инструмент для федералистских идей.

Польша была втянута в длительное противостояние с ЕС, в частности, из-за судебных изменений, которые ПиС проталкивала с 2015 года.

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