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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1423) Денісова (871) омбудсмен (387) Саакашвілі Міхеіл (2099)

Поширюється тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Поширюється тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування, - Денісова

Міхеіл Саакашвілі все ще залишається у критичному стані і потребує продовження лікування у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном.

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджую намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі назад до руставської в’язниці. Під час спроби етапування Міхеілу стало зле, внаслідок чого він знепритомнів. Стан його здоров’я залишається критичним, через що він не зміг взяти участь у трьох останніх судових засіданнях", - зазначає Денісова.

Крім того, за її даними, поширюється вкрай тривожна інформація про готовність Міхеіла Саакашвілі розпочати чергове голодування.

"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеіла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном. Переконана, Україна повинна делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди завданої здоров’ю нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі та визначитися щодо умов подальшого лікування", - продовжує омбудсмен.

Вона також закликала іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Етапування Саакашвілі до Руставської в'язниці відкладено, - пенітенціарна служба ГрузіїУк

"Звертаюся до міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованого лікування громадянину України Міхеілу Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі до іншого закладу до повного його одужання", - резюмувала вона.

Поширюється тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування, - Денісова 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Денисова так бы за наших пленных переживала, как за Мишу. Он у нас по крышам, как Карлсон носился и границу прорывал. А домой приехал, сразу все болезни обострились. Интересно ему на работе прогулы ставят или больничный?
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28.12.2021 13:55
+9
Денисова, займись наконец, по-взрослому, судьбой пленных украинцев в тылу врага-оккупанта... в реформированной (более-менее) системе Грузии жизнь заключённых, особенно элитных, вполне сносна, а кацапы наших тупо убивают, прямо сейчас...
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28.12.2021 14:01
+5
хер с ним. с этим марафетчиком. денисова лучше б так о наших людях беспокоилась.
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28.12.2021 13:51
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піст...інформація не може бути тривожною
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28.12.2021 13:44 Відповісти
Коли клепу нема- голодування не допоможе !
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28.12.2021 13:47 Відповісти
поможе...
ума не додасть, канєшно, но його відсутність не домонструватиме, точно
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28.12.2021 13:50 Відповісти
Пішла ти в сраку с"ка продажня денісова! Ти ба як переймається станом здоров'я афериста -міжнародника! За українців би так турбувалася краще б! !
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28.12.2021 14:13 Відповісти
хай за тебе тривожиться
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28.12.2021 14:18 Відповісти
Пропав Новий рік, від такої сумної звістки... А в іньшому у нас все чудово, більше немає чим засмучуватись
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28.12.2021 13:44 Відповісти
В Грузїї всі в'язні лікуються за кордоном,тому що право на життя закріплене в конституції!
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28.12.2021 13:46 Відповісти
КАК, ОН УЖЕ ЗАКОНЧИЛ ПЕРВУЮ ГОЛОДОВКУ И ТАКИ ГОТОВ НАЧАТЬ ВТОРУЮ!
Очень тревожная информация. Ну просто очень тревожная. Тут нужен консилиум психиатров. Для Саакашвили. И Денисовй, что бы два раза не собираться.
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28.12.2021 13:46 Відповісти
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28.12.2021 13:47 Відповісти
Мені наприклад по#уй буде голодувати він чи ні
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28.12.2021 13:49 Відповісти
хер с ним. с этим марафетчиком. денисова лучше б так о наших людях беспокоилась.
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28.12.2021 13:51 Відповісти
Зачем ему голодать? Ему кукуху лечить нужно.
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28.12.2021 13:52 Відповісти
Голодание-то лечебное..
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28.12.2021 15:04 Відповісти
Денисова так бы за наших пленных переживала, как за Мишу. Он у нас по крышам, как Карлсон носился и границу прорывал. А домой приехал, сразу все болезни обострились. Интересно ему на работе прогулы ставят или больничный?
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28.12.2021 13:55 Відповісти
Тревожная? В мире все на взводе из-за ультиматумов.
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28.12.2021 13:58 Відповісти
Я готовий до його чергового голодування . Давай міхо !!! Зроби це !!!
Всім якось пофік )))))
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28.12.2021 13:59 Відповісти
Видели мы уже видео его голодовки. Жрало как саранча.
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28.12.2021 14:00 Відповісти
Тривожна інформація у нас щодня після того, як клоуна обрали президентом, а це шоу по відволіканню від цієї тривожної інформації.
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28.12.2021 14:00 Відповісти
Денисова, займись наконец, по-взрослому, судьбой пленных украинцев в тылу врага-оккупанта... в реформированной (более-менее) системе Грузии жизнь заключённых, особенно элитных, вполне сносна, а кацапы наших тупо убивают, прямо сейчас...
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28.12.2021 14:01 Відповісти
Когось тривожить голодування дурня що поїхав "шукать на жопу пригод"? Мене наприклад тривожить підвищення цін на сало на місцевому ринку!
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28.12.2021 14:03 Відповісти
Ми (Україна)... його туди не посилали !!! Чи ви не вірите законам Грузії?...
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28.12.2021 14:08 Відповісти
Україна повинна відкрито вимагати повернення свого громадянина в Україну. Якщо не повернуть - вживати дипломатичних демаршів. Влада Грузії, яка є в кишені акціонера Газпрому Іванішвілі, діє в найкращих традиціях Кремля.
Бо порошка чогось "не можна" саджати, бо він витрачає на адвокатів тільки за декларацією 30 мільйонів гривень на рік - а Саакашвілі, який два строки був Президентом, витяг Грузію з корупційної діри - а сам залишився реально без нічого, без копійки, бо працював для держави і на державу, а не на власну калитку - Саакашвілі треба садити?
Ганьба! Ганьба грузинам, які просрали досягнення демократії і мовчать!
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28.12.2021 14:17 Відповісти
А может пусть грузины сами разберутся со своим реформатором? Хватит заботиться об иностранных голодранцах, своих проблем хватает.
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28.12.2021 15:02 Відповісти
Тоді чому хтось має допомагати тобі, українському голодранцю? Чому це має робити якесь НАТО чи ЄС? Сам собі вирішуй проблеми з Росією. В НАТО і ЄС свої справи і проблеми. Чи не так?
Але ти баран.
Люди тому і є людьми, що допомагають одне одному.
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28.12.2021 15:05 Відповісти
На жаль не можу виразити свою стурбованість, бо відключили світло і комп'ютер зі смартфоном не працюють.
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28.12.2021 14:23 Відповісти
Личный враг Путина что -то плохого сделал украинским патентованным суперпатриотам ЦН? Есть вопросы состояния здоровья человека и они сугубо медицинские! И решать это медикам, которые должны отличить симуляцию, или аггравацию от действительно плохого состояния здоровья Саакашвили! Только не тюремным медикам это делать!
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28.12.2021 14:26 Відповісти
Це ж мабуть ДЄнІсова так переймається долею Саакашвілі, бо хоче повернути його в Україну щоб покарати за незаконний перетин державного кордону? То може нехай у Сакартвело спокутує за все?
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28.12.2021 14:50 Відповісти
Только порадовался,что исчезли наконец навязчивые ,через новость,сводки как покакало это грузинское чмо. Так опять началось. В редакции поклонник сааки,так отправте его в Грузию первым самолетом. Пусть своими глазами и жопой посмотрит на ,,чудо,,
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28.12.2021 14:57 Відповісти
что то ломка затянулась, не к добру видать
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28.12.2021 15:00 Відповісти
"тривожне"????
Денісова, у нас у країні безліч проблем в тюрмах...у нас російський козачок гогішвіля 2,5 роки був "інвестняньою" по боротьбі з наркотиками... А ви про "бідного Карлсона"...
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28.12.2021 15:22 Відповісти
хай собі хоч дупу нахрест розірве...
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28.12.2021 15:31 Відповісти
Та ну нах.. - кого це може "тривожити"?
Нехай хоч головою б'ється об стіну. Бажано на пару зі своїми "колегами по цеху" - баригою і клоуном.
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28.12.2021 15:41 Відповісти
По#уй на Саака. А ця курва Денисова нехай займеться нашими політичними в'язнями і військовополоненими
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28.12.2021 16:44 Відповісти
Тривожна інформація - це про скупчення російських військ на нашому кордоні...А щодо Саакашвілі то тут тривога хіба в однієї Денісової...Чого б то?
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28.12.2021 16:58 Відповісти
 
 