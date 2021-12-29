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У 2021 році в Україні висадили близько 240 млн дерев, - Держлісагентство

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2021 році в Україні висадили близько 240 млн дерев, - Держлісагентство

Найбільше дерев висаджено на Житомирщині, де у 2020 році вогонь знищив 75 тисяч гектарів лісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держлісагентства.

"Цього року підприємства, які підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів України, висадили 240 мільйонів сіянців та саджанців. Крім того, на землях інших лісокористувачів висаджено додатково близько 9 мільйонів деревних рослин", - йдеться в повідомленні.

Лідер по висадці – Полісся. На Житомирщині висаджено майже 51 мільйон сіянців. На Волині – 23,3 мільйони сіянців. 29,5 мільйонів сіянців висаджено на Рівненщині. 15,6 мільйонів висаджено на Чернігівщині.

У лісостепових областях висаджено 66,5 мільйонів сіянців. На Київщині – майже 20 мільйонів. Полтавщина і Сумщина висадили цього року майже по 10 мільйонів деревних рослин. 8,2 мільйони висаджено у Черкаській області. Вінниччина – 5,2 мільйони. Харківщина – 6,2 мільйони. Тернопільщина – 4,4 мільйони сіянців. У Хмельницькій області висаджено 3,7 мільйонів деревних рослин.

У степових регіонах лісівники висадили 21,3 мільйони сіянців. У Луганській області висаджено 6,6 мільйонів. Близько 4,4 мільйони висаджено у Запорізькій області. На Кіровоградщині – 3,8 мільйони. 2,7 мільйони сіянців висаджено на Херсонщині. На Дніпропетровщині – 1,6 мільйонів сіянців. Донеччина висадила майже мільйон сіянців. 636 тисяч висаджено у Миколаївській області. Майже півмільйона деревних рослин висаджено на Одещині.

У Карпатах цього року висаджено 30,3 мільйонів сіянців. 15,1 мільйон деревних рослин лісівники висадили на Закарпатті. 8,1 мільйон висадили на Львівщині. У Чернівецькій та Івано-Франківській областях висаджено по 3,5 мільйони сіянців.

У 2022 році лісівники планують висадити близько 300 мільйонів сіянців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідея висадити мільярд дерев надійшла від Зеленського, з упевненістю у 110% виконаємо її за три роки, - Абрамовський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Я из семян проращивал саджанцы дерева павловнии, то примерно из 200 семян на осень было 14 саджанцев, и еще неизвестно сколько весной останется, может ни одного. Отака арифметика. В принципе мне одному по силам и миллиард, это надо примерно мешок-два семян по сильному ветру пустить.
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29.12.2021 13:22
+9
А СПИЛИЛИ СКОЛЬКО В КУБОМЕТРАХ !!!???
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29.12.2021 12:46
+8
Даже не знаю, что сказать.
Это же по 6 саженцев на каждого украинца получается.
Интересно, эта цифра по документам, или по жизни?
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29.12.2021 12:44
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Даже не знаю, что сказать.
Это же по 6 саженцев на каждого украинца получается.
Интересно, эта цифра по документам, или по жизни?
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29.12.2021 12:44 Відповісти
Це все фантазії.
Цікаво було би дізнатись, скільки висаджували щороку до того, як туди вліз зеленський.
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29.12.2021 12:49 Відповісти
Это по затратным ведомостям и в пересчете на звиздеш Зеленского, высадить 1 млрд деревьев (типа через пару лет как раз выполнят план)
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29.12.2021 12:55 Відповісти
це візично було неможливо зробити - не говорячи вже про все інше - но бабло вкрали , факт ...
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29.12.2021 13:21 Відповісти
А ще бубочка свою дачу віддав дітям-сиротам !
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29.12.2021 13:22 Відповісти
А цікаво для порівняння, скільки зрубали за цей час??
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29.12.2021 14:58 Відповісти
Вы представляете себе, как высевают сосну? Ну или березу?
https://www.youtube.com/watch?v=7LTSKHW_KC4
Посчитайте семена в бункере, узнаете сколько "сеянцев" посадили .
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29.12.2021 16:13 Відповісти
А СПИЛИЛИ СКОЛЬКО В КУБОМЕТРАХ !!!???
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29.12.2021 12:46 Відповісти
Вони обліку у кубах не ведуть (( у них облік у доларах на офшорах ((
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29.12.2021 13:13 Відповісти
🐸🤑
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29.12.2021 12:49 Відповісти
657 535 в день, 27 397 в час (24часа)
Как два пальца об асфальт, видосики есть?
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29.12.2021 12:53 Відповісти
Може дерева сіяли?))
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29.12.2021 12:57 Відповісти
Якщо коноплю якої звітувальники курнули вважати за дерева - тоді сіяли )))
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29.12.2021 13:17 Відповісти
Ну вам же написали сіянців. То есть засеяли семян из которых через год,два должны вырасти саженцы.И вот их потом посадят, а через год посмотрят сколько из них приживутся.
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29.12.2021 13:00 Відповісти
Теперь понятно. Если взять вас и ахметова, сложить и поделить пополам, то вы оба миллиардеры.
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29.12.2021 13:11 Відповісти
Абсолютно точно. Кручу, верчу... движение цифр - и никакого мошенства.
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29.12.2021 13:23 Відповісти
Я из семян проращивал саджанцы дерева павловнии, то примерно из 200 семян на осень было 14 саджанцев, и еще неизвестно сколько весной останется, может ни одного. Отака арифметика. В принципе мне одному по силам и миллиард, это надо примерно мешок-два семян по сильному ветру пустить.
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29.12.2021 13:22 Відповісти
Ничего, они вон скоро додумаются сообщить сколько сеянцев кукурузы и подсолнуха было высажено за год. Полтора-два метра высотой, листья есть, даже плоды приносят - чем не деревья? Там уж точно милиард за год будет.
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29.12.2021 13:28 Відповісти
Написати вони написали ,,,,,,, але як писали чимось іншим думали аніж голова (( бо згідно написаного тексту висадили сіянець (( людина логічно і написала - то висадили , чи зерно висіяли ? А між цими двома діями - велика різниця ((
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29.12.2021 13:23 Відповісти
Там хитро написано: сеянцев и саженцев. Обычный прием - без росписи, чего и сколько.

Как всегда текст проглядывается, а не внимательно прочитывается. И в голове задерживается только - высадили, миллионы, программа президента.
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29.12.2021 13:36 Відповісти
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29.12.2021 12:56 Відповісти
З життя корабельних сосен?
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29.12.2021 13:04 Відповісти
Посадили в отчетах а то что прижилось так это дело другое главное бабло списать...
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29.12.2021 13:01 Відповісти
Ещё веселее. Посадили и посеяли. Дайте большой мешок семян и я за час выполню программу Зеленского. Это если стараться и хотеть хоть какой-то результат. А так можно и за пять минут выполнить, берешь этот мешок с миллиардом семян, и закапываешь в землю.
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29.12.2021 13:32 Відповісти
Мляяянььь, их ещё не попустит???
Свежая идея бесплатно - запустим в 2022 году 2022 триллиона белых кучерявых облаков!
Чем не шикарный стартап?
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29.12.2021 13:04 Відповісти
Сіяли з вертольота .
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29.12.2021 13:05 Відповісти
"Близько" це де? В голові зєлєнскага , у якого в голові навіть війна закінчилась...?
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29.12.2021 13:07 Відповісти
Щось малувато. До обіцяного мільярду ще дофіга.
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29.12.2021 13:11 Відповісти
Велике деревництво стартувало - посаджено 240, відзвітувало Держлісництво, а скільки насправді - один Бог знає.
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29.12.2021 13:17 Відповісти
Посеяно! Это большая разница.
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29.12.2021 16:00 Відповісти
хіба що на папері - той все терпить - та грошенят зрубили ...як та по- Станславському - немае віри ...
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29.12.2021 13:18 Відповісти
Ледарі! Бубочка сказала 1 лярд!
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29.12.2021 13:20 Відповісти
Брешуть і навіть не скривляться!
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29.12.2021 13:20 Відповісти
Почему? Посеять такое количество можно запросто. Только к деревьям это пока мало отношения имеет.
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29.12.2021 16:02 Відповісти
А если я картошку сажал -это тоже считается?
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29.12.2021 13:39 Відповісти
Та ви ШО
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29.12.2021 14:46 Відповісти
Заголовок: "... висадили близько 240 МІЛЬЙОНІВ ДЕРЕВ."
Текст статті: "...висадили 240 мільйонів сіянців та саджанців"

суцільна брехня і маніпуляція! Головне, щоб зелен-ому доповіли про мільярди дерев! Чи не так? Хто там буде розбиратись: дерева, сіянці, саджанці.... "Яка різниця?" (с)
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29.12.2021 15:42 Відповісти
Не важно, сколько посадили.
Важно, сколько прижилось!
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29.12.2021 16:34 Відповісти
рубят нещадно под видом "санитарных". гугл мапа показывает - все леса, как шахматная доска, половина осталась. мрази.
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29.12.2021 23:58 Відповісти
 
 