У поточному році підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво, - Гусєв
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Підприємства державного концерну "Укроборонпром" збільшили виробництво у 2021 році на 20% порівняно з минулим роком.
Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв журналістам на церемонії викочування військово-транспортного літака Ан-178-100Р №001 у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цього року підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво порівняно з минулим роком. Понад 3 тис. 300 одиниць озброєння та військової техніки відремонтовано, модернізовано, побудовано та передано до Збройних сил", - сказав Гусєв.
Він також зазначив, що можливості підприємств "Укроборонпрому" буде враховано під час формування планів закупівель Збройних сил на наступний рік, а також на три роки наперед.
"Навіть ми наразі з міністром оборони говоримо про плани на три роки для того, щоб ми могли підготувати виробництво, якщо ми щось не можемо виробляти вже, а нам треба підготувати виробництво, проінвестувавши туди додаткові кошти", - розповів гендиректор "Укроборонпрому".
Він наголосив, що авіабудування в концерні показує рекордні результати.
"Також рекордними є результати експорту нашої продукції. Більш ніж на мільярд доларів США підприємства "Укроборонпрому" експортували продукції цього року, і ми також маємо багато планів на розширення", - зазначив Гусєв.
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Терміново потрібен скандал. Бо залишилось лише 3 дні.
це для скандалу годиться?
Треба щось антизеленківське. Якийсь гєйт. Терміново, перед святом.
якщо вроцлав заселили львівянами, то львів жителями навколишніх сіл
Крім того, вага комплексу понад 100кг. Руками його далеко не понесеш, якщо щось раптом.
"Луч" має не клепати те, що давно розроблене, а розвиватись. Робити озброєння легше, точніше, дешевше, потужніше.
Не знайшов ти зради, порохобот, не виходить.
так отож
можна брехати, що на 100500
У похмурому небі гудуть працьовиті турецькі байрактари.
Іноді пролетають невелички зграї джавелінів та дронів.
Чути сміх та натівську мову...
Тихо падає сніг...