Знаменитый артист и политик купил 25 домов для ветеранов войны. ВИДЕО

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пожертвовал 250 тысяч долларов неприбыльной организации Village for Vets в канун католического Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщает FOX 11.

Средства были потрачены на покупку 25 домов в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) для военных ветеранов, оказавшихся на улице.

"Это стало для меня спасением. Он (Шварценеггер – ред.) нас не забыл", - сказал один из ветеранов Брюс Генри Купер, лично поблагодаривший актера.

Также во время посещения небольшого района из 25 домов присутствовал сын экс-губернатора Патрик Шварценеггер.

"Мы обязаны всем нашим ветеранам, они пожертвовали своей жизнью ради нас и нашей свободы", – сказал он.

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