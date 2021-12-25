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Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво

Предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав усіх християн, які сьогодні святкують Різдво Христове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері предстоятеля ПЦУ.

У повідомленні Епіфанія відзначається: "Від повноти помісної Української Православної Церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні християни святкують Різдво за Григоріанським календарем

Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво 01

календар (35) Різдво (262) Епіфаній (349)


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Топ коментарі
+14
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25.12.2021 14:24
+13
Чрез 5 років і ПЦУ буде святкувати Різдво Христове 25-го грудня!
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25.12.2021 14:17
+12
Славим Його !
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25.12.2021 14:37
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Эпифаний))) Эпично☝
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25.12.2021 14:11 Відповісти
Епіфаній - грецьке ім'я.
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25.12.2021 14:49 Відповісти
Чрез 5 років і ПЦУ буде святкувати Різдво Христове 25-го грудня!
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25.12.2021 14:17 Відповісти
Эпифаний, переноси празднование Рождества на 25декабря для ПЦУ!
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25.12.2021 14:17 Відповісти
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25.12.2021 14:24 Відповісти
Христос народився ! Слава !
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25.12.2021 14:25 Відповісти
Славим Його !
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25.12.2021 14:37 Відповісти
Сакральне значення свята Різдво

В дні зимового сонцестояння буде величне свято Різдво, свято прадавніх українців, які первинно називали його Родздво. Род - образ Всевишнього, Творця - Вседержителя всього сущого на Землі для прадавніх українців, Бог всього, що наРОДжується. Тому в нашій мові: наРОД, РІДний, РОДич, тощо. Після зимового сонцестояння Бог Род здвигав все живе на Землі на новий сонячний цикл, давав нове сонячне коло всьому живому на Землі для відтворення в новому життю. Тому Родздво - це РОД ЗДВинувся на нове сонячне коло, воскрес (або народився) під новим образом з ім'ям як Бог Коляда (тому що нове сонячне КОЛО ДАв), якому вдячні прадавні українці співали колядки в переддень Родздва, так славлячи Бога Коляду: призивали дати їм нове сонячне коло для відродження життя в природі.

В рідній вірі українців свято Різдво ніякого відношення до Христа не має.
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25.12.2021 14:29 Відповісти
Правда и Новый Год тоже...он праздновался на весеннее равноденствие которое было связано с началом полевых работ... и не только у индоевропейских народов...
А потом его привязали на иудейский новый год 1 сентября...В результате смены календаря иудейская дата съехала на 14, а 1 сентября стал новым учебным годом...
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26.12.2021 09:50 Відповісти
Жена сказала: 12 страв 6 января! И все, более никаких вопросов 25, или 07 отмечать нет!
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25.12.2021 14:31 Відповісти
Как "авторитетно"))
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25.12.2021 14:35 Відповісти
Просто делюсь опытом решения спорных вопросов! Особенно , если в городе одна церковь ПЦУ, один костел и примерно 14 церквей РПЦ! Да к тому же я еще и атеист!
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25.12.2021 15:53 Відповісти
она у тебя с Расеи что ли?

видео
https://twitter.com/i/status/1471249273547370503

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25.12.2021 14:39 Відповісти
6 ноября революцию я так понимаю тоже отмечаете ?
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25.12.2021 14:45 Відповісти
Вообще-то, 7-го, неуч.
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25.12.2021 15:05 Відповісти
Неуч %?

ну ладно, главное что бы вы умный помнили все коммунистические праздники
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25.12.2021 15:42 Відповісти
И займитесь-ка пунктуацией.
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25.12.2021 15:45 Відповісти
Октябрьский переворот? Ни 6, ни 7, ни 8 не отмечаю! Странные у тебя ассоциации!
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25.12.2021 15:49 Відповісти
Я бы 25-го начал с 0,7 а дальше как пойдёт )))))
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26.12.2021 09:43 Відповісти
Вітаю всіх українцівз Різдвом та маю надію, що в майбутньому не буде совкового скрєпного святкування за 7 січня.
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25.12.2021 14:44 Відповісти
Совкове скрєпне святкування якраз 25 грудня.
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25.12.2021 15:06 Відповісти
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25.12.2021 15:07 Відповісти
Дякую заінформацію, але:
"

Рождество 7 января в Украине отмечают по Юлианскому старому календарю. Из-за его неточности через 100 лет по этому же календарю Рождество будет уже 8 января и т.д.

Но когда все началось? Ответ на этот вопрос дают старые календари. Как видно, в дореволюционные времена на территории царской России Рождество отмечали как и во всем мире - 25 декабря. После появления СССР в календарях ещё некоторое время была дата 25 декабря, но в 1923 году появляется дата - 7 января. Но, видимо, население не захотело нововведений и через пару лет в 1925 году православное Рождество снова отмечают 25 декабря. Последний год, когда в СССР официально отмечали Рождество было в 1929 году. Каким образом праздник снова "переместили" на 7 января история умалчивает. Но некоторые источники утверждают, что инициатива исходила от правящей верхушки партии. Попытки запретить религию провалились. И, как говорится, если не можешь победить - возглавь. Руководству СССС необходимо было разделить даты празднования религиозных праздников советских граждан и "враждебного" капиталистического запада."
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25.12.2021 15:28 Відповісти
,,вумнику" отвечу па русски.
До революции 1917 года вся россия жила по юлианскому календарю. И поэтому для жителей той россии небыло никаких двойных дат в праздновании христианских праздников.
Определённый дискомфорт испытывали только путешественники и прочие кому необходимо было по тем или иным делам ездить в россию или в Европу.
Но это решалось простым ,,переводом дат" при пересечении границы. Точно так как мы сейчас привычно переводим часы.
Эту разницу в датах неисправило временное правительство.
Для справедливости добавлю, что на начало двадцатого века не одна россия жила по своему отдельному календарю.
И только большевики одним из первых указов ввели на новой росии ввели ,,новый" григорианский календарь.
Церковь новый календарь от ,,большевиков" невосприняла. Причины нужно объяснять ????
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25.12.2021 16:05 Відповісти
1. Чому ти "вумнік" вліз в діалог чи ти від 2акків працюеш ? 2. Якщо о ти не згоден , що чим далі від свят . сумісних з підорашквами - тим краще- це твої проблеми
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25.12.2021 16:16 Відповісти
Хто би сумнівався шо вумниця АБИДЕТСЯ. 😜🤪😝
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26.12.2021 09:26 Відповісти
Всіх з Різдвом! Згадав, що я колись написав пісню до Різдва, ще раз всіх вітаю.
https://www.youtube.com/watch?v=qk0TrukT2To
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25.12.2021 14:51 Відповісти
7 січня заспіваєте.
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25.12.2021 15:08 Відповісти
Я вже своє відспівав, нехай молоді та кращі тепер співають.
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25.12.2021 15:34 Відповісти
Дивно, що в совку новий рік святкували за одним календарем, а Різдво - за іншим...
Хоча на початку совка все збігалося, допоки Сталін не вирішив створити новий відділ НКВС з попів, бо простий люд не сприймав "нову віру" від більшовиків.

Але ж логічно, що спочатку народився, а потім святкується новий рік...
Ну й друге "логічно", що випливає з першого - для тих, хто святкує Різдво 7 січня і новий рік 13 січня норм! ("старий" новий рік по-совковому). Аби був привід нажертися!
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25.12.2021 15:31 Відповісти
То за яким календарем в совку Різдво святкували?
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25.12.2021 15:36 Відповісти
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25.12.2021 15:36 Відповісти
https://culturemeter.od.ua/otmechat-rozhdestvo-7-janvarja-pridumali-v-sssr-60945-2/
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25.12.2021 16:12 Відповісти
Святкування Різдва саме 7-го січня, стало ознакою руського миру як колорадська стрічка, або хождєніє с дідами на палях. Логіки в цьому нема, одна великодержавна ідеологія. Святкуючи Різдво за юліанським календарем, рано чи пізно, РПЦ вимушена буде перенести його на восьме число. Але скоріш за все, залишать назавжди 7-го за григоріанським, бо як відомо, умом расию нє панять.
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25.12.2021 18:28 Відповісти
Надеюсь наша греко-католическая церковь скоро тоже перейдёт на празнование Рождества со всем миром 25-го декабря. Как и положено по правильному грегорианскому календарю.
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25.12.2021 19:05 Відповісти
У Біблії не вказано точної дати народження Ісуса Христа. Це підтверджують також інші джерела.

«Достовірна дата народження Христа невідома» («New Catholic Encyclopedia»).

«Ніхто не знає точної дати народження Христа» («Encyclopedia of Early Christianity»).

Біблія не дає прямої відповіді на запитання, коли народився Ісус. Однак у ній згадано дві події, які допомогли багатьом людям дійти висновку, що він не міг народитися взимку, хоч би коли святкували його народження - 25 грудня чи 7 січня.
Не взимку

Перепис населення. Незадовго до народження Ісуса кесар Август видав постанову «зробити перепис усієї населеної землі». Кожен мав піти «до свого міста». Така подорож могла тривати тиждень або більше (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002001-v42002003 Луки 2:1-3 ). Піддані кесаря, мабуть, не були у захваті від такого наказу (перепис, очевидно, проводився для того, щоб зібрати інформацію про платників податків і тих, хто підлягав військовій повинності). Оскільки багато хто мусив би здійснити довгу подорож, Август навряд чи міг призначити перепис на холодні зимові місяці, адже це ще більше роздратувало б людей.

Отари в полі. Пастухи «жили в полі і вночі стерегли свої отари» (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002008 Луки 2:8 ). У книжці «Щоденне життя за Ісусових часів» зазначається, що «за тиждень до Пасхи [в другій половині березня]» отари виводили на пасовища, і вони залишалися там до середини листопада. У цій книжці також говориться: «Отари зимували в укритті; і вже з цього видно, що традиційна дата Різдва, взимку, навряд чи правильна, оскільки в Євангелії сказано, що пастухи були на полі» («Daily Life in the Time of Jesus»).
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25.12.2021 23:59 Відповісти
У першій половині осені
Приблизну дату народження Ісуса можна встановити, якщо рахувати назад від дня його смерті. А помер Ісус 14 нісана під час свята Пасхи навесні 33 року н. е. (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0/19/#v43019014-v43019016 Івана 19:14-16 ). Коли Ісус розпочав своє служіння, яке тривало три з половиною роки, йому було коло 30 років (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/3/#v42003023 Луки 3:23 ). Отже, Ісус народився в першій половині осені 2 року до н. е.

Чому Різдво святкують 25 грудня (чи 7 січня)?

Якщо Ісус народився не 25 грудня (чи 7 січня), чому ж тоді Різдво святкують саме в цей день? Згідно з «Британською енциклопедією», церковні провідники «хотіли, аби цей день збігся із язичницьким святом римлян на честь "дня народження непереможного сонця"» («Encyclopædia Britannica»). Це язичницьке свято припадало на день зимового сонцестояння. У книжці «Дохристиянські вірування українського народу» митрополит Іларіон (професор Іван Огієнко) пише: «Християнство заступило перше Свято народження сонця (Dies natalis solis) Святом Народження Христа». Як зазначається в «Американській енциклопедії», так церква прагнула «зробити християнство привабливішим для новонавернених язичників» («The Encyclopedia Americana»).
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26.12.2021 00:00 Відповісти
 
 