Етапування Саакашвілі до Руставської в'язниці відкладено, - пенітенціарна служба Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі тимчасово залишиться у військовому шпиталі в Горі.

Про це йдеться у заяві пенітенціарної служби Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виходячи з великого інтересу громадськості повідомляємо, що 27 грудня, після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про тимчасове призупинення заходу щодо переведення ув'язненого Саакашвілі", - зазначає пенітенціарна служба.

Водночас повідомляється, що рішення про його переведення до Руставської в'язниці прийнято на підставі висновку медичного персоналу, згідно з яким стан здоров'я Саакашвілі стабільний.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе раніше заявляв журналістам, що після лікування в шпиталі в Горі Саакашвілі буде повернуто до Руставської в'язниці.

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