Знаменитий артист та політик купив 25 будинків для ветеранів війни

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер пожертвував 250 тисяч доларів неприбутковій організації Village for Vets напередодні католицького Різдва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє FOX 11.

Кошти були витрачені для купівлі 25 домівок в районі Лос-Анджелесу (Каліфорнія) для військових ветеранів, які опинилися на вулиці.

"Це стало для мене порятунком. Він (Шварценеггер – ред.) нас не забув", - сказав один із ветеранів Брюс Генрі Купер, який особисто подякував актору.

Також під час відвідування невеликого району з 25 будинків був присутній син ексгубернатора Патрік Шварценеггер.

"Ми зобов’язані всім нашим ветеранам, вони пожертвували своїм життям заради нас і нашої свободи", – сказав він.

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