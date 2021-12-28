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Новости Экономика
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производство (338) Укроборонпром (1209) ОПК (67) Гусев Юрий (64)

В нынешнем году предприятия "Укроборонпрома" на 20% увеличили производство, - Гусев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В нынешнем году предприятия

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" увеличили производство в 2021 году на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев журналистам на церемонии выкатки военно-транспортного самолета Ан-178-100Р №001 в Киеве во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году предприятия "Укроборонпрома" на 20% увеличили производство по сравнению с прошлым годом. Более 3 тыс. 300 единиц вооружения и военной техники отремонтированы, модернизированы, построены и переданы в Вооруженные силы", - сказал Гусев.

Он также отметил, что возможности предприятий "Укроборонпрома" будут учтены во время формирования планов закупок Вооруженных сил на следующий год, а также на три года вперед.

"Даже мы сейчас с министром обороны говорим о планах на три года для того, чтобы мы могли подготовить производство, если мы что-то не можем производить уже, а нам надо подготовить производство, проинвестировав туда дополнительные средства", - рассказал гендиректор "Укроборонпрома".

Он подчеркнул, что авиастроительство в концерне показывает рекордные результаты.

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"Также рекордными являются результаты экспорта нашей продукции. Более, чем на миллиард долларов США предприятия "Укроборонпрома" экспортировали продукции в этом году, и у нас также есть много планов на расширение", - указал Гусев.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Де Нептуни, Стугни, Богдани, чому стоїть завод твердого палива для ракет?
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28.12.2021 14:26
+5
Сразу читаемо - валенок! Тупой рапорт и бахвальство - что означает «збільшено виробництво на 20%»? Это в чем? В гривнах или физических единицах? Если в гривнах - так это инфляция элементарно. Если обьем производства - так это затраты самих предприятий, что не есть результатом успешной деятельности. Ты бы хотя бы обьем РЕАЛИЗОВАННОЙ продукции выдал - причем, без дебиторской задолженности или чистый денежный поток от реализации. А то, что Гусев сказал - это для таких как Бубочка, безграмотных.
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28.12.2021 14:41
+3
Щось не видно було Вовочки з ножицями і лєнтачкай коли презентували новий літак. Проґавив таку можливість пропіаритись. Ех!
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28.12.2021 14:26
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Правила форума Совет форумчан
Занадто багато хороших новин перед Новим Роком. Та ще й виступ Президента України Володимира Олександровича Зеленського буде.

Терміново потрібен скандал. Бо залишилось лише 3 дні.
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28.12.2021 14:19 Ответить
пишуть, на цьому тижні у києві і області вимикатимуть світло...
це для скандалу годиться?
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28.12.2021 14:23 Ответить
На час виступу Буби про "жири у маслі" світло буде скрізь.)
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28.12.2021 14:27 Ответить
У Вроцлаві після 9 ранку до 14:00 прикручують центральне опалення на мінімум. Вночі теж. В приміщеннях прохолодно. І люди розуміють, чому так відбувається. Напевне, і в Україні розумітимуть. Тому не годиться.
Треба щось антизеленківське. Якийсь гєйт. Терміново, перед святом.
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28.12.2021 14:30 Ответить
в україні не розумітимуть...
якщо вроцлав заселили львівянами, то львів жителями навколишніх сіл
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28.12.2021 14:40 Ответить
Світло вимикають кожного тижня в кожному регіоні при будь-якій владі. Планові роботи.
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28.12.2021 14:34 Ответить
у києві погасне головна ялинка країни
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28.12.2021 14:38 Ответить
Щось не видно було Вовочки з ножицями і лєнтачкай коли презентували новий літак. Проґавив таку можливість пропіаритись. Ех!
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28.12.2021 14:26 Ответить
Вовочка спізнився-цей літак викочували ще при Порошенку.
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28.12.2021 14:29 Ответить
Як так? До Вави нічого ж не було і тільки дух святий ширяв над водою.
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28.12.2021 14:33 Ответить
чого "прогавив"? уже... https://www.youtube.com/watch?v=InYLNtIk09c&ab_channel=UkrinformTV

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28.12.2021 14:50 Ответить
А де ж Буб очко?
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28.12.2021 18:26 Ответить
...а тіпєрь іво прячут, как пєрєд виборамі

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28.12.2021 18:38 Ответить
Де Нептуни, Стугни, Богдани, чому стоїть завод твердого палива для ракет?
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28.12.2021 14:26 Ответить
Все є у військах. Стугна-П, наприклад - багато тисяч штук. Більше їх не потрібно, бо вартість кожної 20 тисяч доларів. І стріляти, наприклад, по порожній вантажівці... Яка коштує вчетверо дешевше ракети...
Крім того, вага комплексу понад 100кг. Руками його далеко не понесеш, якщо щось раптом.
"Луч" має не клепати те, що давно розроблене, а розвиватись. Робити озброєння легше, точніше, дешевше, потужніше.
Не знайшов ти зради, порохобот, не виходить.
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28.12.2021 14:43 Ответить
якби не експортні замовлення, оборонні підприємства вже б лежали бо держзамовлення на цей рік повністю провалено... і це в умовах очікування широкомаштабної війни з боку московської орди...,
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28.12.2021 15:17 Ответить
Перелік хороших новин, можна побачити? І що ви вважаєте хорошими новинами?
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28.12.2021 14:35 Ответить
где Bell UH-1 Iroquois, придурок?!
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28.12.2021 14:21 Ответить
порівняно з 13-м роком?
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28.12.2021 14:21 Ответить
В есесері теж все порівнювали з 1913 роком.
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28.12.2021 14:28 Ответить
А статтю прочитати ніяк? Чи вам не за це платять?
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28.12.2021 14:33 Ответить
коли абрамявічюси понесуть відповідальність?
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28.12.2021 14:43 Ответить
А на скільки відсотків держоборонпром виконав державне оборонне замовлення, не хочете розказати?
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28.12.2021 14:28 Ответить
Десь бачив інфу що трохи більше половини.
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28.12.2021 14:30 Ответить
Сразу читаемо - валенок! Тупой рапорт и бахвальство - что означает «збільшено виробництво на 20%»? Это в чем? В гривнах или физических единицах? Если в гривнах - так это инфляция элементарно. Если обьем производства - так это затраты самих предприятий, что не есть результатом успешной деятельности. Ты бы хотя бы обьем РЕАЛИЗОВАННОЙ продукции выдал - причем, без дебиторской задолженности или чистый денежный поток от реализации. А то, что Гусев сказал - это для таких как Бубочка, безграмотных.
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28.12.2021 14:41 Ответить
Зебилы конечно же.
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28.12.2021 15:00 Ответить
а як це можна перевірити?
так отож
можна брехати, що на 100500
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28.12.2021 14:49 Ответить
Херсонський Морський Possum (вакцинований) @wulfhere2000

У похмурому небі гудуть працьовиті турецькі байрактари.
Іноді пролетають невелички зграї джавелінів та дронів.
Чути сміх та натівську мову...
Тихо падає сніг...
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28.12.2021 14:54 Ответить
А це як підраховано - за грошима, чи у штучному вимірі? А звичайні та поточні капремонти теж сюди ввійшли? А скільки нових виробів?
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28.12.2021 14:57 Ответить
Чергова брехня від зеленопупих,держзамовлення укрооборонпрому зірвано.
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28.12.2021 15:07 Ответить
Може навіть на 100 відсодків - тому, що у 20-му році укроборонпром був майже повністю зупинений...
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28.12.2021 15:29 Ответить
А с марта опять дороги, дороги ,дороги
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28.12.2021 16:59 Ответить
По сравнению с чем увеличил???С нулем???
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28.12.2021 19:32 Ответить
 
 