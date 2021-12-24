Зеленский созывает заседание СНБО на 29 декабря

В среду, 29 декабря 2021 года, состоится заседание СНБО Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 декабря 2021 года, после доклада Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", - говорится в сообщении.

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