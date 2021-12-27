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США готові ввести досі не бачені санкції проти Росії, - віцепрезидентка Гарріс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США готові ввести досі не бачені санкції проти Росії, - віцепрезидентка Гарріс

Сполучені Штати Америки підтримують територіальну цілісність України та співпрацюють з міжнародними партнерами щодо можливих обмежень для Росії у випадку нападу на Україну.

Про це розповіла віцепрезидентка США Камала Гарріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Вона підкреслила, що відбувається пряме спілкування з Росією - зокрема між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним - щодо потенційних загроз Україні. США "чітко давали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили".

Водночас Гарріс відмовилася уточнити, чи санкції будуть особисто проти Путіна, а також конкретизувати обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія повинна припинити провокації проти України, якщо не хоче санкцій із масштабними наслідками, - фон дер Ляєн

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Что касается внутренностей этой смердящей клоаки под названием "Россия", то простой народ там власти постоянно дурковали, паразитируя на теме "внешней угрозы". Что веками позволяло кремлёвской власти обращаться со своим населением как со скотом.
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
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27.12.2021 00:06
+23
Да введите уже ему эти санкции - он же так просит 😀😀
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26.12.2021 23:59
+23
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27.12.2021 00:02
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26.12.2021 23:58 Відповісти
Все будет ,шакалье рашистское,ответите за подлую развязанную войну по полной
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27.12.2021 09:54 Відповісти
Да введите уже ему эти санкции - он же так просит 😀😀
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26.12.2021 23:59 Відповісти
То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Что касается внутренностей этой смердящей клоаки под названием "Россия", то простой народ там власти постоянно дурковали, паразитируя на теме "внешней угрозы". Что веками позволяло кремлёвской власти обращаться со своим населением как со скотом.
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
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27.12.2021 00:06 Відповісти
Не волнуйся, современные украинские власти относятся к украинцам также, традиции одни и те же да и подавляющий уровень сомосознания населения, что в росси что в Украине- скот, а к скотам надо и относиться как к скотам.
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28.12.2021 02:26 Відповісти
хорошо сказано!
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27.12.2021 00:11 Відповісти
С 1917 это хунта уголовников.
Вся культура России - до 1917 года.
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27.12.2021 01:32 Відповісти
Вся "культура россии" - крепостное право
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27.12.2021 02:09 Відповісти
Культура і Росія в європейському розумінні це абсолютно протилежні поняття. У них культура холуйства а не контракту. У них навіть феодалізму не було! Феодалізм це трудовий договір між сувереном і виконавцем в якому права і обовязки сторін чітко фіксуються на папері. Іншими словами, суверен має виконувати Закон. А ось у кацапів кожний "самодержець" скоюючи злочин творив Закон і сам ставав Законом перетворюючи жертв самодурства на рабів та холопів...
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27.12.2021 02:53 Відповісти
В июне 2016 г. французский исследовательский центр по мировой экономике Centre d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) опубликовал исследование, в котором оценивались потери экономик стран, использовавших санкций в отношении России в контексте украинских событий. В исследовании утверждается, что данные страны недополучили от экспорта около 60,2 млрд долл., учитывая, что основные потери пришлись на те группы товаров, которые не попали под ответные меры с российской стороны. Схожие цифры (до 50 млрд. евро) называют и Еврокомиссия, и Австрийский институт экономических исследований (WIFO - до 92млрд.евро в долгосрочной перспективе). Кроме того, существует вероятность того, что в результате введения санкций могут выигрывать третьи страны
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27.12.2021 07:20 Відповісти
Отлично, ватный длбб , продолжайте процветать и пердеть на завалинке ,о вЯликия нагибатели миииииира...
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27.12.2021 09:58 Відповісти
Печальный опыт подсказывает, что быть готовым совершить какой то определенный поступок и совершить этот поступок, это весьма разные понятия...
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26.12.2021 23:59 Відповісти
Хто готовий здійснити, той здійснює в разі потреби.
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27.12.2021 00:03 Відповісти
Возможно, потребность уже возникла.
Если на парковке горит автомобиль, то его нужно тушить.
Начинать тушить пожар, когда загорится еще 2-3 авто, это не самая лучшая идея.
Не стоит доводить ситуацию до абсурда, что бы потом задавать друг другу вопросы типа "как такое могло произойти".
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27.12.2021 00:11 Відповісти
Немічне ЗЄ, нехотячи, стимулює США захищати свої інтереси в Східній Європі
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27.12.2021 00:20 Відповісти
Очевидно, что ксенофобско-параноидальная подозрительность - это одна из скреп русской ментальности. Против этого сложно подобрать цепь каких-то логических аргументов, так как это уже что-то на уровне психопатии, параноидальной внушённой зомбированности. Уже очевидно, что в России постоянно во власти в основном оказываются подлецы. Причиной этого является особенность структуры экономики России, при которой - приход к власти означает контроль огромных ресурсных богатств страны, чем и пользуются эти подлецы, которые не брезгуют самыми подлыми методами, чтобы прийти к власти. Так происходит веками, то меха, потом золото, теперь прибавилось другое природное сырьё, всё это контролировали кремлёвские правители и их кодла - вертухаи, пропагандисты, чинуши, карьеристы, номенклатурщики, прочие шестёрки, совсем не интеллигентными методами, а насилием, грабежами, подлостью, убийствами и т. п.
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27.12.2021 00:07 Відповісти
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27.12.2021 00:22 Відповісти
🤮
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27.12.2021 00:31 Відповісти
Так это ЗАХАРОВА - мужик?
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27.12.2021 01:01 Відповісти
Эта придурошная реально нацепила на себя такую жуткую кофту с собаками и розами ? Что ,бдлжад ,у этой алкоголички в скворечнике ?
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27.12.2021 01:23 Відповісти
Рабочая Машка. Многостаночница. Полиглот. Отличный проглот.
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27.12.2021 01:29 Відповісти
Получай фашист гранату и записку в ней.
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27.12.2021 00:01 Відповісти
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27.12.2021 00:02 Відповісти
А лопата комсомольська 40 на 60.
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27.12.2021 00:06 Відповісти
Без Рашки мир был бы лучше и безопаснее. В Рашке правители это постоянно какие-нибудь отмороженные психопатические персонажи, превращающие свою страну в мафиозную стуруктуру и в государство-террориста
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27.12.2021 00:10 Відповісти
Не так. Скорее там эти структуры всегда назначали царствовать неадекватных персонажей на царство, хотя и сами от них неоднократно попадали под раздачу. Потом они уходили в небытие, приходили новые "царские" кланы, и впоследствии скидывали своего "благодетеля", который им становился уже в тягость, и был неинтересен. И так по кругу более 500-т лет.
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27.12.2021 01:47 Відповісти
Обещать и выполнить обещание - разные вещи. А если и вводят санкции, то, как правило, их самый лайтовый вариант. А это все равно что укус комара для слона...
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27.12.2021 00:04 Відповісти
"Невиданные санкции" - это круто. Но, хотелось бы их всё-таки увидеть, а паРаша должна от них задымиться....
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27.12.2021 00:04 Відповісти
По-моему это пук в неизвестность... От вице президента....
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27.12.2021 00:05 Відповісти
Не в неизвестность, а в пустоту. Для близких к социалистам по духу это типично.
Типа, мы сделали всё, что могли, зависящие от нас.
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27.12.2021 01:52 Відповісти
Санкции ? Оружия летального и боеприпасов дайте Украине . Авиацию штурмовую помогите наладить и обеспечить . Даю гарантию куйло никогда не сунеться .
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27.12.2021 00:06 Відповісти
И да избавьтесь от бесполезного советника Салливана .
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27.12.2021 00:07 Відповісти
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27.12.2021 01:58 Відповісти
И действительно. Могут ввести невиданные санкции, потому, что до сегодня никто никаких санкций не видел.
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27.12.2021 00:08 Відповісти
да сколько можно трындеть?? вышлите всех русских из США, лишите их собственности и права на лечение и обучение, и - я вас уверяю, все войска отведут за один день, да еще и Крым вернут. С Донбасом. И доплатят.
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27.12.2021 00:10 Відповісти
Тебя бы президентом в Штаты! А то убогие уже третье столетие не знают, шо им делать...
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27.12.2021 07:29 Відповісти
шоферам и уборщицам из газпрома приготовиться? Они же сами противоречат себе. Они не вводят ничего болезненного, потому что *это спровоцирует Путина*. С таким подходом любые оставшиеся меры являются неэффективными, если они не могут спровоцировать.
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27.12.2021 00:11 Відповісти
Насчет боязни "спровоцировать" ,никто из американцев и слова не говорил. Подобное ляпнул ,кто-то из европейских чиновников,ежели не ошибаюсь.
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27.12.2021 01:26 Відповісти
Неужели?
Джейк Салливан об этом совсем недавно упоминал. Он, между прочим, в администрации президента США немаловажный пост занимает.
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27.12.2021 02:03 Відповісти
Значит пропустил насчет Салливана. Неохота рыться в нете. Хотя не он ,в любом случае ,решает каким будет внешнеполитический курс США.
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27.12.2021 02:24 Відповісти
Он может и не решает, но очень-очень влияет на решения. Но деятель он, к сожалению для нас, из обоймы "памперсов Обамы", как и Байден. Обожди, еще скоро старушка Клинтонша со своей коробочкой с кнопочкой вылезет на подмостки!
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27.12.2021 07:28 Відповісти
Может и не решает, но в роли советника президента он в этом курсе играет не последнюю роль.
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27.12.2021 13:42 Відповісти
Если бы вы не были с кацапами в доле и в теме, то можно было бы ввести НАСТОЯЩИЕ и ощутимые санкции русне всего один раз - после их агрессии в Грузии .. И потом бы не было - ни Украины, ни Сирии, ни всего остального дерьма которое кацапы разбросали по всему Миру и еще насыпят.. Весь бы Мир отмечал юбилей - 10-летие по скоропостижно усопшей раисии ...
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27.12.2021 00:19 Відповісти
Санкции нужны сейчас. Однако вместо этого предлагаются переговоры с агрессором и преступником для обсуждения будущего страны, ставшей его жертвой. Заявления Гарриса явно являются частью попытки устранить растущее недовольство Сената и Конгресса неадекватной политикой администрации Байдена в отношении России.
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27.12.2021 00:19 Відповісти
тупить мы все имеем право - но этим правом байден стал злоупотреблять...
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27.12.2021 00:24 Відповісти
так напад вже відбувся в 2014
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27.12.2021 00:29 Відповісти
Оскільки конкретизація відсутня- значить, це тільки пусті фантазії. Крім того, ніхто в США Камалу Харріс (саме так це вимовляється англійською) всерйоз не сприймає - хіба що купка запеклих гнилих либералів.
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27.12.2021 00:33 Відповісти
Сногсшибательные санкции ... сколько можно тянуть кота за хвост? Дайте этому х#йлу чтоб до дебила дошло что такое санкции...
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27.12.2021 00:37 Відповісти
Кто действительно хочет ввести санкции то их молча и безотлагательно вводит а не звездит об этом почти 10 лет как эта бибизянка...
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27.12.2021 00:41 Відповісти
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27.12.2021 00:54 Відповісти
Ммм...не совсем так!!!! Должен быть ...ваш метод кнута и пряника! Т.е мы не просто согласны на переговоры, а даже готовы предоставить гарантии расширенной безопасности!!! А почему бы и нет, а есть желающие нападать на мокшанские болота? кому они нужны, кроме самим болотным мокшанцам, они все равно не освоены.
Суть - по каждому!!! заявленному Россией поводу, случаю, требованию, обоснованию проводится расширенная проверка на угрожающей территории, независимыми правовыми организациями, ОБСЕ, и представителями НАТО и США. Причём, в любой момент, состав делегации может быть расширен....в том числе и по ОРДЛО, где должна быть обеспечена беспрецедентная безопасность и всестороний доступ. Т.е используется тот же метод России - отрицание самого отрицания, как сути отрицания. Ну например - вы не можете нас судить, потому как мы вообще не можем быть судими, а суд возможен только у нас, потому как у нас нет суда и т.д. Т.е процесс проверки этих заявлений России нужно сделать таким, каким она сделал процесс по МН17, т.е. по сути бесконечным.
Не ну мы не отказываемся предоставить гарантии, но надо же проверить....то же подлетное время. А может там не 5 минут, а 6.35 минут? И каковы методики расчета, а правильно ли выбран маршрут ...ну и ля-ля тополя мокшандия утоплена земля......
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27.12.2021 01:23 Відповісти
Лучше что-то ввести, и пообещать вынуть за хорошее поведение.
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27.12.2021 01:27 Відповісти
История доказывает, что это бессмысленно.
В данном случает нужно что-то вводить, не обещая высовывать, а наоборот продолжать телодвижения, чтобы "партнёр" от "оргазма" ласты склеил.
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27.12.2021 02:10 Відповісти
Щонайбільша санкція для цапів, це прийняття Україну в НАТО.
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27.12.2021 01:47 Відповісти
Проснись и выйди из ступора. Это могло бы помочь до 2014 года. То есть до нападения Путина на Украину. Теперь это не поможет, а только будет еще хуже. И на Донбассе окажутся не наемники, а регулярные войска России. Путин не пустит Натовцев к себе на границу. Ведь Путин это сказал прямым текстом на своей пресс-конференции. А прямого нападения на Украину, что так хочется нашему правительству, не будет. Путин не дурак и понимает, что украинская армия сейчас не та, что 7 лет назад, когда и стрелять то не было чем. Да и не нужна ему вся Украина. Что ему было нужно, он забрал в 2014 году. Да и США и НАТО не пойдут против России. Они прекрасно понимают, что сразу будет ответ. А это уже третья мировая. Украина не та страна, из за которой надо уничтожить миллионы людей. Надо быть реалистами.
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27.12.2021 05:29 Відповісти
КАКАЯ третья мировая? ВЕСЬ, ВЕСЬ СССР не мог остановить немцев. При этом у СССР было в РАЗЫ больше танков, самолетов, людей и ресурсов. В догонку СССР помогали ВСЕМ США и Англия.
А до этого ВЕСЬ ссср не смог осилить Финляндию. Окупантов валили сотнями тысяч.
Их послденего Азербайджан и армения. Показали что рукое оружие кусок говна? - показали.
А до руцких солдат жолжно дойти, что они никому не нужны. Пример чечня и кадырка с выводком. Солдатики кто там воевал так и живут в говне, зато в чечне мечети лупашат имени кадырки (в том числе и мамашка). Бабла не жалеют. Может до них дойдет что онивоюют не за рашу а за путлеровских иуд (ВСЕ дети топчинуш живут всюду кроме раши)
******** это жалкий пук. дебилам с расеи давно бы вломили, но у них куча ЯО.
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27.12.2021 08:11 Відповісти
Тупин редкостный дурак ,а ты ватный ************, свободен пока...
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27.12.2021 10:11 Відповісти
Задолбали уже своей трепотнёй.
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27.12.2021 01:59 Відповісти
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27.12.2021 02:18 Відповісти
Справжня безпека України, для нинішніх українських керівників на 10-му місці. 1-закріпитись при владі якомога довше, 2-налагодити підвищення "капіталізації" своєї посади, 3-наблизитись до Головних Олігархів ближче, 4-купівля "хатинок" за кордоном, 5-створення "запасних аеродромів" про всяк випадок, 6-влаштувати дітей на навчання за кордоном престижних закладах, 7-прикупити 2-3 квартири в Києві як вкладення капіталів, 8-придбання авто "Тесла", 9-створення рахунків в закордонних банках, 10-от тепер, в лоб, запитати в США: -" А чому ми не в НАТО?"
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27.12.2021 02:51 Відповісти
Нажерлися снікерсів, наїздилися на майбахах. Лапті забули, як товкли одне одному пики у чергах за джинсами. Тотальне торгівельне ембарго їм нагадає. Треба домовитись з Китаєм, щоб не поставляв продукцію західних технологій.
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27.12.2021 03:09 Відповісти
Картинка по тв как выводят 10 тысяч. Вертолеты, хорошо экипированный спецназ. На низкой высоте будут заходить как в Крыму. Что ермак им покажет. Дороги, добро пожаловать соотечественики.... дурачок будет кричать, меня бамбить.
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27.12.2021 03:38 Відповісти
Стоп стоп стоп ! Почекайте з "небаченими" санкціями. Ще ж "нечуваних" не було !
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27.12.2021 03:40 Відповісти
Никогда не было мира и не будет, где сталкиваются Россия и США. И пока наше правительство и мы сами это не поймем, и не сделаем выводы, война так и будет продолжаться. Только война между США и Россией. А гибнуть будут украинцы. А санкции против России, это все равно что укус комара для слона. А вот если Россия прекратит поставки энергоносителей в ЕС, тогда Европе точно кирдык. И они это прекрасно понимают. Потому что США не в состоянии обеспечить ЕС, энергоносителями. Да и дороже они в разы, чем российские. Так что уже надо начинать думать мозгами и видеть глазами, а не ушами.
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27.12.2021 05:16 Відповісти
Пшлонах отсюда, рашистское животное,расхрюкалось оно тут...
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27.12.2021 10:23 Відповісти


Беременных и кормящих мам - тоже в армию. Как МО попало в новый громкий скандал с женским призывом

Воинский учёт беременных- это развитие фейка - Бабы ещё нарожают

Скандал с воинским учетом украинских женщин сегодня получил продолжение. В Минобороны заявили, что идти в военкомат придется и беременным, и матерям с малолетними детьми.

Речь идет о разъяснениях к приказу 313, о существовании которого стало известно на днях. Этот приказ расширяет список женских профессий, которые нужно брать на военный учет. За уклонение - те же виды взысканий, что налагаются и на мужчин.

Список этих профессий очень обширный - в него входят бухгалтера, менеджеры, библиотекари, журналисты. То есть становиться на учет нужно сотням тысяч, если не миллионам украинок. Раньше это касалось только врачей и других специфических профессий.

Их по сути сделали военнообязанными наравне с мужчинами - за исключением срочной службы. А сегодня стало известно, что исключений не сделают даже для беременных и молодых мам.

Собрали реакцию на это решение военных.
Беременных - в военкомат

Приказ 313, который в части женских профессий вступил в силу с 17 декабря, вызвал большой скандал в украинском обществе.

Сама идея сделать женское население страны военнообязанным шокировало украинцев. Также многим не понравилась тенденция, что население готовят к массовой постановке под ружье, пока жизнь людей по остальным параметрам ухудшается.

Тут же пошли слухи, что это способ "сбить" деньги с женщин за то, чтоб из "отмазали" от воинского учета.

Кроме того, военнообязанные должны выезжать на регулярные сборы.

При этом за не постановку на учет обещают штрафовать. Причем не только самих женщин, но и их работодателей (если те примут их на работу не проверив стоят ли они на воинском учете).

Особенно возмущает многих, что затеял все это президент, который никогда не служил в армии, а также уклонялся от призыва в ходе АТО.

Кроме того, постановка на военный учет в Украине - это тот еще квест. В военкоматах и без женщин очереди, поскольку эти ведомства работают на прием 2-3 часа, да и то не каждый день. Об этом пишут и пользователи под постами Минобороны.

Теперь ситуация станет еще хуже. А значит, вырастут и взятки с тех, у кого нет возможности или желания тратить по несколько дней жизни на военную бюрократию и медкомиссию.

То есть с одной стороны - лишние напряги для людей, с другой - новые коррупционные поступления для военных чиновников.

"Постановка на воинский учет - типичная бюрократическая процедура по-украински: можно бесплатно, если позволить чинушам сношать себе мозг две-три недели, а можно за 150-200 баксов без гемора.

Министр обороны просто решил дать военкомам поднять бабулесов. А то за времена мобилизаций, когда стоимость откоса достигала 2-3 килобаксов, они уже отвыкли от красной икры и привыкли к чёрной. А Путин все не нападает", - объясняет журналист Юрий Ткачев.

После поднявшегося недовольства, в Минобороны пообещали сократить список женских профессий, интересных для армии (но пока этого так и не сделали).

А главком Валерий Залужный сегодня заявил, что посылать на сборы украинок будут пока что исключительно по их желанию.

Также он пообещал, что женщины пока не будут подлежать мобилизации в армию, но дал понять, что в случае войны это все же произойдет.

А сегодня успокаивать "зраду" послали Главное управление разведки (хотя не слишком понятно, какое к этому вопросу имеют отношение разведчики - видимо, только им уже под силу поймать уклонистов). Но получилось совсем наоборот.

В одном из пунктов с разъяснениями ГУР заявило, что беременные и молодые мамы тоже обязаны будут явиться в военкоматы. "Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет", - говорится в сообщении разведки.

То есть картина следующая: в Минобороны решили внедрить совершенно драконовскую норму по расширению списка военнообязанных девушек и женщин. Не сделав практически никаких исключений даже там, где они "просятся".

Но после возмущений по многим позициям начали сдавать назад: обещают сократить список профессий и не отправлять дам на сборы, отрывая их от семей. И есть шансы, что многое удастся отыграть назад: например, стремительно набирает голоса петиция Зеленскому за отмену приказа 313 как такового.

А пока норма о постановке на учет беременных и кормящих матерей вызвала всплеск обсуждений в соцсетях.
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27.12.2021 05:23 Відповісти
...там на неведомых дорожках
следы невиданных зверей
избушка там на курьих ножках....
простите, но эта риторика про мучительные, разрушительные или вот-те нате сказочные/невиданные САНКЦИИ, поймут только ДипРаботники. У них наверное всё в кабинетах в мягких коврах, потому-что когда (и это наверняка!) Рабочий Дипмиссии, читает по бумажке : "невиданные санкции", то на несколько мгновений теряет сознание и падает на пол от ужаса... потом дальше продолжает читать.
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27.12.2021 06:05 Відповісти
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27.12.2021 06:33 Відповісти
Письков казав що РАБссии без Украины буде повный кирдыкес...мабуть шось зна вусатый мерин....
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27.12.2021 06:51 Відповісти
Санкции из ада.
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27.12.2021 06:57 Відповісти
https://youtu.be/vUFmIbP4W1U...игра началась.Андрей Пионтковский
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27.12.2021 07:10 Відповісти
В ОП розповіли про ймовірність референдуму на Донбасі,а я думаю что то за Верещук ничего не слышно, а она готовит заговор против государства Украины, не обращая внимание на конституцию государства Украины.
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27.12.2021 07:21 Відповісти
Курица рашистская, кудахтай на срусайтах
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27.12.2021 10:29 Відповісти
РАБссия дала задание подлодке Курск напасть на Вашингтон...
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27.12.2021 07:25 Відповісти
Меж тем товарооборот между США и Китаем возрос до 700 ярдов долларов,это после Канады и Мексики третье место...https://youtu.be/***********...Юрий Швец более подробно об этом...
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27.12.2021 07:31 Відповісти
Зарождение в 13 веке московского улуса как колонии Золотой Орды дало толчок непомерным аппетитам алчных москалей которые пользуясь временным ослаблением славянских государств принялись коварно, захватывать славянские земли, имея за спиной огромнейшую силу своих азиатских хозяев ордынцев. Помимо этого, в данный период у лапотной кацапни начал на уровне инстинктов укореняться их особый менталитет, который они называют "загадочной руССкой душой", а буквально все цивилизованные люди в мире называют это "психологией угнетённого кацапа раба". Кацапы настолько привыкли раболепствовать перед своими ордынскими хозяевами, что это раболепие стало генной традицией и веками передаётся от родителей к детям и дожило до настоящего времени. Сейчас рабский менталитет москалей -кацапов выражается в бараньей покорности и перед ранее: ордынской, царской, коммуно - фашистской а теперь современной профашистской властью )(уйла. А так же обожествлением всех, кто хоть немного напоминает им ихних бывших кровавых предков завоевателей- диких монголо -татар. И такая гадкая лапотная фашистская, кацапская нечисть )(уйла в большому сожалению находится по соседству с демократической Украинской и европейскими державами.
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27.12.2021 07:48 Відповісти
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27.12.2021 08:11 Відповісти
Хрюсский, да что за хрень ты несешь,черт тебя подери
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27.12.2021 10:31 Відповісти
Ждем ввода санкций!
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27.12.2021 09:01 Відповісти
Например прекратите торговые отношения с РФ и ваши олигархи политики и презик перестанут получать прибыль от торговых операций с РФ? Или о каких ты санциях?! Почему мы должны вводить и терять прибыль а вы только ныть и при этом продолжать близкое экономическое сотрудничество.
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28.12.2021 02:30 Відповісти
по возможным ограничениям для России в случае агрессии против Украины.

А мы и не знали, что агрессии небыло!
Они считают, что Крым и Донбасс под контролем Украины?
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27.12.2021 10:26 Відповісти
Перевожу для наивных укроваленков: Вот, что конкретно имели ввиду США!!! "В обозримом будущем никаких серьёзных санкций против РФ вводиться не будет! Более того если Путин уберёт пукалки подальше, то США вероятно слегка облегчит какие-то существующие санкци что бы Вовка смог спасти хоть капельку репутации, а за одно бидону пару процентов рейтинго подкинуть! Вот это именно то, что сказали США! Самое ужасное, что в Украине подавляющее большинство умственно отсталые и просто не могут проанализировать информацию а тупо копируют новостные ресурсы себе в мозг.
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28.12.2021 02:17 Відповісти
 
 