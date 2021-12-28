"Велика угода" між Заходом і Росією - це ненаукова фантастика, - Кулеба

Росія не досягне того, що вона прагне - ексклюзивного діалогу зі США.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови МЗС, діалог між США та РФ завжди буде інклюзивним і включатиме інших європейських партнерів Америки та Україну.

"Велика угода" - це благодатна тема для будь-якого експерта, бо вона одразу потрапляє в заголовки. Востаннє вона була на слуху після обрання Трампа, і тоді закінчилося все нічим.

Точкові домовленості можливі, однак жодних "великих угод" з Росією бути не може, бо там зав'язана така велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакету", то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, бо він буде постійно розростатись і ставати все більш складним. "Велика угода" між Заходом і Росією - це ненаукова фантастика", - наголосив Кулеба.

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