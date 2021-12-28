В нынешнем году предприятия "Укроборонпрома" на 20% увеличили производство, - Гусев
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" увеличили производство в 2021 году на 20% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев журналистам на церемонии выкатки военно-транспортного самолета Ан-178-100Р №001 в Киеве во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этом году предприятия "Укроборонпрома" на 20% увеличили производство по сравнению с прошлым годом. Более 3 тыс. 300 единиц вооружения и военной техники отремонтированы, модернизированы, построены и переданы в Вооруженные силы", - сказал Гусев.
Он также отметил, что возможности предприятий "Укроборонпрома" будут учтены во время формирования планов закупок Вооруженных сил на следующий год, а также на три года вперед.
"Даже мы сейчас с министром обороны говорим о планах на три года для того, чтобы мы могли подготовить производство, если мы что-то не можем производить уже, а нам надо подготовить производство, проинвестировав туда дополнительные средства", - рассказал гендиректор "Укроборонпрома".
Он подчеркнул, что авиастроительство в концерне показывает рекордные результаты.
"Также рекордными являются результаты экспорта нашей продукции. Более, чем на миллиард долларов США предприятия "Укроборонпрома" экспортировали продукции в этом году, и у нас также есть много планов на расширение", - указал Гусев.
Пожалуйста, подождите...
Терміново потрібен скандал. Бо залишилось лише 3 дні.
це для скандалу годиться?
Треба щось антизеленківське. Якийсь гєйт. Терміново, перед святом.
якщо вроцлав заселили львівянами, то львів жителями навколишніх сіл
Крім того, вага комплексу понад 100кг. Руками його далеко не понесеш, якщо щось раптом.
"Луч" має не клепати те, що давно розроблене, а розвиватись. Робити озброєння легше, точніше, дешевше, потужніше.
Не знайшов ти зради, порохобот, не виходить.
так отож
можна брехати, що на 100500
У похмурому небі гудуть працьовиті турецькі байрактари.
Іноді пролетають невелички зграї джавелінів та дронів.
Чути сміх та натівську мову...
Тихо падає сніг...