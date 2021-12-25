Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво

Предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав усіх християн, які сьогодні святкують Різдво Христове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері предстоятеля ПЦУ.

У повідомленні Епіфанія відзначається: "Від повноти помісної Української Православної Церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння".

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