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Новини
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Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

У середу, 29 грудня 2021 року, відбудеться засідання РНБО України.

Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова Президентові України Володимиру Зеленському Глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про ймовірність російського вторгнення до України: Загроза постійна, але зараз ситуація під контролем

Автор: 

Данілов (1259) Зеленський (23667) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+23
клован хоче прийняти санкції проти Пороха або відібрати в нього громадянство України..
Бо іншого нічого зробити не може, а Порошенко "нехтує законом Найвеличнішого паяца Зе та домовляється з Западом"

Друга причина - "порешать" що робити з поставками "муки" з аргентини, бо гогілишвилі зашкварився..
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24.12.2021 16:38
+21
Скорее всего санкции против Пороха будут. Ну что народ встретим Новый Год на Майдане?
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24.12.2021 16:30
+12
Брешеш. Ти заюлькінець. А вони всі за Зеленського голосували.
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24.12.2021 16:52
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Мудрому нарідові опять штото введут. 😁
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24.12.2021 16:28 Відповісти
Нарешті! Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. Зеленський дуже "вчасно" почав переслідувати Порошенка... Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність: https://uainfo.org/blognews/1640215960-ukraina-smozhet-odolet-rossiyu-no-pri-odnom-uslovii-foreign.html
Финны переломили ситуацию в свою пользу в Толваярви, потому что их солдаты верили в своего командира, полковника Пааво Талвелу. Главнокомандующим финской армии, в свою очередь, был блистательный фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Более того, все без исключения финны - как военные, так и гражданские - верили в свою страну. «Жертвы, которые вынесли войска, были бы невозможны без поддержки тыла», - сказал генерал-майор в отставке Пекка Товери (Pekka Toveri), до недавнего времени возглавлявший финскую военную разведку.
«Солдаты знали, как их чтят, и знали, что они сражаются за выживание страны». В самом деле, почти все солдаты Зимней войны были резервистами. Однако несчетное множество мирных жителей помогали им материально и технически.
Полностью женский добровольческий корпус «Лотта» - в честь основательницы Лотты Сверд (Lotta Svärd) - разворачивал полевые кухни и госпитали, налаживал связь, воздушное наблюдение и производство боеприпасов, а многие другие поддерживали нормальную работу тыла.
Это высвободило солдат для боевого дежурства. «Все национальные ресурсы были мобилизованы на защиту страны, - говорит Товери. - Все подготовленные и боеспособные резервисты были призваны на службу, и все гражданские ресурсы были брошены на поддержку обороны». Так родилась финская политика тотальной обороны, где каждый играет свою роль в обеспечении безопасности.
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24.12.2021 16:32 Відповісти
клован хоче прийняти санкції проти Пороха або відібрати в нього громадянство України..
Бо іншого нічого зробити не може, а Порошенко "нехтує законом Найвеличнішого паяца Зе та домовляється з Западом"

Друга причина - "порешать" що робити з поставками "муки" з аргентини, бо гогілишвилі зашкварився..
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24.12.2021 16:38 Відповісти
Решился, всё-таки?
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24.12.2021 16:29 Відповісти
Вернуться в Квартал. Скрестим пальцы!
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24.12.2021 18:59 Відповісти
Скорее всего санкции против Пороха будут. Ну что народ встретим Новый Год на Майдане?
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24.12.2021 16:30 Відповісти
ага
не дадим ввести санкции против патоки производства Рошен..
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24.12.2021 16:33 Відповісти
Запретят в выбоах ему участвовать
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24.12.2021 16:35 Відповісти
это если осудят - а до этого, как и до выборов далеко..
А если и не будет участвовать, то тоже норм - среди 40 млн страны достойных и не достойных хватает кто хочет в презики..
Вообще нужно этот институт упразднить - мудрый нарид постоянно выбирает какое ни будь дерьмо
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24.12.2021 16:41 Відповісти
Ну ось ти ж віслюка вибрав мудрець ти наш )
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24.12.2021 16:43 Відповісти
да нет - за кого я голосую мудрый нарид стабильно посылает нах..
- в 2014-ом за Яроша
- в 2019-ом за Кошулинского
- за Зе-ничтожество голосовать мне бы и в голову не пришло бы..
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24.12.2021 16:46 Відповісти
Так в 19 було два тури
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24.12.2021 16:47 Відповісти
ну да, пришлось во 2-ом за Барыгу, от безысходности..
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24.12.2021 16:49 Відповісти
Брешеш. Ти заюлькінець. А вони всі за Зеленського голосували.
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24.12.2021 16:52 Відповісти
чмо, а почему барыга - обоснуй.
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24.12.2021 16:58 Відповісти
********* ничего не объясняю..
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24.12.2021 17:03 Відповісти
ты неспособно объяснить потому что ты п.здун - и ты это знаешь.
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24.12.2021 17:06 Відповісти
да написал бы правду: "по 1+1 сказали, что Порох барыга". Чего стеняешься?
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24.12.2021 18:10 Відповісти
а то доходи у кацапов дуже впали, а рошен занадто дешево продає солодощі, чим відбирає у кацапів гроші українців
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24.12.2021 16:39 Відповісти
Дебил! Ты не понимаешь, что Пороха поддержат те, кто воевал, а не диванные тролли вроде тебя.
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24.12.2021 18:29 Відповісти
Якраз щоб люди успішно добрались на Майдан потягом Зеленський людям дав по 1000 грн на залізничні квитки.
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24.12.2021 17:11 Відповісти
Собрал Алёха стаю гармонистов
И даже Клавочка с гитарою пришла...(с)
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24.12.2021 16:31 Відповісти
Российское издание https://www.kommersant.ru/doc/5143592 "Коммерсантъ" обнародовало свою версию десяти пунктов мирного плана, предложенного Украиной для разблокирования мирного процесса на Донбассе.



Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российской стороне переданы комплексные инициативы - "Десять шагов", реализация которых сможет разблокировать мирный процесс. Никаких деталей о содержании этого документа он не раскрыл.



Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, в его распоряжении есть полный текст тех самых "Десяти шагов".



Полное название документа: "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".



В целом "Десять шагов" от Украины, по версии Ъ, выглядят так:



Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (Планировалось, что первый шаг должен был быть реализован на заседании ТКГ 8-9 декабря - "ОстроВ") на заседании… предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.



Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.



Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО.



Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".



Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.



Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:



поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.



Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.



Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.



Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".



Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:



об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера":

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО
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24.12.2021 16:32 Відповісти
Вот и ответ на гонения за Порохом.Выключить его для капитуляции.Янелох уже готов сдать и сдрыстнуть.Удастся ли????
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24.12.2021 17:44 Відповісти
Чекають наступу раші, а верховна рада відпочиває більше місяця та й взагалі влада думає тільки про свята. Хіба може влада собі дозволяти відпочивати, коли країна в стані війни і енергетичної кризи.
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24.12.2021 16:32 Відповісти
У этих всё можно!!!
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24.12.2021 16:36 Відповісти
Ви ще не зрозуміли , що рашистські війська - то підтриска цієї влади?
Будуть зсередини державу ламать.
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24.12.2021 16:36 Відповісти
Шо на корпоратив собираетесь? Шо обсуждать будете? Почему в Одессе рубероид подорожал??? Смотрите чтобы как прошлый раз ёлку не перевернули и окна не побили…
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24.12.2021 16:35 Відповісти
нах...я ? 25 грудня очкують ..Бутусов сказав що в цьому році путєн не нападе
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24.12.2021 16:39 Відповісти
Ворог при владі.
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24.12.2021 16:42 Відповісти
Обезьяна 🐒 с гранатой
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24.12.2021 16:43 Відповісти
Так может и Верховную Раду в полном составе вернуть в реальность и из тёплых пляжиков, или где они там уже празднуют, вернуть в сессионный зал и пусть работают не покладая рук? Штаты с Европой на ушах, война на носу, а эти наши нанюханные дебилы на месяц на каникулы свалили. В каком государстве подобное было?..
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24.12.2021 16:46 Відповісти
По тексту написаному для Зелі під Новий Рік повинна бути посадка Пороха і санкції на "Рошен"
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24.12.2021 16:53 Відповісти
Молодцы!!!! Данилов - это мудрость!!! Зеленский-это молодость!!!!!
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24.12.2021 16:55 Відповісти
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24.12.2021 17:02 Відповісти
РЖАЧ!!!
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24.12.2021 17:05 Відповісти
Ещё один деятель из 73% электората…а теперь дятел что нибудь про замминистра Гогу и его жену. Тоже молодые и мудрые?
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24.12.2021 17:26 Відповісти
Решился на референдум, предатель?
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24.12.2021 17:09 Відповісти
Повістка дня: падіння рейтингів Сватів.
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24.12.2021 17:16 Відповісти
Задержка роялти за сватов и лигу смеха из рашки.
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24.12.2021 17:28 Відповісти
Я ВАМ СКАЖУ СВЕДЕТСЯ К ТОМУ ЧТО ОТОЖМУТ БИЗНЕС У ПОРОШЕНКО КАРАБАС БАРАБАС БОРОДА РУЛИТ ЗЕ КАК ХОЧЕТ РУКА ДЕРГАЕТ ЗА ГЛАНДІ
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24.12.2021 17:57 Відповісти
Выборы на Донбассе, особый статус и амнистия: опубликованы 10 шагов Зеленского по Минским соглашениям
24 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%81-%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%bd.html#comments Комментарии: 1



Украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера»…


Стали известны детали предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком «10 шагов по Донбассу» - документа, который анонсирован был еще 21 декабря на конференции послов Украины «Дипломатия-30. Стратегия сильного государства». По словам Зе, этот документ уже передан Западу и России.

«10 шагов» по урегулированию конфликта на Донбассе https://www.kommersant.ru/doc/5143592?from=top_main_5 опубликовало российское издание «Коммерсантъ», https://strana.news/news/368671-hazeta-kommersant-opublikovala-10-shahov-ukrainy-dlja-realizatsii-minskikh-sohlashenij.html передает сегодня издание «Страна».

Киев, если верить этому документу, обещает принять все законы, необходимые для реализации политической части Минских соглашений.

Приводим эти 10 шагов дословно.

Шаг 1. Украинская делегация на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (имеется в виду так называемая процессуальная очистка.- «Ъ».) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера» (одобрена контактной группой в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.- «Ъ».).

В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5.html Тимошенко обвинила Зеленского в намерении легитимизировать «формулу Штайнмайера»

Шаг 5. На заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:

- поддержки возвращения к режиму прекращения огня;

- заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

- содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

- определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров «нормандского формата».

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

***

Пока трудно сказать, насколько достоверна эта информация. Неужели же Зеленский пойдет на такой риск?..
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24.12.2021 18:11 Відповісти
СНБО- Слуги Народа Бодяжная организация.
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24.12.2021 18:35 Відповісти
будуть рiшать що з Порохом робити?
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24.12.2021 23:55 Відповісти
 
 