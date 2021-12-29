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Захворюваність на грип в Україні зростає, необхідно вакцинуватись, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Захворюваність на грип в Україні зростає, необхідно вакцинуватись, - Ляшко

Центр громадського здоров’я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання.

Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду свята. І щоб вони пройшли весело та безпечно для вашого здоровя і негативно не вплинули на існуючу епідемічну ситуацію, рекомендую розпочати їх з вакцинації. І не тільки себе, а й переконуйте це зробити всіх з ким плануєте святкувати. І не лише від COVID-19, а й від грипу, який вже активно циркулює в країні", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Інститут інфекційних хвороб НАМН України вже виявив циркуляцію вірусу грипу A(H3N2) та грипу В.

Водночас Центр громадського здоров’я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання.

Наразі на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн людей, 38,3% з яких – діти віком до 17 років.

"Щороку, виробники вакцин адаптують імунобіологічні препарати до штамів грипу, які циркулюють саме у даний період часу, тому вчасна вакцинація захистить вас від тяжкого перебігу хвороби та її наслідків. З початку епідемічного сезону проти грипу вже вакциновано 113 818 осіб, з них 64 722 із груп медичного та професійного ризиків", - наголосив Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікарі закликають бути уважними й обережними на зимові свята, щоб вберегти дітей від опіків, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Больше уколов хороших и разных!
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29.12.2021 10:14
+9
как этот дегенерат надоел
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29.12.2021 10:18
+9
Колися, ущербний, колися... На новорічний стіл зате не потрібно витрачатися, - розпочати з вакцин проти ковіду, а під виступ преЗЕдента - штрикнутися від грипу...
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29.12.2021 11:04
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Больше уколов хороших и разных!
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29.12.2021 10:14 Відповісти
антиваксери ваш вихід 😝
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29.12.2021 10:16 Відповісти
Колися, ущербний, колися... На новорічний стіл зате не потрібно витрачатися, - розпочати з вакцин проти ковіду, а під виступ преЗЕдента - штрикнутися від грипу...
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29.12.2021 11:04 Відповісти
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29.12.2021 11:27 Відповісти
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29.12.2021 11:50 Відповісти
Лучшая защита от вакцины Пфайзер - черный пластиковый мешок. Но для весельчаков есть и веселая розовая простыня.
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29.12.2021 12:31 Відповісти
черный пластиковый мешок -он от всех болезней
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30.12.2021 02:32 Відповісти
С кем вы все время разговариваете ? Ведь любому "нормальному" ковидобесу известно - все антиваксеры, давно, вымерли!
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29.12.2021 11:04 Відповісти
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29.12.2021 11:28 Відповісти
Самое оно! Перед "употреблением" не забудь сделать ПЦР тест на IQ
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29.12.2021 11:40 Відповісти
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29.12.2021 11:47 Відповісти
ты забыл сказать
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29.12.2021 11:15 Відповісти
Можешь вместо меня и моих колег наши прививки все себе вколоть😂😂😂
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29.12.2021 11:28 Відповісти
как этот дегенерат надоел
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29.12.2021 10:18 Відповісти
Гуляй лісом ******
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29.12.2021 10:25 Відповісти
Ну так разреши 3ю дозу всем желающим! Почему ее только избранным делают?
Особо упоротые не хотят, это их право выбора, как им умереть.
Потом будете уничтожать негодные вакцины, когда одни не хотят, а другие не могут. Дурость!
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29.12.2021 10:25 Відповісти
Странно. но мы ее умираем почему то.а впринципе все мы живем для того чтобы умереть
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29.12.2021 11:29 Відповісти
Попереду свята. І щоб вони пройшли весело та безпечно для вашого здоровя і негативно не вплинули на існуючу епідемічну ситуацію, рекомендую розпочати їх з вакцинації. І не тільки себе, а й переконуйте це зробити всіх з ким плануєте святкувати. І не лише від COVID-19, а й від грипу, який вже активно циркулює в країні", - йдеться в повідомленні Джерело: https://censor.net/ua/n3307680

Мда,иба...сть зашкаливает у пиарщиков и сммщиков.... впрочем удивляться лакеям зелени нестоит, каковы правители,таково и окружение.
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29.12.2021 10:27 Відповісти
Неужели ты думаешь, что при другом правителе политика в области здравоохранения была бы другой.
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29.12.2021 10:37 Відповісти
Невнимательно читаем????? Причем тут политика здравоохранения??? Рекомендовать людям колоться за 1-2 дня до обильных возлияний и переданий (да еще и в самый пик корпоративов) - могут только имбицилы, коими зелень и является.
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29.12.2021 10:40 Відповісти
На прівівку,в'первий' раз...., Загоняєт піарас
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29.12.2021 10:27 Відповісти
Нема,щоб кокс розповсюджувати від ОПи...
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29.12.2021 10:30 Відповісти
Проснулся сделал три прививки и.... на работу!
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29.12.2021 10:33 Відповісти
А,якщо, Розігнати,це, Мундістерство?
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29.12.2021 10:34 Відповісти
як же ви заІпали.
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29.12.2021 10:55 Відповісти
Оно забыло...или не захотело добавить...что прививка от гриппа платная...
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29.12.2021 10:59 Відповісти
Ширнулся против гриппа, вырубил иммунную защиту на пару недель, подхватил короновирус- оказался в реанимации. Ширнулся против ковида, подхватил грипп- оказался в реанимации. Прямо как реклама от GOOGLE. Либо получаешь согласно твоим предпочтениям, либо общую, захочешь отказаться, ПЛАТИ!
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29.12.2021 11:12 Відповісти
Скоро человеческий организм будет состоять не из воды ( как утверждают ученые), а из смеси вакцин и физрастворов.
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29.12.2021 11:15 Відповісти
Что, новая тенденция уже у нас? Не отделять обычный вирус от ковида? Колоться всем, если не от ковида, так от обычного гриппа поможет? А грипп, он после 19 января - зимних купаний ваще будет свирепствовать! А там и ОРЗ с ОРВИ на подходе!
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29.12.2021 11:27 Відповісти
До весны ни хера не будет так как почти все переболели
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29.12.2021 11:31 Відповісти
Таладно, после 20х января разгон новой "волны", кузя уже предупредил, согласно вновь утвержденному плану
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29.12.2021 11:49 Відповісти
Так он же мутирует так, зараза, что вакцины за ним не успевают! Но, я о другом: вирусы гриппа были и сотни и тысячи лет назад, люди болели, даже умирали некоторые от него, если пещерный лев , или тигр не успел ранее слопать! А ковид якобы вырвался из некоей секретной биолаборатории в солнечной Ухани и начал косить людей с такой силой, что даже политики и мультимиллиардеры о простых людях забеспокоились! А оно им надо, наше здоровье?
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29.12.2021 12:01 Відповісти
А нас вакцинировали против доковидного гриппа? Что-то не припомню. Ну, там малиновое варенье с чаем, лимон тоже с ним, обильное питье, если температура начала выше 38 подниматься, аспирин, или другие жаропонижающие (не увлекаться сбиванием температуры). О воспалении легких после гриппа тоже слыхал, осложнениях на органы слуха также.
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29.12.2021 12:11 Відповісти
это уже похоже на маразм,пусть себе колет что хочет
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29.12.2021 12:47 Відповісти
Да причем тут маразм, в этой то прививке ничего нового нет. просто она далеко не всем нужна, только ослабленным и пожилым.
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29.12.2021 16:01 Відповісти
А у шЛяшко есть медицинское образование? Или он со шприцом при других обстоятельствах познакомился?
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29.12.2021 18:40 Відповісти
 
 