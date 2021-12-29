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Байден про ймовірність зустрічі із Путіним у січні: "Подивимося"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден про ймовірність зустрічі із Путіним у січні:

Президент США Джо Байден не дав чіткої відповіді стосовно того, чи планує він зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня, коли відбудуться переговори США з РФ з питань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання, чи зустрінеться він з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня, Байден зазначив: "Подивимося". Таким чином президент США не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.

Видання також уточнює, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи мав на увазі Байден у своєму коментарі саме ці переговори про безпеку.

Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією почнуться після Нового року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові до перемовин із РФ щодо гарантій безпеки 10 січня, - американська Рада нацбезпеки

10 січня офіційні особи США і Росії проведуть переговори з питань безпеки. На цій зустрічі будуть обговорені побоювання з приводу зростання напруженості навколо України.

12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.

Автор: Ірина Дашківська
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У січні 2036 року, на похоронах *****, до цього з ним базікати нічого
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29.12.2021 07:40 Відповісти
Нах єтот окурок Байдену сдался ?
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29.12.2021 08:24 Відповісти
Во все щели заглянуть
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29.12.2021 11:09 Відповісти
Абсолютно правильный, достойный и дипломатически - цензурный ответ кремлёвской крысе, мечтающей встречаться с мировыми лидерами. Пусть кремлёвское лысое говно сидит в своём подземном бункере и ждёт ,когда вызовут....Если понадобится....Хотя, о чём с больным на голову кабаевым можно разговаривать? О том, как оно поспало? Что у него сегодня болит? Каким оно посрало?
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29.12.2021 08:25 Відповісти
Х,,,ло как Васисуалия Лоханкина много раз предупреждали . Пора уже разукрасить задницу розгами .
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29.12.2021 08:43 Відповісти
Ех, нема Рейгана. Той би поставив плюгавого
на місце. А так всі носяться з ним, а воно нікчемне тільки й знає що лякати світ ядерною війною.
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29.12.2021 09:14 Відповісти
 
 