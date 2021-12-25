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Знаменитий артист та політик купив 25 будинків для ветеранів війни

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер пожертвував 250 тисяч доларів неприбутковій організації Village for Vets напередодні католицького Різдва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє FOX 11.

Кошти були витрачені для купівлі 25 домівок в районі Лос-Анджелесу (Каліфорнія) для військових ветеранів, які опинилися на вулиці.

"Це стало для мене порятунком. Він (Шварценеггер – ред.) нас не забув", - сказав один із ветеранів Брюс Генрі Купер, який особисто подякував актору.

Також під час відвідування невеликого району з 25 будинків був присутній син ексгубернатора Патрік Шварценеггер.

"Ми зобов’язані всім нашим ветеранам, вони пожертвували своїм життям заради нас і нашої свободи", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шварценеггер - Трампу: Поруч із Путіним ви стояли, як маленький фанат... Я запитував себе, коли ви попросите автограф або селфі. ВIДЕО

благодійність (567) ветерани (1068) Шварценеггер Арнольд (20)


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Топ коментарі
+67
Велика людина з великим серцем... А у нас крихітне чмо з смердючим лайном у роті...
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25.12.2021 15:40
+45
"Roshen збудував ще один будинок для військових

неділя, 28 липня 2019 р."

І таких будинків побудовано багато....просто чуже бачиться на відстані, а свого під носом не бачимо...

https://www.ukrmilitary.com/2019/07/roshen-house.html?m=1
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25.12.2021 15:46
+36
У нас Порошенко вже давно будує будинки для військових за свої кошти... Просто зебіли цього не помічають....і таких будинків багато...

Roshen збудував ще один будинок для військових



неділя, 28 липня 2019 р.

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25.12.2021 15:44
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"А що не можна?"
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25.12.2021 19:33 Відповісти
Мене дивує, коли пишуть, що Порох у 90-х викупив Вінницьку та ін. кондитерські фабрики. А що він мав їх на металобрухт порізати, як це спіткала доля більшості підприємств в Україні у 90-х роках? Нехай приїдуть до тієї ж Вінниці на залізничний вокзал, сядуть у трамвай і проїдуть одну зупинку. Вийдуть на хімзаводі і пройдуться по руїнах того заводу, яким вже незабаром 30 років, і подивляться яка доля могла чекати на ті фабрики. https://youtu.be/ME006Z6JIJU?t=18 https://youtu.be/ME006Z6JIJU?t=18

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25.12.2021 19:52 Відповісти
У радянських людей, які працювали за зарплату, не могло бути накопичень! За які гроші викупив? За копійки? А чому твій тато не викупив?))
Дивуяся далі порохоботик
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26.12.2021 00:54 Відповісти
Так, звідки може знати про це пересічна людина. Я так розумію ви працюете на пана Порошенка, зарплату дістаете? Але він не знає, шо то все марно, ніколи українці "зедебіли" не виберуть Порошенка президентом. Він навіть не ганьбився після каденції президентом стати депутатом, це безпрецендентний випадок, який говорить сам за себе про нього, як про людину.
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26.12.2021 00:53 Відповісти
Так еще дело в тому що в 2014 хто его выбрал "Умный народ", а позже, в 2019 ,те-же, попросившие Петра как не справившегося с обещениями человека, на законых выборах уйти, сразу стали "зебилами". ВОт так вот "порохоботы" манипулируют. Петя пройденный этап. И похоже таки подавшийся "в бега".
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26.12.2021 20:01 Відповісти
Рошен - не карман петра, это акционерное общество, Акции которой пренадлежат не только этому человеку. И говорить что мол он, потратил свои деньги можно было бы, если бы он тратил действительно свои, полученные за акции Рошен дивиденды. А так петя умело прикрывается хорошими делами других. Не потратив ни копейки своих личных денег. Поэтому и нет у него следов этих расходов в декларациях. Расходы даже на комунальные услуги записаны в декларациях, а "миллиардные траты своих кровных" как он же сам говорил и следа нет.
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26.12.2021 19:57 Відповісти
Контрольний пакет акцій належить саме Порошенку ( десь 60%)... А рішення приймаються колегіально...і, логічно, що той, хто має більший пакет акцій - має більше впливу на прийняття рішень... ЧИ для ЗЕБІЛА це НЕ ЛОГІЧНО???

Его акционерами на 1 января 2019 года были Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,9%, Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,9%, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - по 2,6%, Алексей Порошенко - 0,006%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
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27.12.2021 13:02 Відповісти
" рішення приймаються колегіально." - ви хочете сказати що в період з травня 2014 по травень 2019 року Петро Порошенко приймав участь в колегіальному управлінні корпорацією рошен ?
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27.12.2021 13:06 Відповісти
Право витрачати зароблені кошти Порошенка ніхто не позбавляв! Тільки не пишіть дурні, що з 2014 по 2019 його лишили права власності....😊
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27.12.2021 13:16 Відповісти
Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер пожертвував 250 тисяч доларів неприбутковій організації Village for Vets напередодні католицького Різдва. Джерело:

Це не католицьке різдво.Це москалі так пишуть.
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25.12.2021 15:45 Відповісти
Наш Земенитий артіст
допоміг
Бене вкрасти 40 млн з Привату
...теж допомога..
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25.12.2021 15:53 Відповісти
Ето когда? Приват же Петька выкупил у Бени за 200 лярдов с наших карманов чтобы спасти свои и своих друзей счета которые были в Привате. Если ты что то знаешь подавай в суд. Только почему то Петька в Польшу драпанул чтобы показания не давать
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25.12.2021 15:59 Відповісти
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25.12.2021 16:03 Відповісти
Мне лично насрать и на ПЕ и на ЗЕ и кто кому там будет что то показывать. Меня вот интересует, где все Петькины поклонники? Хоть бы половина тех которые была например у Саакашвили, у которого в отличие от Петьки нет ни миллиардов, ни заводов ни тысяч работников которые под угрозой увольнения выходят на протесты? Даже здесь сидящие порохоботы и то ниразу не вышли с Петькой кофэ попить на Майдане. А про границу штурмовать ради Петьки вообще молчу.
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25.12.2021 16:12 Відповісти
Ага. Ни разу Вилку подарить или сам найдешь?

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25.12.2021 16:24 Відповісти
И еще ни разу

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25.12.2021 16:25 Відповісти
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25.12.2021 16:26 Відповісти
Опять удрал? Когда тебе шют по 5-15 дел в год, и по началу ты ездишь на допросы, потом что? Не за.**** тебя это все? Может хай адвокаты занимаются? Может, когда тебе лепят повестки в самый неудобный для тебя момент уже в сотый раз (под видом валантерев) ты скажешь себе, не.******** олени?
Показание по углю или привату? По привату (Коломойскому и партнёрам) возбуждены уголовные дела и в США, и в Швейцарии, и в Великобританиим, и в том же Израеле, откуда он в день победы Зели и примчался в Украину, почему? Из за предцентента, когда Израиль выдал своего гражданина (Коломойша как и твой Зе граждане Израеля). Смотри и дальше Сватов и люби страну на ростаянии.
Ответ на вопрос выше, по угля? Ой ты мая зайка, наивные люди мне нравятся, они такие наивные, в общении тет на тет даже неохото их перебивать))
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25.12.2021 16:35 Відповісти
Молодець, дядько Арнольд!
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25.12.2021 15:56 Відповісти
Какие ваши доказательства?
Hasta la vista, baby!
I'll be back!
No Shitting!
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25.12.2021 15:56 Відповісти
Вот это правильный флэшмоб. Всё остальные- дерьмо. Почему он так и не обозначил свой поступок (как флешмоб)? Уверен, что всякие многомиллионные звёздочки (относительно Звезды Шварценеггера) кинулись бы на перебой помогать своим ветеранам разных стран. Для своего пиара конечно. Но это было бы полезно, и слово бы поганого никто не сказал.
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25.12.2021 15:57 Відповісти
Человечище...
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25.12.2021 15:58 Відповісти
А мог по 1000 раздать, которую можно только в спортзале потратить...
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25.12.2021 16:01 Відповісти
По 38 долярів... 4 ре 12 бу...
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25.12.2021 16:41 Відповісти
А де ж наші уставшие од вайни сердючки?!
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25.12.2021 16:09 Відповісти
Крутой)
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25.12.2021 16:13 Відповісти
Терминатор вербует военных. Судный день приближается
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25.12.2021 16:15 Відповісти
Арні-респект...
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25.12.2021 16:17 Відповісти
Лошара, нет чтобы все в офшоры вывести, ну как все актеры делают, а потом и в президенты можно ))))
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25.12.2021 16:17 Відповісти
ему ніззя по закону
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25.12.2021 17:58 Відповісти
За 250 тис. Баксів купиш хіба що один невеликий будинок десь в глухому штаті. А в США є штати -офшори, не потрібно нікуди виводити...
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25.12.2021 20:26 Відповісти
Нажаль в Україні "знаменитий артист та політик" може пожертвувати ветеранам лише проблем...
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25.12.2021 16:42 Відповісти
Та уже ж... Один "Голос" чого коштував українцям...
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25.12.2021 16:45 Відповісти
многие люди прекрасно осознают, что в могилу деньги не унести и для нормальной жизни нужно не так уж и много.
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25.12.2021 16:44 Відповісти
дом по 10 кусков в районі Лос-Анджелесу (Каліфорнія) дом равен трех месячной зарплате. я перед выбором или послать штаты на хер с ихним благосостоянием или наскрести уже 11 кусков и купить люкс... киев все же лучший. но без зе! по! кл! да и пу!
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25.12.2021 16:54 Відповісти
Скорей всего 250 000..... вот так выглядят эти домики https://www.villageforvets.org/tiny-shelters... . это приюты для бездомных ветеранов....
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25.12.2021 17:02 Відповісти
Молодець оце людина а нашi тiльки грошi крадут
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25.12.2021 17:12 Відповісти
Я думал украинский политик.
Пока открывалась страница, мозг не подсказал ни одного способного на такое.
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25.12.2021 17:13 Відповісти
ПРО НОВОСТИ КОМПАНИЙ
29.07.2019, 15:05
Roshen построил второй дом для военнослужащих



1

2576https://biz.liga.net/all/all/press-release/roshen-postroil-vtoroy-dom-dlya-****************#fb-root 1


Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн

В военной части Калиновки Винницкой области, состоялось открытие жилого дома для военнослужащих по контракту, которое возвела корпорация Roshen, инвестировав почти 40 млн грн. Жильцами дома станут семьи военнослужащих, обеспечивающих боеготовность 48-го арсенала.

Здание представляет собой комфортабельный двухэтажный дом, на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло всего 5 месяцев. Несмотря на сжатые сроки, все помещения сдаются «под ключ».

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе. В каждой комнате и прихожей - кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей необходимой сантехникой: бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.
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25.12.2021 19:14 Відповісти
Низкий поклон работникам Рошен! Это за их деньги.
Вот только политики здесь не причем. Вся прибыль Рошен идет детям Панамы. Деньги на это строительство из Панамы не заходили.
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25.12.2021 22:05 Відповісти
Ну не знаю. У нас тоже есть знаменитый Ринат, что на деньги за электричество снабжает добровольческий батальон "Восток".
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25.12.2021 17:13 Відповісти
Ну яка це доброчинність? Он Порошенко збудував сотні магазинів Рошен, в яких кожен ветеран може купити чудових солодощів.
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25.12.2021 17:53 Відповісти
за 10 тис. баксів (250тис. поділити на 25) в америці буде НЕ будинок, а СОБАЧА БУДКА!!! Досить специфічне ставлення шварца до амерських ветеранів...
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25.12.2021 17:54 Відповісти
Посмотрите видео с этими будинками. Купе в св вагоне больше, при цене 10000 баксов за штуку. У нас бы восприняли такой подарок мягко говоря неоднозначно. Не думал, что в штатах ветераны войн так бедствуют.
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25.12.2021 17:55 Відповісти
Не очень-то и много для Арнольда. Почему ветераны в Америке бомжуют?
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25.12.2021 18:01 Відповісти
Бо війну програли, той же Кантарія помер як бомж на москві, судячи по ветернам, виграли німці.
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25.12.2021 18:17 Відповісти
То есть проиграл войну, идешь бомжевать? Жестко.
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25.12.2021 18:52 Відповісти
Опять "католицке" різдво! Афтар ти идиот или комуняка?
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25.12.2021 18:34 Відповісти
Приблизну дату народження Ісуса можна встановити, якщо рахувати назад від дня його смерті. А помер Ісус 14 нісана під час свята Пасхи навесні 33 року н. е. (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0/19/#v43019014-v43019016 Івана 19:14-16 ). Коли Ісус розпочав своє служіння, яке тривало три з половиною роки, йому було коло 30 років (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/3/#v42003023 Луки 3:23 ). Отже, Ісус народився в першій половині осені 2 року до н. е.
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25.12.2021 23:33 Відповісти
Я атеист, а календари не боженька придумал.
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26.12.2021 02:31 Відповісти
Бог заклав основу для числення проміжків часу задовго до створення людини. У https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200000866/0/0 Буття 1:14, 15 говориться, що світила в небесному просторі мали вказувати на пори року, на дні та роки. Отже сонячна доба, сонячний рік та синодичний місяць - одиниці виміру часу, які визначаються відповідно обертанням Землі навколо своєї осі, річним обертанням Землі довкола Сонця і фазами Місяця залежно від його положення стосовно Землі і Сонця. А поділ часу на тижні і поділ дня на години - умовний.

Через релігійну фальш, атеїстичні вчення на зразок еволюції та повсюдне зло багато хто почав сумніватись, що є Творець, і навіть заперечувати його існування. Втім, Біблія може дати вичерпні відповіді на важливі запитання, які у вас виникають. Вона розкриває Божі думки, «думки спокою... щоб дати вам будучність та надію» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/2009724/6/0 Єремії 29:11 ). Для Бернадет, котра народила хвору дитину і сумнівалась в існуванні Творця, біблійна надія на майбутнє стала бальзамом для її зраненого серця.
Багатьох атеїстів глибоко зворушило і переконало біблійне пояснення того, чому Бог допускає страждання. Приділіть час для дослідження Біблії і переконайтесь, що Творець існує і що він «недалеко від кожного з нас» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/2009724/7/0 Дії 17:27 ).
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26.12.2021 03:16 Відповісти
Все убил) только библию целиком не кидай.
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26.12.2021 10:04 Відповісти
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25.12.2021 18:46 Відповісти
Прочитав заголовок - втішився, відкрив статтю - радості стало менше. Виявляється це не у нас.
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25.12.2021 18:55 Відповісти
ПРО НОВОСТИ КОМПАНИЙ
29.07.2019, 15:05
Roshen построил второй дом для военнослужащих



1

2576https://biz.liga.net/all/all/press-release/roshen-postroil-vtoroy-dom-dlya-****************#fb-root 1


Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн

В военной части Калиновки Винницкой области, состоялось открытие жилого дома для военнослужащих по контракту, которое возвела корпорация Roshen, инвестировав почти 40 млн грн. Жильцами дома станут семьи военнослужащих, обеспечивающих боеготовность 48-го арсенала.

Здание представляет собой комфортабельный двухэтажный дом, на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло всего 5 месяцев. Несмотря на сжатые сроки, все помещения сдаются «под ключ».

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе. В каждой комнате и прихожей - кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей необходимой сантехникой: бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.
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25.12.2021 19:13 Відповісти
Якщо ви мені доведете що це була благочинність а не звичайний підряд на бюджеті (а може ще й з вигодою для ROSHENa), то поставлю Порошенкові плюс.
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25.12.2021 22:42 Відповісти
Говорите о единстве внутри страны, а здесь постоянно издеваетесь над Тимошенко. Наверное получаете поднятую ею пенсию, а агрессия к ней не прекращается. Так какие же вы? не лучше Зе.
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25.12.2021 18:58 Відповісти
А якщо про Пороха ще можна хоть говорити ... сперечаюшись ...
То про ЖЮльку - ліпше просто помовчати .
Або просто згадати -як вони своїми срачками злили обраним черговим Майданом та народом України Ющенка ...
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25.12.2021 23:58 Відповісти
Арні молодець…
А зєля - жлоб…
Наче обидва з акторського середовища, обидва пішли в політику, але один був і залишився людиною, а інший - був лайном, і залишився лайном…
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25.12.2021 19:16 Відповісти
Это не опечатка, неужели дом в Лос-Анджелесе стоит 10000 долларов, так дешево.
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25.12.2021 19:39 Відповісти
Скорее всего, какое то модульное жилье, типа бытовок.
Или домов на колесах.
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26.12.2021 00:04 Відповісти
"Неправильний" якийсь цей Арнольд.
Ні на футбольний клуб, ні на команду коміків гроші витратив.
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25.12.2021 19:44 Відповісти
МОЛОДЕЦ, НО МОГ БЫ И 25000000$ ПОЖЕРТВОВАТЬ !!!
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25.12.2021 20:33 Відповісти
Ти не пробував пожертвувати хоча би 25 грн. із своєї кишені?
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25.12.2021 21:18 Відповісти
БОЛЬШЕ 1000 ГРИВЕН ПОМОГАЛ !!!
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25.12.2021 21:26 Відповісти
так он в танки продался в это гомно
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25.12.2021 21:27 Відповісти
это не дома а контейнеры будки для собак
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25.12.2021 21:30 Відповісти
Вряд ли что-то можно построить лучше за 10 тыс долл. Ктому же благодарные жильцы сказали что по сравнению с палаткой лучше - ни белок ни крыс.
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25.12.2021 23:37 Відповісти
Зато украинские олигархи себе сотую виллу покупают. Никак не нажрутся.
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26.12.2021 01:54 Відповісти
Нам бы такого Шварценеггера!
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26.12.2021 06:17 Відповісти
Какая гнида голосовала за Янелоха и тут сидит?
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26.12.2021 06:29 Відповісти
а вот зиленский ни пастроил, а фсё украл, зрада-зрада- ыыыыы.
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27.12.2021 02:32 Відповісти
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