Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

У середу, 29 грудня 2021 року, відбудеться засідання РНБО України.

Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова Президентові України Володимиру Зеленському Глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - йдеться у повідомленні.

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