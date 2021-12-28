В нынешнем году предприятия "Укроборонпрома" на 20% увеличили производство, - Гусев

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" увеличили производство в 2021 году на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев журналистам на церемонии выкатки военно-транспортного самолета Ан-178-100Р №001 в Киеве во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году предприятия "Укроборонпрома" на 20% увеличили производство по сравнению с прошлым годом. Более 3 тыс. 300 единиц вооружения и военной техники отремонтированы, модернизированы, построены и переданы в Вооруженные силы", - сказал Гусев.

Он также отметил, что возможности предприятий "Укроборонпрома" будут учтены во время формирования планов закупок Вооруженных сил на следующий год, а также на три года вперед.

"Даже мы сейчас с министром обороны говорим о планах на три года для того, чтобы мы могли подготовить производство, если мы что-то не можем производить уже, а нам надо подготовить производство, проинвестировав туда дополнительные средства", - рассказал гендиректор "Укроборонпрома".

Он подчеркнул, что авиастроительство в концерне показывает рекордные результаты.

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"Также рекордными являются результаты экспорта нашей продукции. Более, чем на миллиард долларов США предприятия "Укроборонпрома" экспортировали продукции в этом году, и у нас также есть много планов на расширение", - указал Гусев.