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Новини Економіка
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виробництво (229) Укроборонпром (953) ОПК (69) Гусєв Юрій (66)

У поточному році підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво, - Гусєв

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У поточному році підприємства

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" збільшили виробництво у 2021 році на 20% порівняно з минулим роком.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв журналістам на церемонії викочування військово-транспортного літака Ан-178-100Р №001 у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього року підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво порівняно з минулим роком. Понад 3 тис. 300 одиниць озброєння та військової техніки відремонтовано, модернізовано, побудовано та передано до Збройних сил", - сказав Гусєв. 

Він також зазначив, що можливості підприємств "Укроборонпрому" буде враховано під час формування планів закупівель Збройних сил на наступний рік, а також на три роки наперед.

"Навіть ми наразі з міністром оборони говоримо про плани на три роки для того, щоб ми могли підготувати виробництво, якщо ми щось не можемо виробляти вже, а нам треба підготувати виробництво, проінвестувавши туди додаткові кошти", - розповів гендиректор "Укроборонпрому".

Він наголосив, що авіабудування в концерні показує рекордні результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Також рекордними є результати експорту нашої продукції. Більш ніж на мільярд доларів США підприємства "Укроборонпрому" експортували продукції цього року, і ми також маємо багато планів на розширення", - зазначив Гусєв.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Де Нептуни, Стугни, Богдани, чому стоїть завод твердого палива для ракет?
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28.12.2021 14:26
+5
Сразу читаемо - валенок! Тупой рапорт и бахвальство - что означает «збільшено виробництво на 20%»? Это в чем? В гривнах или физических единицах? Если в гривнах - так это инфляция элементарно. Если обьем производства - так это затраты самих предприятий, что не есть результатом успешной деятельности. Ты бы хотя бы обьем РЕАЛИЗОВАННОЙ продукции выдал - причем, без дебиторской задолженности или чистый денежный поток от реализации. А то, что Гусев сказал - это для таких как Бубочка, безграмотных.
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28.12.2021 14:41
+3
Щось не видно було Вовочки з ножицями і лєнтачкай коли презентували новий літак. Проґавив таку можливість пропіаритись. Ех!
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28.12.2021 14:26
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Занадто багато хороших новин перед Новим Роком. Та ще й виступ Президента України Володимира Олександровича Зеленського буде.

Терміново потрібен скандал. Бо залишилось лише 3 дні.
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28.12.2021 14:19 Відповісти
пишуть, на цьому тижні у києві і області вимикатимуть світло...
це для скандалу годиться?
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28.12.2021 14:23 Відповісти
На час виступу Буби про "жири у маслі" світло буде скрізь.)
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28.12.2021 14:27 Відповісти
У Вроцлаві після 9 ранку до 14:00 прикручують центральне опалення на мінімум. Вночі теж. В приміщеннях прохолодно. І люди розуміють, чому так відбувається. Напевне, і в Україні розумітимуть. Тому не годиться.
Треба щось антизеленківське. Якийсь гєйт. Терміново, перед святом.
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28.12.2021 14:30 Відповісти
в україні не розумітимуть...
якщо вроцлав заселили львівянами, то львів жителями навколишніх сіл
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28.12.2021 14:40 Відповісти
Світло вимикають кожного тижня в кожному регіоні при будь-якій владі. Планові роботи.
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28.12.2021 14:34 Відповісти
у києві погасне головна ялинка країни
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28.12.2021 14:38 Відповісти
Щось не видно було Вовочки з ножицями і лєнтачкай коли презентували новий літак. Проґавив таку можливість пропіаритись. Ех!
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28.12.2021 14:26 Відповісти
Вовочка спізнився-цей літак викочували ще при Порошенку.
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28.12.2021 14:29 Відповісти
Як так? До Вави нічого ж не було і тільки дух святий ширяв над водою.
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28.12.2021 14:33 Відповісти
чого "прогавив"? уже... https://www.youtube.com/watch?v=InYLNtIk09c&ab_channel=UkrinformTV

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28.12.2021 14:50 Відповісти
А де ж Буб очко?
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28.12.2021 18:26 Відповісти
...а тіпєрь іво прячут, как пєрєд виборамі

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28.12.2021 18:38 Відповісти
Де Нептуни, Стугни, Богдани, чому стоїть завод твердого палива для ракет?
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28.12.2021 14:26 Відповісти
Все є у військах. Стугна-П, наприклад - багато тисяч штук. Більше їх не потрібно, бо вартість кожної 20 тисяч доларів. І стріляти, наприклад, по порожній вантажівці... Яка коштує вчетверо дешевше ракети...
Крім того, вага комплексу понад 100кг. Руками його далеко не понесеш, якщо щось раптом.
"Луч" має не клепати те, що давно розроблене, а розвиватись. Робити озброєння легше, точніше, дешевше, потужніше.
Не знайшов ти зради, порохобот, не виходить.
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28.12.2021 14:43 Відповісти
якби не експортні замовлення, оборонні підприємства вже б лежали бо держзамовлення на цей рік повністю провалено... і це в умовах очікування широкомаштабної війни з боку московської орди...,
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28.12.2021 15:17 Відповісти
Перелік хороших новин, можна побачити? І що ви вважаєте хорошими новинами?
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28.12.2021 14:35 Відповісти
где Bell UH-1 Iroquois, придурок?!
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28.12.2021 14:21 Відповісти
порівняно з 13-м роком?
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28.12.2021 14:21 Відповісти
В есесері теж все порівнювали з 1913 роком.
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28.12.2021 14:28 Відповісти
А статтю прочитати ніяк? Чи вам не за це платять?
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28.12.2021 14:33 Відповісти
коли абрамявічюси понесуть відповідальність?
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28.12.2021 14:43 Відповісти
А на скільки відсотків держоборонпром виконав державне оборонне замовлення, не хочете розказати?
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28.12.2021 14:28 Відповісти
Десь бачив інфу що трохи більше половини.
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28.12.2021 14:30 Відповісти
Сразу читаемо - валенок! Тупой рапорт и бахвальство - что означает «збільшено виробництво на 20%»? Это в чем? В гривнах или физических единицах? Если в гривнах - так это инфляция элементарно. Если обьем производства - так это затраты самих предприятий, что не есть результатом успешной деятельности. Ты бы хотя бы обьем РЕАЛИЗОВАННОЙ продукции выдал - причем, без дебиторской задолженности или чистый денежный поток от реализации. А то, что Гусев сказал - это для таких как Бубочка, безграмотных.
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28.12.2021 14:41 Відповісти
Зебилы конечно же.
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28.12.2021 15:00 Відповісти
а як це можна перевірити?
так отож
можна брехати, що на 100500
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28.12.2021 14:49 Відповісти
Херсонський Морський Possum (вакцинований) @wulfhere2000

У похмурому небі гудуть працьовиті турецькі байрактари.
Іноді пролетають невелички зграї джавелінів та дронів.
Чути сміх та натівську мову...
Тихо падає сніг...
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28.12.2021 14:54 Відповісти
А це як підраховано - за грошима, чи у штучному вимірі? А звичайні та поточні капремонти теж сюди ввійшли? А скільки нових виробів?
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28.12.2021 14:57 Відповісти
Чергова брехня від зеленопупих,держзамовлення укрооборонпрому зірвано.
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28.12.2021 15:07 Відповісти
Може навіть на 100 відсодків - тому, що у 20-му році укроборонпром був майже повністю зупинений...
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28.12.2021 15:29 Відповісти
А с марта опять дороги, дороги ,дороги
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28.12.2021 16:59 Відповісти
По сравнению с чем увеличил???С нулем???
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28.12.2021 19:32 Відповісти
 
 