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Очікується погіршення погодних умов, у Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки, - ДСНС

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Очікується погіршення погодних умов, у Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки, - ДСНС

У середу, 29 грудня, на всій території України очікується погіршення погодних умов, у зв'язку з чим оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"29 грудня на дорогах країни ожеледиця; вночі у східних областях сильний сніг, подекуди з дощем, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

"Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний)). Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту та порушення", - зазначають в ДСНС.

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів

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Автор: Ірина Дашківська
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ой шо то переживаю за кримський міст
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29.12.2021 10:15 Відповісти
 
 