Захворюваність на грип в Україні зростає, необхідно вакцинуватись, - Ляшко

Центр громадського здоров’я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання.

Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду свята. І щоб вони пройшли весело та безпечно для вашого здоровя і негативно не вплинули на існуючу епідемічну ситуацію, рекомендую розпочати їх з вакцинації. І не тільки себе, а й переконуйте це зробити всіх з ким плануєте святкувати. І не лише від COVID-19, а й від грипу, який вже активно циркулює в країні", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Інститут інфекційних хвороб НАМН України вже виявив циркуляцію вірусу грипу A(H3N2) та грипу В.

Водночас Центр громадського здоров’я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання.

Наразі на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн людей, 38,3% з яких – діти віком до 17 років.

"Щороку, виробники вакцин адаптують імунобіологічні препарати до штамів грипу, які циркулюють саме у даний період часу, тому вчасна вакцинація захистить вас від тяжкого перебігу хвороби та її наслідків. З початку епідемічного сезону проти грипу вже вакциновано 113 818 осіб, з них 64 722 із груп медичного та професійного ризиків", - наголосив Ляшко.

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