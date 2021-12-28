Поширюється тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міхеіл Саакашвілі все ще залишається у критичному стані і потребує продовження лікування у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном.
Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Засуджую намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі назад до руставської в’язниці. Під час спроби етапування Міхеілу стало зле, внаслідок чого він знепритомнів. Стан його здоров’я залишається критичним, через що він не зміг взяти участь у трьох останніх судових засіданнях", - зазначає Денісова.
Крім того, за її даними, поширюється вкрай тривожна інформація про готовність Міхеіла Саакашвілі розпочати чергове голодування.
"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеіла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном. Переконана, Україна повинна делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди завданої здоров’ю нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі та визначитися щодо умов подальшого лікування", - продовжує омбудсмен.
Вона також закликала іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
"Звертаюся до міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованого лікування громадянину України Міхеілу Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі до іншого закладу до повного його одужання", - резюмувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
ума не додасть, канєшно, но його відсутність не домонструватиме, точно
Очень тревожная информация. Ну просто очень тревожная. Тут нужен консилиум психиатров. Для Саакашвили. И Денисовй, что бы два раза не собираться.
Всім якось пофік )))))
Бо порошка чогось "не можна" саджати, бо він витрачає на адвокатів тільки за декларацією 30 мільйонів гривень на рік - а Саакашвілі, який два строки був Президентом, витяг Грузію з корупційної діри - а сам залишився реально без нічого, без копійки, бо працював для держави і на державу, а не на власну калитку - Саакашвілі треба садити?
Ганьба! Ганьба грузинам, які просрали досягнення демократії і мовчать!
Але ти баран.
Люди тому і є людьми, що допомагають одне одному.
Денісова, у нас у країні безліч проблем в тюрмах...у нас російський козачок гогішвіля 2,5 роки був "інвестняньою" по боротьбі з наркотиками... А ви про "бідного Карлсона"...
Нехай хоч головою б'ється об стіну. Бажано на пару зі своїми "колегами по цеху" - баригою і клоуном.