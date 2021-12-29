Из-за непогоды в Украине обесточены 165 населенных пунктов, - ГСЧС

По состоянию на 07:00 29 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 165 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что в Херсонской области обесточены 65 населенных пунктов, в Днепропетровской – 46, в Николаевской – 23, в Запорожской – 17, в Донецкой – 13 и Сумской – 1. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

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