Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня
У середу, 29 грудня 2021 року, відбудеться засідання РНБО України.
Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова Президентові України Володимиру Зеленському Глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Scorpman Y
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+21 Дмитрий Иванов #445055
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+12 Порохобандерівець
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Финны переломили ситуацию в свою пользу в Толваярви, потому что их солдаты верили в своего командира, полковника Пааво Талвелу. Главнокомандующим финской армии, в свою очередь, был блистательный фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Более того, все без исключения финны - как военные, так и гражданские - верили в свою страну. «Жертвы, которые вынесли войска, были бы невозможны без поддержки тыла», - сказал генерал-майор в отставке Пекка Товери (Pekka Toveri), до недавнего времени возглавлявший финскую военную разведку.
«Солдаты знали, как их чтят, и знали, что они сражаются за выживание страны». В самом деле, почти все солдаты Зимней войны были резервистами. Однако несчетное множество мирных жителей помогали им материально и технически.
Полностью женский добровольческий корпус «Лотта» - в честь основательницы Лотты Сверд (Lotta Svärd) - разворачивал полевые кухни и госпитали, налаживал связь, воздушное наблюдение и производство боеприпасов, а многие другие поддерживали нормальную работу тыла.
Это высвободило солдат для боевого дежурства. «Все национальные ресурсы были мобилизованы на защиту страны, - говорит Товери. - Все подготовленные и боеспособные резервисты были призваны на службу, и все гражданские ресурсы были брошены на поддержку обороны». Так родилась финская политика тотальной обороны, где каждый играет свою роль в обеспечении безопасности.
Бо іншого нічого зробити не може, а Порошенко "нехтує законом Найвеличнішого паяца Зе та домовляється з Западом"
Друга причина - "порешать" що робити з поставками "муки" з аргентини, бо гогілишвилі зашкварився..
не дадим ввести санкции против патоки производства Рошен..
А если и не будет участвовать, то тоже норм - среди 40 млн страны достойных и не достойных хватает кто хочет в презики..
Вообще нужно этот институт упразднить - мудрый нарид постоянно выбирает какое ни будь дерьмо
- в 2014-ом за Яроша
- в 2019-ом за Кошулинского
- за Зе-ничтожество голосовать мне бы и в голову не пришло бы..
И даже Клавочка с гитарою пришла...(с)
Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российской стороне переданы комплексные инициативы - "Десять шагов", реализация которых сможет разблокировать мирный процесс. Никаких деталей о содержании этого документа он не раскрыл.
Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, в его распоряжении есть полный текст тех самых "Десяти шагов".
Полное название документа: "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".
В целом "Десять шагов" от Украины, по версии Ъ, выглядят так:
Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (Планировалось, что первый шаг должен был быть реализован на заседании ТКГ 8-9 декабря - "ОстроВ") на заседании… предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".
Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера":
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО
Будуть зсередини державу ламать.
24 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%81-%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%bd.html#comments Комментарии: 1
Украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера»…
Стали известны детали предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком «10 шагов по Донбассу» - документа, который анонсирован был еще 21 декабря на конференции послов Украины «Дипломатия-30. Стратегия сильного государства». По словам Зе, этот документ уже передан Западу и России.
«10 шагов» по урегулированию конфликта на Донбассе https://www.kommersant.ru/doc/5143592?from=top_main_5 опубликовало российское издание «Коммерсантъ», https://strana.news/news/368671-hazeta-kommersant-opublikovala-10-shahov-ukrainy-dlja-realizatsii-minskikh-sohlashenij.html передает сегодня издание «Страна».
Киев, если верить этому документу, обещает принять все законы, необходимые для реализации политической части Минских соглашений.
Приводим эти 10 шагов дословно.
Шаг 1. Украинская делегация на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (имеется в виду так называемая процессуальная очистка.- «Ъ».) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера» (одобрена контактной группой в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.- «Ъ».).
В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5.html Тимошенко обвинила Зеленского в намерении легитимизировать «формулу Штайнмайера»
Шаг 5. На заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
- поддержки возвращения к режиму прекращения огня;
- заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
- содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
- определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров «нормандского формата».
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
***
Пока трудно сказать, насколько достоверна эта информация. Неужели же Зеленский пойдет на такой риск?..