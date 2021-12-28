"Велика угода" між Заходом і Росією - це ненаукова фантастика, - Кулеба
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Росія не досягне того, що вона прагне - ексклюзивного діалогу зі США.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За словами голови МЗС, діалог між США та РФ завжди буде інклюзивним і включатиме інших європейських партнерів Америки та Україну.
"Велика угода" - це благодатна тема для будь-якого експерта, бо вона одразу потрапляє в заголовки. Востаннє вона була на слуху після обрання Трампа, і тоді закінчилося все нічим.
Точкові домовленості можливі, однак жодних "великих угод" з Росією бути не може, бо там зав'язана така велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакету", то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, бо він буде постійно розростатись і ставати все більш складним. "Велика угода" між Заходом і Росією - це ненаукова фантастика", - наголосив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Завдання - посадити Саакашвілi.
Завдання - посадити Порошенка.
i головне Завдання- впихнути раковi пухлини дИнИрИ та лИнИрИ в тiло Неньки на умовах пуйла.
потрiбно поспiшати, бо пуйло хворе, в нього рак. воно, можливо, здохне до кiнця наступного 2022 -до середини 2023 року. тому до цього потрiбно вбити Україну, зробивши її сателiтом, частиною азiопського рюзьге мiра, перекреслети її европейcьку перспективу та вступ до НАТО.
як зроблять- пiдняти градус iстерики до найвищого рiвня, перемовини з США, потiм пообiцяти мир, втовхнувши ОРДЛО в тiло України на своїх умовах, дотиснувши ЗеЛупу.
завдання виконують Салiван, Керрi, дЄрьмак та iншi агенти та кориснi дурники.
свiту, насамперед старiй Европi та ЗеБiльному нарiду розкажуть, що наступив довгоочiкуваний мир....можливо навiть паРаша пустить багато дешевого на якийсь час газу для зубожiлого та втомленого нарiду бувшої України через українську трубу...
Европа та нарiд задоволенi будуть. мир, дешевий газ, вiйни нема...а що там Україна...що це таке?
тобто пуйло все отримає задарма, лише пiднявши градус своєi iстерики, вдавши з себе божевiльного, злякавши Захiд та ЗеЛупу абсолютно божевiльними вимогами, зробить руками своiх агентiв в Українi та на Заходi.
чи є сили в Українi протистояти такiй найближчiй перспективi ?