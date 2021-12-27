США готові ввести досі не бачені санкції проти Росії, - віцепрезидентка Гарріс
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Сполучені Штати Америки підтримують територіальну цілісність України та співпрацюють з міжнародними партнерами щодо можливих обмежень для Росії у випадку нападу на Україну.
Про це розповіла віцепрезидентка США Камала Гарріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.
Вона підкреслила, що відбувається пряме спілкування з Росією - зокрема між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним - щодо потенційних загроз Україні. США "чітко давали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили".
Водночас Гарріс відмовилася уточнити, чи санкції будуть особисто проти Путіна, а також конкретизувати обмеження.
Топ коментарі
+28 fg cbn
показати весь коментар27.12.2021 00:06
+23 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.12.2021 23:59
+23 Дід Василь
показати весь коментар27.12.2021 00:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
Вся культура России - до 1917 года.
Если на парковке горит автомобиль, то его нужно тушить.
Начинать тушить пожар, когда загорится еще 2-3 авто, это не самая лучшая идея.
Не стоит доводить ситуацию до абсурда, что бы потом задавать друг другу вопросы типа "как такое могло произойти".
Типа, мы сделали всё, что могли, зависящие от нас.
Джейк Салливан об этом совсем недавно упоминал. Он, между прочим, в администрации президента США немаловажный пост занимает.
Суть - по каждому!!! заявленному Россией поводу, случаю, требованию, обоснованию проводится расширенная проверка на угрожающей территории, независимыми правовыми организациями, ОБСЕ, и представителями НАТО и США. Причём, в любой момент, состав делегации может быть расширен....в том числе и по ОРДЛО, где должна быть обеспечена беспрецедентная безопасность и всестороний доступ. Т.е используется тот же метод России - отрицание самого отрицания, как сути отрицания. Ну например - вы не можете нас судить, потому как мы вообще не можем быть судими, а суд возможен только у нас, потому как у нас нет суда и т.д. Т.е процесс проверки этих заявлений России нужно сделать таким, каким она сделал процесс по МН17, т.е. по сути бесконечным.
Не ну мы не отказываемся предоставить гарантии, но надо же проверить....то же подлетное время. А может там не 5 минут, а 6.35 минут? И каковы методики расчета, а правильно ли выбран маршрут ...ну и ля-ля тополя мокшандия утоплена земля......
В данном случает нужно что-то вводить, не обещая высовывать, а наоборот продолжать телодвижения, чтобы "партнёр" от "оргазма" ласты склеил.
А до этого ВЕСЬ ссср не смог осилить Финляндию. Окупантов валили сотнями тысяч.
Их послденего Азербайджан и армения. Показали что рукое оружие кусок говна? - показали.
А до руцких солдат жолжно дойти, что они никому не нужны. Пример чечня и кадырка с выводком. Солдатики кто там воевал так и живут в говне, зато в чечне мечети лупашат имени кадырки (в том числе и мамашка). Бабла не жалеют. Может до них дойдет что онивоюют не за рашу а за путлеровских иуд (ВСЕ дети топчинуш живут всюду кроме раши)
******** это жалкий пук. дебилам с расеи давно бы вломили, но у них куча ЯО.
Беременных и кормящих мам - тоже в армию. Как МО попало в новый громкий скандал с женским призывом
Воинский учёт беременных- это развитие фейка - Бабы ещё нарожают
Скандал с воинским учетом украинских женщин сегодня получил продолжение. В Минобороны заявили, что идти в военкомат придется и беременным, и матерям с малолетними детьми.
Речь идет о разъяснениях к приказу 313, о существовании которого стало известно на днях. Этот приказ расширяет список женских профессий, которые нужно брать на военный учет. За уклонение - те же виды взысканий, что налагаются и на мужчин.
Список этих профессий очень обширный - в него входят бухгалтера, менеджеры, библиотекари, журналисты. То есть становиться на учет нужно сотням тысяч, если не миллионам украинок. Раньше это касалось только врачей и других специфических профессий.
Их по сути сделали военнообязанными наравне с мужчинами - за исключением срочной службы. А сегодня стало известно, что исключений не сделают даже для беременных и молодых мам.
Собрали реакцию на это решение военных.
Беременных - в военкомат
Приказ 313, который в части женских профессий вступил в силу с 17 декабря, вызвал большой скандал в украинском обществе.
Сама идея сделать женское население страны военнообязанным шокировало украинцев. Также многим не понравилась тенденция, что население готовят к массовой постановке под ружье, пока жизнь людей по остальным параметрам ухудшается.
Тут же пошли слухи, что это способ "сбить" деньги с женщин за то, чтоб из "отмазали" от воинского учета.
Кроме того, военнообязанные должны выезжать на регулярные сборы.
При этом за не постановку на учет обещают штрафовать. Причем не только самих женщин, но и их работодателей (если те примут их на работу не проверив стоят ли они на воинском учете).
Особенно возмущает многих, что затеял все это президент, который никогда не служил в армии, а также уклонялся от призыва в ходе АТО.
Кроме того, постановка на военный учет в Украине - это тот еще квест. В военкоматах и без женщин очереди, поскольку эти ведомства работают на прием 2-3 часа, да и то не каждый день. Об этом пишут и пользователи под постами Минобороны.
Теперь ситуация станет еще хуже. А значит, вырастут и взятки с тех, у кого нет возможности или желания тратить по несколько дней жизни на военную бюрократию и медкомиссию.
То есть с одной стороны - лишние напряги для людей, с другой - новые коррупционные поступления для военных чиновников.
"Постановка на воинский учет - типичная бюрократическая процедура по-украински: можно бесплатно, если позволить чинушам сношать себе мозг две-три недели, а можно за 150-200 баксов без гемора.
Министр обороны просто решил дать военкомам поднять бабулесов. А то за времена мобилизаций, когда стоимость откоса достигала 2-3 килобаксов, они уже отвыкли от красной икры и привыкли к чёрной. А Путин все не нападает", - объясняет журналист Юрий Ткачев.
После поднявшегося недовольства, в Минобороны пообещали сократить список женских профессий, интересных для армии (но пока этого так и не сделали).
А главком Валерий Залужный сегодня заявил, что посылать на сборы украинок будут пока что исключительно по их желанию.
Также он пообещал, что женщины пока не будут подлежать мобилизации в армию, но дал понять, что в случае войны это все же произойдет.
А сегодня успокаивать "зраду" послали Главное управление разведки (хотя не слишком понятно, какое к этому вопросу имеют отношение разведчики - видимо, только им уже под силу поймать уклонистов). Но получилось совсем наоборот.
В одном из пунктов с разъяснениями ГУР заявило, что беременные и молодые мамы тоже обязаны будут явиться в военкоматы. "Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет", - говорится в сообщении разведки.
То есть картина следующая: в Минобороны решили внедрить совершенно драконовскую норму по расширению списка военнообязанных девушек и женщин. Не сделав практически никаких исключений даже там, где они "просятся".
Но после возмущений по многим позициям начали сдавать назад: обещают сократить список профессий и не отправлять дам на сборы, отрывая их от семей. И есть шансы, что многое удастся отыграть назад: например, стремительно набирает голоса петиция Зеленскому за отмену приказа 313 как такового.
А пока норма о постановке на учет беременных и кормящих матерей вызвала всплеск обсуждений в соцсетях.
следы невиданных зверей
избушка там на курьих ножках....
простите, но эта риторика про мучительные, разрушительные или вот-те нате сказочные/невиданные САНКЦИИ, поймут только ДипРаботники. У них наверное всё в кабинетах в мягких коврах, потому-что когда (и это наверняка!) Рабочий Дипмиссии, читает по бумажке : "невиданные санкции", то на несколько мгновений теряет сознание и падает на пол от ужаса... потом дальше продолжает читать.
А мы и не знали, что агрессии небыло!
Они считают, что Крым и Донбасс под контролем Украины?