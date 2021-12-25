Знаменитий артист та політик купив 25 будинків для ветеранів війни
Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер пожертвував 250 тисяч доларів неприбутковій організації Village for Vets напередодні католицького Різдва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє FOX 11.
Кошти були витрачені для купівлі 25 домівок в районі Лос-Анджелесу (Каліфорнія) для військових ветеранів, які опинилися на вулиці.
"Це стало для мене порятунком. Він (Шварценеггер – ред.) нас не забув", - сказав один із ветеранів Брюс Генрі Купер, який особисто подякував актору.
Також під час відвідування невеликого району з 25 будинків був присутній син ексгубернатора Патрік Шварценеггер.
"Ми зобов’язані всім нашим ветеранам, вони пожертвували своїм життям заради нас і нашої свободи", – сказав він.
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Дивуяся далі порохоботик
Его акционерами на 1 января 2019 года были Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,9%, Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,9%, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - по 2,6%, Алексей Порошенко - 0,006%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
Це не католицьке різдво.Це москалі так пишуть.
допоміг
Бене вкрасти 40 млн з Привату
...теж допомога..
Показание по углю или привату? По привату (Коломойскому и партнёрам) возбуждены уголовные дела и в США, и в Швейцарии, и в Великобританиим, и в том же Израеле, откуда он в день победы Зели и примчался в Украину, почему? Из за предцентента, когда Израиль выдал своего гражданина (Коломойша как и твой Зе граждане Израеля). Смотри и дальше Сватов и люби страну на ростаянии.
Ответ на вопрос выше, по угля? Ой ты мая зайка, наивные люди мне нравятся, они такие наивные, в общении тет на тет даже неохото их перебивать))
Hasta la vista, baby!
I'll be back!
No Shitting!
Пока открывалась страница, мозг не подсказал ни одного способного на такое.
29.07.2019, 15:05
Roshen построил второй дом для военнослужащих
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2576https://biz.liga.net/all/all/press-release/roshen-postroil-vtoroy-dom-dlya-****************#fb-root 1
Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн
В военной части Калиновки Винницкой области, состоялось открытие жилого дома для военнослужащих по контракту, которое возвела корпорация Roshen, инвестировав почти 40 млн грн. Жильцами дома станут семьи военнослужащих, обеспечивающих боеготовность 48-го арсенала.
Здание представляет собой комфортабельный двухэтажный дом, на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло всего 5 месяцев. Несмотря на сжатые сроки, все помещения сдаются «под ключ».
Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе. В каждой комнате и прихожей - кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей необходимой сантехникой: бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.
Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.
Вот только политики здесь не причем. Вся прибыль Рошен идет детям Панамы. Деньги на это строительство из Панамы не заходили.
Через релігійну фальш, атеїстичні вчення на зразок еволюції та повсюдне зло багато хто почав сумніватись, що є Творець, і навіть заперечувати його існування. Втім, Біблія може дати вичерпні відповіді на важливі запитання, які у вас виникають. Вона розкриває Божі думки, «думки спокою... щоб дати вам будучність та надію» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/2009724/6/0 Єремії 29:11 ). Для Бернадет, котра народила хвору дитину і сумнівалась в існуванні Творця, біблійна надія на майбутнє стала бальзамом для її зраненого серця.
Багатьох атеїстів глибоко зворушило і переконало біблійне пояснення того, чому Бог допускає страждання. Приділіть час для дослідження Біблії і переконайтесь, що Творець існує і що він «недалеко від кожного з нас» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/2009724/7/0 Дії 17:27 ).
29.07.2019, 15:05
Roshen построил второй дом для военнослужащих
1
2576https://biz.liga.net/all/all/press-release/roshen-postroil-vtoroy-dom-dlya-****************#fb-root 1
Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн
В военной части Калиновки Винницкой области, состоялось открытие жилого дома для военнослужащих по контракту, которое возвела корпорация Roshen, инвестировав почти 40 млн грн. Жильцами дома станут семьи военнослужащих, обеспечивающих боеготовность 48-го арсенала.
Здание представляет собой комфортабельный двухэтажный дом, на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло всего 5 месяцев. Несмотря на сжатые сроки, все помещения сдаются «под ключ».
Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе. В каждой комнате и прихожей - кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей необходимой сантехникой: бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.
Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.
То про ЖЮльку - ліпше просто помовчати .
Або просто згадати -як вони своїми срачками злили обраним черговим Майданом та народом України Ющенка ...
А зєля - жлоб…
Наче обидва з акторського середовища, обидва пішли в політику, але один був і залишився людиною, а інший - був лайном, і залишився лайном…
Или домов на колесах.
Ні на футбольний клуб, ні на команду коміків гроші витратив.