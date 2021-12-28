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Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Засідання Ради національної безпеки і оборони України перенесли з 29 на 30 грудня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"У зв’язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що засідання РНБО України відбудеться у середу, 29 грудня.
Топ коментарі
+10 Віктор Шевченко 8c97637f
показати весь коментар28.12.2021 16:56
+7 Герхард
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+7 Кот Бегемот b96e8d54
показати весь коментар28.12.2021 17:44
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@BorisenkoBoris
·
1 ч
#ГазовыйКейс Голодомор 2021-2022 Мы останется без хлеба в ближ\время При нынешней цене на газ,заводы не в состоянии производить хлеб Продавать по установлен\ценам Но ОП нас и дальше вместо хлеба будет кормить зрелищами.. Рассказывать,что виноваты не они
Питання 2: Що робити з Порошенко?
Все інше не важливо.
@prelatSimon
·
1 ч
нагадало одного головнокомандуючого...
- зниження рейтингів Сватів;
- заборона слова Віслюк в розмові про президента;
- зростання продажів Рошену;
- розкидання лайна під парканом Пороха у Козині.
Зная компетентность"величайшего",который не способен даже что-то уместное сформулировать, а не то, чтобы формировать и расширять повестку дня.
треба розглянути питання зняття недоторканості з зеленського, у зв'язку з звинуваченням у держзраді...
И вот тут Офис президента рискует получить войну не только с Ахметовым и Порошенко одновременно, а и со всем украинским бизнесом вместе взятым. Инвестиционная привлекательность Украины и так упала ниже плинтуса. Буквально сегодня стало известно об уходе из Украины канадского бизнесмена, бизнес которого в наглую пытались отжать структуры Коломойского. А за этим всем пойдет падение кредитных рейтингов и миллионные убытки.
В Офисе президента просто не знают, как реагировать на ситуацию. Денег для Ахметова у правительства нет, и не предвидится. Просто не заплатить не выйдет, проблемы надвигаются с Европой, а не только с Ахметовым. Ситуация патовая, откуда не посмотри. Сейчас правительство пытается договориться с Европейскими структурами. Повестка заседания СНБО напрямую зависит от результатов этих переговоров. https://t.me/pecherhill