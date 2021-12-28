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Зеленський (17531) РНБО (1714)

Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань

Засідання Ради національної безпеки і оборони України перенесли з 29 на 30 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"У зв’язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

Раніше повідомлялося, що засідання РНБО України відбудеться у середу, 29 грудня.
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Топ коментарі
+10
Вопрос должен быть только один - досрочные выборы в раду,это стадо уже не имеет право принимать законы противоречащие предвыборным обещаниям и интересам избирателей.
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28.12.2021 16:56
+7
Питання 1: Де мій кокс?
Питання 2: Що робити з Порошенко?

Все інше не важливо.
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28.12.2021 17:07
+7
Импичмент по закону бубы криворогого невозможен. Более реально - перевыборы в ВР, и новая коалиция во главе с ЕС все сделает по новому закону, который они примут. Если буба криворогий не сбежит.
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28.12.2021 17:44
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Гоги попросил пристроить его под елочку.
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28.12.2021 16:55 Відповісти
В качестве снегурочки.
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28.12.2021 17:40 Відповісти
Вопрос должен быть только один - досрочные выборы в раду,это стадо уже не имеет право принимать законы противоречащие предвыборным обещаниям и интересам избирателей.
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28.12.2021 16:56 Відповісти
Импичмент зрадника
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28.12.2021 16:58 Відповісти
Импичмент по закону бубы криворогого невозможен. Более реально - перевыборы в ВР, и новая коалиция во главе с ЕС все сделает по новому закону, который они примут. Если буба криворогий не сбежит.
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28.12.2021 17:44 Відповісти
Смысл в самом собирании подписей и процессе. Чтобы люди аоняли, что не Лох только фуфло толкать может
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28.12.2021 18:11 Відповісти
Опять ху..у раздадут за 5 минут. Кто этим всем шапито рулит? Не лох предложение построить не в состоянии. Я этому балагану не завидую. По понятиям и по закону у них жопа
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28.12.2021 17:01 Відповісти
Разом з вПопуредниками!!
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28.12.2021 17:06 Відповісти
ПЕРЕЛЯК питань...
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28.12.2021 17:04 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
1 ч



#ГазовыйКейс Голодомор 2021-2022 Мы останется без хлеба в ближ\время При нынешней цене на газ,заводы не в состоянии производить хлеб Продавать по установлен\ценам Но ОП нас и дальше вместо хлеба будет кормить зрелищами.. Рассказывать,что виноваты не они
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28.12.2021 17:05 Відповісти
Питання 1: Де мій кокс?
Питання 2: Що робити з Порошенко?

Все інше не важливо.
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28.12.2021 17:07 Відповісти
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК питань , пожалуйста 😀😀
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28.12.2021 17:07 Відповісти
Кардинал Simon


@prelatSimon

·
1 ч



нагадало одного головнокомандуючого...

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28.12.2021 17:07 Відповісти
На порядку денному:
- зниження рейтингів Сватів;
- заборона слова Віслюк в розмові про президента;
- зростання продажів Рошену;
- розкидання лайна під парканом Пороха у Козині.
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28.12.2021 17:15 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !! Імітація бурхливої державної діяльності !!!))))
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28.12.2021 17:16 Відповісти
Следующий перенос будет на 31-ое.
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28.12.2021 17:55 Відповісти
Головне питання куди тікать ??
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28.12.2021 18:02 Відповісти
Забавно читать такие сообщения.)
Зная компетентность"величайшего",который не способен даже что-то уместное сформулировать, а не то, чтобы формировать и расширять повестку дня.
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28.12.2021 18:10 Відповісти
интересно дипутат проросийский КИВА в обсужедение вопроссов входит или нет,или это детские просто шалости...?((
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28.12.2021 18:53 Відповісти
Так...
треба розглянути питання зняття недоторканості з зеленського, у зв'язку з звинуваченням у держзраді...
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28.12.2021 19:20 Відповісти
Перенос заседания СНБО с 29 на 30 декабря имеет крайне простое объяснение. Попав в ловушку Ахметова и застряв в войне с Порошенко, власть прозевала крайне важную дату - дедлайн выплаты предприятиям Рината Ахметова 3,4 миллиардов долларов США от зеленых евробондов. На все про все, государству осталось меньше 2 суток. Если выплаты не состоятся, против украинских чиновников начнется расследование в Европе. Но главное, будут остановлены все займы Украине, как государству.

И вот тут Офис президента рискует получить войну не только с Ахметовым и Порошенко одновременно, а и со всем украинским бизнесом вместе взятым. Инвестиционная привлекательность Украины и так упала ниже плинтуса. Буквально сегодня стало известно об уходе из Украины канадского бизнесмена, бизнес которого в наглую пытались отжать структуры Коломойского. А за этим всем пойдет падение кредитных рейтингов и миллионные убытки.

В Офисе президента просто не знают, как реагировать на ситуацию. Денег для Ахметова у правительства нет, и не предвидится. Просто не заплатить не выйдет, проблемы надвигаются с Европой, а не только с Ахметовым. Ситуация патовая, откуда не посмотри. Сейчас правительство пытается договориться с Европейскими структурами. Повестка заседания СНБО напрямую зависит от результатов этих переговоров. https://t.me/pecherhill
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29.12.2021 13:14 Відповісти
 
 