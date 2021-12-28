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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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МЗС закликає Грузію з повагою ставитися до Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС закликає Грузію з повагою ставитися до Саакашвілі

Спроби переведення екс-президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу було здійснено неправильно, вважають у міністерстві закордонних справ України.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України, оприлюдненому у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Адвокати не були повідомлені про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі не дозволяє це робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина України з повагою і не допускати дій, що становлять загрозу його життю та здоров’ю", - сказано у коментарі.

В МЗС наголосили, що українські дипломати в Грузії продовжують тримати ситуацію на особливому контролі, а також підтримують постійний діалог із владою Грузії та адвокатами Міхеіла Саакашвілі. "Консул посольства України в Грузії завтра буде допущений до Міхеіла Саакашвілі", - додають у відомстві.

Також читайте: Етапування Саакашвілі до Руставської в'язниці відкладено, - пенітенціарна служба Грузії

Крім того, у МЗС закликають грузинську сторону дозволити українським лікарям відвідати Саакашвілі з метою його обстеження. "Продовжуємо працювати над його поверненням в Україну з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - резюмують у міністерстві.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Лицемірство. Особливо на фоні переслідувань п'ятого президента України
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28.12.2021 21:22
+7
Не втручайтеся у внутрішні справи іншої держави, не ваша справа вказувати в яку лікарню переводити арештованого.
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28.12.2021 21:32
+6
а МЗС Грузії буде вимагати поваги до Гогілашвілі!
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28.12.2021 21:27
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Десятка - достаточн уважительно?
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28.12.2021 21:22 Відповісти
Наскільки читав ще в 2017-му - там шістка. Ну, для початку.
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28.12.2021 21:29 Відповісти
Недаром Лізетта казала, що воно хоре на голову.
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28.12.2021 21:32 Відповісти
Это без самоконтрабанды в фуре. С фурой - десятка будет
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28.12.2021 21:38 Відповісти
Лицемірство. Особливо на фоні переслідувань п'ятого президента України
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28.12.2021 21:22 Відповісти
Як круто змінилося життя Саакашвілі при Зеленському
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28.12.2021 21:24 Відповісти
а МЗС Грузії буде вимагати поваги до Гогілашвілі!
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28.12.2021 21:27 Відповісти
Може не шанована МЗС розповість, які реформи та у якій кількості були запровадженні завдяки Сракашвілі, який був Головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України з 7.05.20 по 4.03.21 року, та яку кількість він обіцяв запровадити тільки за перших 100 днів?
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28.12.2021 21:28 Відповісти
как это какие рехвормы? а дом достроил на матерь записав, пару соседних участков прикупил, премий себе родимому понавыписывал...
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29.12.2021 00:17 Відповісти
делом займитесь, клоуны. кого это чучело истеричное волнует
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28.12.2021 21:29 Відповісти
ну то коксу йому передайте, бо ламає його бідолагу.
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28.12.2021 21:29 Відповісти
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28.12.2021 21:29 Відповісти
Пиар на высоте, лучше бы власть Украины волновались о своих патриотах, находящихся в тюрьмах России
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28.12.2021 21:29 Відповісти
Какая текущая власть такой и "патриот" на повестке.
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28.12.2021 21:35 Відповісти
А до своїх минулих президентів непотрібно відноситись з повагою?!
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28.12.2021 21:30 Відповісти
Не втручайтеся у внутрішні справи іншої держави, не ваша справа вказувати в яку лікарню переводити арештованого.
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28.12.2021 21:32 Відповісти
МЗС закликає Грузію з повагою ставитися до Саакашвілі Джерело: https://censor.net/ua/n3307638
епрст, с уважением относится к тому, кто пятого президента назівал Барыгой?
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28.12.2021 21:34 Відповісти
Ясько:
- Михуйчику, коханий, пам'ятаєш мене! Я твоя зелена конпочка!
Саакашвілі:
- Пашоль вон! Прастітутка! У міня муж єсть, Гогі із саседней камєра!
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28.12.2021 21:34 Відповісти
Его лишали гражданства Грузии? Он сам отказывался от грузинского гражданства? Если нет, то на каком основании он стал гражданином Украины? И очень быстро, в нарушение процедуры?
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28.12.2021 21:47 Відповісти
В наркомана спитай.
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28.12.2021 21:55 Відповісти
Вот же Михо глЮпый, надо было в "европейское турне" ехать, а он в Грузию поперся.
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28.12.2021 22:11 Відповісти
урист с дипломом папиной бурсы что-то там требует...О_о
Вова, ты уже себе на несколько пожизненых наколядовал.... Будешь сидеть, если доживешь.(в чем я сильно сомневаюсь. В сценарии Дяди Бени другой финал.)
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28.12.2021 22:33 Відповісти
Да, да, садить только на бутылку Киндзмараули
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28.12.2021 23:51 Відповісти
верная заява.
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29.12.2021 00:01 Відповісти
видать у куливлобкуляйбы точно молодая любовница из-за которой у него времени на работу не остается... остается только прогуливать собачку да призывать к непонятно чему... а что взять с сына папы-камцамольца ваньки...
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29.12.2021 03:28 Відповісти
 
 