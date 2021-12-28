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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Етапування Саакашвілі до Руставської в'язниці відкладено, - пенітенціарна служба Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Етапування Саакашвілі до Руставської в'язниці відкладено, - пенітенціарна служба Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі тимчасово залишиться у військовому шпиталі в Горі.

Про це йдеться у заяві пенітенціарної служби Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виходячи з великого інтересу громадськості повідомляємо, що 27 грудня, після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про тимчасове призупинення заходу щодо переведення ув'язненого Саакашвілі", - зазначає пенітенціарна служба.

Водночас повідомляється, що рішення про його переведення до Руставської в'язниці прийнято на підставі висновку медичного персоналу, згідно з яким стан здоров'я Саакашвілі стабільний.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе раніше заявляв журналістам, що після лікування в шпиталі в Горі Саакашвілі буде повернуто до Руставської в'язниці.

Читайте також: Саакашвілі не можна переводити до в'язниці, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці або за кордоном, - лікар Кіпшидзе

Автор: Ірина Дашківська
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Держись Михо! Украина с тобой!
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28.12.2021 10:25 Відповісти
Цей барига має сидіти, крапка!!!
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28.12.2021 10:33 Відповісти
Кто барыга?
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28.12.2021 10:39 Відповісти
твій *********!!!
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28.12.2021 11:32 Відповісти
как-то пох...
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28.12.2021 10:31 Відповісти
Все таки, руставська ліпше за ростовську
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28.12.2021 10:35 Відповісти
Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. Но сейчас Саакашвили из грузинской тюрьмы вытаскивать Зеленскому некогда. Он занят посадкой в украинскую тюрьму Порошенко.
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28.12.2021 10:44 Відповісти
Логічне завершення гастролей авантюриста!
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28.12.2021 11:27 Відповісти
 
 