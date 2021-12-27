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36 мігрантів намагалися прорватися із Білорусі до Польщі
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Велика група біженців намагалася прорватися до Польщі із Білорусі після опівночі у понеділок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила Держприкордонслужба Польщі.
"Сьогодні після опівночі на ділянці, що охороняється підрозділом прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група з 36 іноземців форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Напередодні нелегально перейти польсько-білоруський кордон намагалися шість біженців, додали в Держприкордонслужбі.
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показати весь коментар27.12.2021 11:27 Відповісти Мені подобається 2
Панас Стець
показати весь коментар27.12.2021 11:51 Відповісти Мені подобається 0
Dmytro Mazepov
показати весь коментар27.12.2021 12:28 Відповісти Мені подобається 0
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