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36 мігрантів намагалися прорватися із Білорусі до Польщі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

36 мігрантів намагалися прорватися із Білорусі до Польщі

Велика група біженців намагалася прорватися до Польщі із Білорусі після опівночі у понеділок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила Держприкордонслужба Польщі.

"Сьогодні після опівночі на ділянці, що охороняється підрозділом прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група з 36 іноземців форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Напередодні нелегально перейти польсько-білоруський кордон намагалися шість біженців, додали в Держприкордонслужбі.

Також читайте: Мігранти знову намагалися прорватися із Білорусі в Польщу, жбурляли у прикордонників камінням та сліпили лазерами

Автор: Богдан Гуньковський
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Полуниці ще нема. Куди ви претеся?
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27.12.2021 11:27 Відповісти
для порушникыв кордону полоякам жаль свинцю? хоть би розиняны кулы використовували...
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27.12.2021 11:51 Відповісти
нагадує фільми жахів на кшталт "повсталі мерці", або "атака мерців"
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27.12.2021 12:28 Відповісти
 
 