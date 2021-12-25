РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8579 посетителей онлайн
Новости
49 018 296

Знаменитый артист и политик купил 25 домов для ветеранов войны. ВИДЕО

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пожертвовал 250 тысяч долларов неприбыльной организации Village for Vets в канун католического Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщает FOX 11.

Средства были потрачены на покупку 25 домов в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) для военных ветеранов, оказавшихся на улице.

"Это стало для меня спасением. Он (Шварценеггер – ред.) нас не забыл", - сказал один из ветеранов Брюс Генри Купер, лично поблагодаривший актера.

Также во время посещения небольшого района из 25 домов присутствовал сын экс-губернатора Патрик Шварценеггер.

"Мы обязаны всем нашим ветеранам, они пожертвовали своей жизнью ради нас и нашей свободы", – сказал он.

Читайте также: Шварценеггер - Трампу: Рядом с Путиным вы стояли, как маленький фанат... Я спрашивал себя, когда вы попросите автограф или селфи. ВИДЕО

благотворительность (610) ветераны (1106) Шварценеггер Арнольд (54)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+67
Велика людина з великим серцем... А у нас крихітне чмо з смердючим лайном у роті...
показать весь комментарий
25.12.2021 15:40
+45
"Roshen збудував ще один будинок для військових

неділя, 28 липня 2019 р."

І таких будинків побудовано багато....просто чуже бачиться на відстані, а свого під носом не бачимо...

https://www.ukrmilitary.com/2019/07/roshen-house.html?m=1
показать весь комментарий
25.12.2021 15:46
+36
У нас Порошенко вже давно будує будинки для військових за свої кошти... Просто зебіли цього не помічають....і таких будинків багато...

Roshen збудував ще один будинок для військових



неділя, 28 липня 2019 р.

показать весь комментарий
25.12.2021 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"А що не можна?"
Нужно!
показать весь комментарий
25.12.2021 19:33 Ответить
Мене дивує, коли пишуть, що Порох у 90-х викупив Вінницьку та ін. кондитерські фабрики. А що він мав їх на металобрухт порізати, як це спіткала доля більшості підприємств в Україні у 90-х роках? Нехай приїдуть до тієї ж Вінниці на залізничний вокзал, сядуть у трамвай і проїдуть одну зупинку. Вийдуть на хімзаводі і пройдуться по руїнах того заводу, яким вже незабаром 30 років, і подивляться яка доля могла чекати на ті фабрики. https://youtu.be/ME006Z6JIJU?t=18 https://youtu.be/ME006Z6JIJU?t=18

показать весь комментарий
25.12.2021 19:52 Ответить
У радянських людей, які працювали за зарплату, не могло бути накопичень! За які гроші викупив? За копійки? А чому твій тато не викупив?))
Дивуяся далі порохоботик
показать весь комментарий
26.12.2021 00:54 Ответить
Так, звідки може знати про це пересічна людина. Я так розумію ви працюете на пана Порошенка, зарплату дістаете? Але він не знає, шо то все марно, ніколи українці "зедебіли" не виберуть Порошенка президентом. Він навіть не ганьбився після каденції президентом стати депутатом, це безпрецендентний випадок, який говорить сам за себе про нього, як про людину.
показать весь комментарий
26.12.2021 00:53 Ответить
Так еще дело в тому що в 2014 хто его выбрал "Умный народ", а позже, в 2019 ,те-же, попросившие Петра как не справившегося с обещениями человека, на законых выборах уйти, сразу стали "зебилами". ВОт так вот "порохоботы" манипулируют. Петя пройденный этап. И похоже таки подавшийся "в бега".
показать весь комментарий
26.12.2021 20:01 Ответить
Рошен - не карман петра, это акционерное общество, Акции которой пренадлежат не только этому человеку. И говорить что мол он, потратил свои деньги можно было бы, если бы он тратил действительно свои, полученные за акции Рошен дивиденды. А так петя умело прикрывается хорошими делами других. Не потратив ни копейки своих личных денег. Поэтому и нет у него следов этих расходов в декларациях. Расходы даже на комунальные услуги записаны в декларациях, а "миллиардные траты своих кровных" как он же сам говорил и следа нет.
показать весь комментарий
26.12.2021 19:57 Ответить
Контрольний пакет акцій належить саме Порошенку ( десь 60%)... А рішення приймаються колегіально...і, логічно, що той, хто має більший пакет акцій - має більше впливу на прийняття рішень... ЧИ для ЗЕБІЛА це НЕ ЛОГІЧНО???

Его акционерами на 1 января 2019 года были Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,9%, Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,9%, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - по 2,6%, Алексей Порошенко - 0,006%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:02 Ответить
" рішення приймаються колегіально." - ви хочете сказати що в період з травня 2014 по травень 2019 року Петро Порошенко приймав участь в колегіальному управлінні корпорацією рошен ?
показать весь комментарий
27.12.2021 13:06 Ответить
Право витрачати зароблені кошти Порошенка ніхто не позбавляв! Тільки не пишіть дурні, що з 2014 по 2019 його лишили права власності....😊
показать весь комментарий
27.12.2021 13:16 Ответить
Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер пожертвував 250 тисяч доларів неприбутковій організації Village for Vets напередодні католицького Різдва. Джерело:

Це не католицьке різдво.Це москалі так пишуть.
показать весь комментарий
25.12.2021 15:45 Ответить
Наш Земенитий артіст
допоміг
Бене вкрасти 40 млн з Привату
...теж допомога..
показать весь комментарий
25.12.2021 15:53 Ответить
Ето когда? Приват же Петька выкупил у Бени за 200 лярдов с наших карманов чтобы спасти свои и своих друзей счета которые были в Привате. Если ты что то знаешь подавай в суд. Только почему то Петька в Польшу драпанул чтобы показания не давать
показать весь комментарий
25.12.2021 15:59 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 16:03 Ответить
Мне лично насрать и на ПЕ и на ЗЕ и кто кому там будет что то показывать. Меня вот интересует, где все Петькины поклонники? Хоть бы половина тех которые была например у Саакашвили, у которого в отличие от Петьки нет ни миллиардов, ни заводов ни тысяч работников которые под угрозой увольнения выходят на протесты? Даже здесь сидящие порохоботы и то ниразу не вышли с Петькой кофэ попить на Майдане. А про границу штурмовать ради Петьки вообще молчу.
показать весь комментарий
25.12.2021 16:12 Ответить
Ага. Ни разу Вилку подарить или сам найдешь?

показать весь комментарий
25.12.2021 16:24 Ответить
И еще ни разу

показать весь комментарий
25.12.2021 16:25 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 16:26 Ответить
Опять удрал? Когда тебе шют по 5-15 дел в год, и по началу ты ездишь на допросы, потом что? Не за.**** тебя это все? Может хай адвокаты занимаются? Может, когда тебе лепят повестки в самый неудобный для тебя момент уже в сотый раз (под видом валантерев) ты скажешь себе, не.******** олени?
Показание по углю или привату? По привату (Коломойскому и партнёрам) возбуждены уголовные дела и в США, и в Швейцарии, и в Великобританиим, и в том же Израеле, откуда он в день победы Зели и примчался в Украину, почему? Из за предцентента, когда Израиль выдал своего гражданина (Коломойша как и твой Зе граждане Израеля). Смотри и дальше Сватов и люби страну на ростаянии.
Ответ на вопрос выше, по угля? Ой ты мая зайка, наивные люди мне нравятся, они такие наивные, в общении тет на тет даже неохото их перебивать))
показать весь комментарий
25.12.2021 16:35 Ответить
Молодець, дядько Арнольд!
показать весь комментарий
25.12.2021 15:56 Ответить
Какие ваши доказательства?
Hasta la vista, baby!
I'll be back!
No Shitting!
показать весь комментарий
25.12.2021 15:56 Ответить
Вот это правильный флэшмоб. Всё остальные- дерьмо. Почему он так и не обозначил свой поступок (как флешмоб)? Уверен, что всякие многомиллионные звёздочки (относительно Звезды Шварценеггера) кинулись бы на перебой помогать своим ветеранам разных стран. Для своего пиара конечно. Но это было бы полезно, и слово бы поганого никто не сказал.
показать весь комментарий
25.12.2021 15:57 Ответить
Человечище...
показать весь комментарий
25.12.2021 15:58 Ответить
А мог по 1000 раздать, которую можно только в спортзале потратить...
показать весь комментарий
25.12.2021 16:01 Ответить
По 38 долярів... 4 ре 12 бу...
показать весь комментарий
25.12.2021 16:41 Ответить
А де ж наші уставшие од вайни сердючки?!
показать весь комментарий
25.12.2021 16:09 Ответить
Крутой)
показать весь комментарий
25.12.2021 16:13 Ответить
Терминатор вербует военных. Судный день приближается
показать весь комментарий
25.12.2021 16:15 Ответить
Арні-респект...
показать весь комментарий
25.12.2021 16:17 Ответить
Лошара, нет чтобы все в офшоры вывести, ну как все актеры делают, а потом и в президенты можно ))))
показать весь комментарий
25.12.2021 16:17 Ответить
ему ніззя по закону
показать весь комментарий
25.12.2021 17:58 Ответить
За 250 тис. Баксів купиш хіба що один невеликий будинок десь в глухому штаті. А в США є штати -офшори, не потрібно нікуди виводити...
показать весь комментарий
25.12.2021 20:26 Ответить
Нажаль в Україні "знаменитий артист та політик" може пожертвувати ветеранам лише проблем...
показать весь комментарий
25.12.2021 16:42 Ответить
Та уже ж... Один "Голос" чого коштував українцям...
показать весь комментарий
25.12.2021 16:45 Ответить
многие люди прекрасно осознают, что в могилу деньги не унести и для нормальной жизни нужно не так уж и много.
показать весь комментарий
25.12.2021 16:44 Ответить
дом по 10 кусков в районі Лос-Анджелесу (Каліфорнія) дом равен трех месячной зарплате. я перед выбором или послать штаты на хер с ихним благосостоянием или наскрести уже 11 кусков и купить люкс... киев все же лучший. но без зе! по! кл! да и пу!
показать весь комментарий
25.12.2021 16:54 Ответить
Скорей всего 250 000..... вот так выглядят эти домики https://www.villageforvets.org/tiny-shelters... . это приюты для бездомных ветеранов....
показать весь комментарий
25.12.2021 17:02 Ответить
Молодець оце людина а нашi тiльки грошi крадут
показать весь комментарий
25.12.2021 17:12 Ответить
Я думал украинский политик.
Пока открывалась страница, мозг не подсказал ни одного способного на такое.
показать весь комментарий
25.12.2021 17:13 Ответить
ПРО НОВОСТИ КОМПАНИЙ
29.07.2019, 15:05
Roshen построил второй дом для военнослужащих



1

2576https://biz.liga.net/all/all/press-release/roshen-postroil-vtoroy-dom-dlya-****************#fb-root 1


Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн

В военной части Калиновки Винницкой области, состоялось открытие жилого дома для военнослужащих по контракту, которое возвела корпорация Roshen, инвестировав почти 40 млн грн. Жильцами дома станут семьи военнослужащих, обеспечивающих боеготовность 48-го арсенала.

Здание представляет собой комфортабельный двухэтажный дом, на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло всего 5 месяцев. Несмотря на сжатые сроки, все помещения сдаются «под ключ».

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе. В каждой комнате и прихожей - кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей необходимой сантехникой: бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.
показать весь комментарий
25.12.2021 19:14 Ответить
Низкий поклон работникам Рошен! Это за их деньги.
Вот только политики здесь не причем. Вся прибыль Рошен идет детям Панамы. Деньги на это строительство из Панамы не заходили.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:05 Ответить
Ну не знаю. У нас тоже есть знаменитый Ринат, что на деньги за электричество снабжает добровольческий батальон "Восток".
показать весь комментарий
25.12.2021 17:13 Ответить
Ну яка це доброчинність? Он Порошенко збудував сотні магазинів Рошен, в яких кожен ветеран може купити чудових солодощів.
показать весь комментарий
25.12.2021 17:53 Ответить
за 10 тис. баксів (250тис. поділити на 25) в америці буде НЕ будинок, а СОБАЧА БУДКА!!! Досить специфічне ставлення шварца до амерських ветеранів...
показать весь комментарий
25.12.2021 17:54 Ответить
Посмотрите видео с этими будинками. Купе в св вагоне больше, при цене 10000 баксов за штуку. У нас бы восприняли такой подарок мягко говоря неоднозначно. Не думал, что в штатах ветераны войн так бедствуют.
показать весь комментарий
25.12.2021 17:55 Ответить
Не очень-то и много для Арнольда. Почему ветераны в Америке бомжуют?
показать весь комментарий
25.12.2021 18:01 Ответить
Бо війну програли, той же Кантарія помер як бомж на москві, судячи по ветернам, виграли німці.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:17 Ответить
То есть проиграл войну, идешь бомжевать? Жестко.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:52 Ответить
Опять "католицке" різдво! Афтар ти идиот или комуняка?
показать весь комментарий
25.12.2021 18:34 Ответить
Приблизну дату народження Ісуса можна встановити, якщо рахувати назад від дня його смерті. А помер Ісус 14 нісана під час свята Пасхи навесні 33 року н. е. (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0/19/#v43019014-v43019016 Івана 19:14-16 ). Коли Ісус розпочав своє служіння, яке тривало три з половиною роки, йому було коло 30 років (https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/3/#v42003023 Луки 3:23 ). Отже, Ісус народився в першій половині осені 2 року до н. е.
показать весь комментарий
25.12.2021 23:33 Ответить
Я атеист, а календари не боженька придумал.
показать весь комментарий
26.12.2021 02:31 Ответить
Бог заклав основу для числення проміжків часу задовго до створення людини. У https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200000866/0/0 Буття 1:14, 15 говориться, що світила в небесному просторі мали вказувати на пори року, на дні та роки. Отже сонячна доба, сонячний рік та синодичний місяць - одиниці виміру часу, які визначаються відповідно обертанням Землі навколо своєї осі, річним обертанням Землі довкола Сонця і фазами Місяця залежно від його положення стосовно Землі і Сонця. А поділ часу на тижні і поділ дня на години - умовний.

Через релігійну фальш, атеїстичні вчення на зразок еволюції та повсюдне зло багато хто почав сумніватись, що є Творець, і навіть заперечувати його існування. Втім, Біблія може дати вичерпні відповіді на важливі запитання, які у вас виникають. Вона розкриває Божі думки, «думки спокою... щоб дати вам будучність та надію» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/2009724/6/0 Єремії 29:11 ). Для Бернадет, котра народила хвору дитину і сумнівалась в існуванні Творця, біблійна надія на майбутнє стала бальзамом для її зраненого серця.
Багатьох атеїстів глибоко зворушило і переконало біблійне пояснення того, чому Бог допускає страждання. Приділіть час для дослідження Біблії і переконайтесь, що Творець існує і що він «недалеко від кожного з нас» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/2009724/7/0 Дії 17:27 ).
показать весь комментарий
26.12.2021 03:16 Ответить
Все убил) только библию целиком не кидай.
показать весь комментарий
26.12.2021 10:04 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 18:46 Ответить
Прочитав заголовок - втішився, відкрив статтю - радості стало менше. Виявляється це не у нас.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:55 Ответить
ПРО НОВОСТИ КОМПАНИЙ
29.07.2019, 15:05
Roshen построил второй дом для военнослужащих



1

2576https://biz.liga.net/all/all/press-release/roshen-postroil-vtoroy-dom-dlya-****************#fb-root 1


Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн

В военной части Калиновки Винницкой области, состоялось открытие жилого дома для военнослужащих по контракту, которое возвела корпорация Roshen, инвестировав почти 40 млн грн. Жильцами дома станут семьи военнослужащих, обеспечивающих боеготовность 48-го арсенала.

Здание представляет собой комфортабельный двухэтажный дом, на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло всего 5 месяцев. Несмотря на сжатые сроки, все помещения сдаются «под ключ».

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе. В каждой комнате и прихожей - кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей необходимой сантехникой: бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.
показать весь комментарий
25.12.2021 19:13 Ответить
Якщо ви мені доведете що це була благочинність а не звичайний підряд на бюджеті (а може ще й з вигодою для ROSHENa), то поставлю Порошенкові плюс.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:42 Ответить
Говорите о единстве внутри страны, а здесь постоянно издеваетесь над Тимошенко. Наверное получаете поднятую ею пенсию, а агрессия к ней не прекращается. Так какие же вы? не лучше Зе.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:58 Ответить
А якщо про Пороха ще можна хоть говорити ... сперечаюшись ...
То про ЖЮльку - ліпше просто помовчати .
Або просто згадати -як вони своїми срачками злили обраним черговим Майданом та народом України Ющенка ...
показать весь комментарий
25.12.2021 23:58 Ответить
Арні молодець…
А зєля - жлоб…
Наче обидва з акторського середовища, обидва пішли в політику, але один був і залишився людиною, а інший - був лайном, і залишився лайном…
показать весь комментарий
25.12.2021 19:16 Ответить
Это не опечатка, неужели дом в Лос-Анджелесе стоит 10000 долларов, так дешево.
показать весь комментарий
25.12.2021 19:39 Ответить
Скорее всего, какое то модульное жилье, типа бытовок.
Или домов на колесах.
показать весь комментарий
26.12.2021 00:04 Ответить
"Неправильний" якийсь цей Арнольд.
Ні на футбольний клуб, ні на команду коміків гроші витратив.
показать весь комментарий
25.12.2021 19:44 Ответить
МОЛОДЕЦ, НО МОГ БЫ И 25000000$ ПОЖЕРТВОВАТЬ !!!
показать весь комментарий
25.12.2021 20:33 Ответить
Ти не пробував пожертвувати хоча би 25 грн. із своєї кишені?
показать весь комментарий
25.12.2021 21:18 Ответить
БОЛЬШЕ 1000 ГРИВЕН ПОМОГАЛ !!!
показать весь комментарий
25.12.2021 21:26 Ответить
так он в танки продался в это гомно
показать весь комментарий
25.12.2021 21:27 Ответить
это не дома а контейнеры будки для собак
показать весь комментарий
25.12.2021 21:30 Ответить
Вряд ли что-то можно построить лучше за 10 тыс долл. Ктому же благодарные жильцы сказали что по сравнению с палаткой лучше - ни белок ни крыс.
показать весь комментарий
25.12.2021 23:37 Ответить
Зато украинские олигархи себе сотую виллу покупают. Никак не нажрутся.
показать весь комментарий
26.12.2021 01:54 Ответить
Нам бы такого Шварценеггера!
показать весь комментарий
26.12.2021 06:17 Ответить
Какая гнида голосовала за Янелоха и тут сидит?
показать весь комментарий
26.12.2021 06:29 Ответить
а вот зиленский ни пастроил, а фсё украл, зрада-зрада- ыыыыы.
показать весь комментарий
27.12.2021 02:32 Ответить
Страница 3 из 3
 
 