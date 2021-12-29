Через негоду в Україні знеструмлено 165 населених пунктів, - ДСНС

Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що в Херсонській області знеструмлено 65 населених пунктів, в Дніпропетровській – 46, в Миколаївській – 23, в Запорізькій – 17, в Донецькій – 13 та Сумській – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

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