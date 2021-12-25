Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво
Предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав усіх християн, які сьогодні святкують Різдво Христове.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері предстоятеля ПЦУ.
У повідомленні Епіфанія відзначається: "Від повноти помісної Української Православної Церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння".
Топ коментарі
+14 Чайка Київ
показати весь коментар25.12.2021 14:24
+13 Владимир Сухов #378743
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+12 Владимир Сухов #378743
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В дні зимового сонцестояння буде величне свято Різдво, свято прадавніх українців, які первинно називали його Родздво. Род - образ Всевишнього, Творця - Вседержителя всього сущого на Землі для прадавніх українців, Бог всього, що наРОДжується. Тому в нашій мові: наРОД, РІДний, РОДич, тощо. Після зимового сонцестояння Бог Род здвигав все живе на Землі на новий сонячний цикл, давав нове сонячне коло всьому живому на Землі для відтворення в новому життю. Тому Родздво - це РОД ЗДВинувся на нове сонячне коло, воскрес (або народився) під новим образом з ім'ям як Бог Коляда (тому що нове сонячне КОЛО ДАв), якому вдячні прадавні українці співали колядки в переддень Родздва, так славлячи Бога Коляду: призивали дати їм нове сонячне коло для відродження життя в природі.
В рідній вірі українців свято Різдво ніякого відношення до Христа не має.
А потом его привязали на иудейский новый год 1 сентября...В результате смены календаря иудейская дата съехала на 14, а 1 сентября стал новым учебным годом...
видео
https://twitter.com/i/status/1471249273547370503
ну ладно, главное что бы вы умный помнили все коммунистические праздники
"
Рождество 7 января в Украине отмечают по Юлианскому старому календарю. Из-за его неточности через 100 лет по этому же календарю Рождество будет уже 8 января и т.д.
Но когда все началось? Ответ на этот вопрос дают старые календари. Как видно, в дореволюционные времена на территории царской России Рождество отмечали как и во всем мире - 25 декабря. После появления СССР в календарях ещё некоторое время была дата 25 декабря, но в 1923 году появляется дата - 7 января. Но, видимо, население не захотело нововведений и через пару лет в 1925 году православное Рождество снова отмечают 25 декабря. Последний год, когда в СССР официально отмечали Рождество было в 1929 году. Каким образом праздник снова "переместили" на 7 января история умалчивает. Но некоторые источники утверждают, что инициатива исходила от правящей верхушки партии. Попытки запретить религию провалились. И, как говорится, если не можешь победить - возглавь. Руководству СССС необходимо было разделить даты празднования религиозных праздников советских граждан и "враждебного" капиталистического запада."
До революции 1917 года вся россия жила по юлианскому календарю. И поэтому для жителей той россии небыло никаких двойных дат в праздновании христианских праздников.
Определённый дискомфорт испытывали только путешественники и прочие кому необходимо было по тем или иным делам ездить в россию или в Европу.
Но это решалось простым ,,переводом дат" при пересечении границы. Точно так как мы сейчас привычно переводим часы.
Эту разницу в датах неисправило временное правительство.
Для справедливости добавлю, что на начало двадцатого века не одна россия жила по своему отдельному календарю.
И только большевики одним из первых указов ввели на новой росии ввели ,,новый" григорианский календарь.
Церковь новый календарь от ,,большевиков" невосприняла. Причины нужно объяснять ????
https://www.youtube.com/watch?v=qk0TrukT2To
Хоча на початку совка все збігалося, допоки Сталін не вирішив створити новий відділ НКВС з попів, бо простий люд не сприймав "нову віру" від більшовиків.
Але ж логічно, що спочатку народився, а потім святкується новий рік...
Ну й друге "логічно", що випливає з першого - для тих, хто святкує Різдво 7 січня і новий рік 13 січня норм! ("старий" новий рік по-совковому). Аби був привід нажертися!
«Достовірна дата народження Христа невідома» («New Catholic Encyclopedia»).
«Ніхто не знає точної дати народження Христа» («Encyclopedia of Early Christianity»).
Біблія не дає прямої відповіді на запитання, коли народився Ісус. Однак у ній згадано дві події, які допомогли багатьом людям дійти висновку, що він не міг народитися взимку, хоч би коли святкували його народження - 25 грудня чи 7 січня.
Не взимку
Перепис населення. Незадовго до народження Ісуса кесар Август видав постанову «зробити перепис усієї населеної землі». Кожен мав піти «до свого міста». Така подорож могла тривати тиждень або більше (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002001-v42002003 Луки 2:1-3 ). Піддані кесаря, мабуть, не були у захваті від такого наказу (перепис, очевидно, проводився для того, щоб зібрати інформацію про платників податків і тих, хто підлягав військовій повинності). Оскільки багато хто мусив би здійснити довгу подорож, Август навряд чи міг призначити перепис на холодні зимові місяці, адже це ще більше роздратувало б людей.
Отари в полі. Пастухи «жили в полі і вночі стерегли свої отари» (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002008 Луки 2:8 ). У книжці «Щоденне життя за Ісусових часів» зазначається, що «за тиждень до Пасхи [в другій половині березня]» отари виводили на пасовища, і вони залишалися там до середини листопада. У цій книжці також говориться: «Отари зимували в укритті; і вже з цього видно, що традиційна дата Різдва, взимку, навряд чи правильна, оскільки в Євангелії сказано, що пастухи були на полі» («Daily Life in the Time of Jesus»).
Приблизну дату народження Ісуса можна встановити, якщо рахувати назад від дня його смерті. А помер Ісус 14 нісана під час свята Пасхи навесні 33 року н. е. (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0/19/#v43019014-v43019016 Івана 19:14-16 ). Коли Ісус розпочав своє служіння, яке тривало три з половиною роки, йому було коло 30 років (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/3/#v42003023 Луки 3:23 ). Отже, Ісус народився в першій половині осені 2 року до н. е.
Чому Різдво святкують 25 грудня (чи 7 січня)?
Якщо Ісус народився не 25 грудня (чи 7 січня), чому ж тоді Різдво святкують саме в цей день? Згідно з «Британською енциклопедією», церковні провідники «хотіли, аби цей день збігся із язичницьким святом римлян на честь "дня народження непереможного сонця"» («Encyclopædia Britannica»). Це язичницьке свято припадало на день зимового сонцестояння. У книжці «Дохристиянські вірування українського народу» митрополит Іларіон (професор Іван Огієнко) пише: «Християнство заступило перше Свято народження сонця (Dies natalis solis) Святом Народження Христа». Як зазначається в «Американській енциклопедії», так церква прагнула «зробити християнство привабливішим для новонавернених язичників» («The Encyclopedia Americana»).