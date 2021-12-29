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Константінов (28) Крим (12748) окупація (5862) СБУ (10078) Аксьонов (192) Поклонська (164)

Завершено розслідування щодо топмаріонеток окупаційної адміністрації Криму. Аксьонову, Константінову та Поклонській загрожує до 15 років тюрми, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завершено розслідування щодо топмаріонеток окупаційної адміністрації Криму. Аксьонову, Константінову та Поклонській загрожує до 15 років тюрми, - СБУ

Слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації РФ в українській АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, так звані "голова республіки Крим" Сергій Аксьонов, "голова державної ради республіки Крим" Володимир Костянтінов, колишній так званий "прокурор республіки Крим" Наталя Поклонська та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого півострова підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:

  • ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 255 (створення злочинної організації).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України", - зазначають в СБУ.

Крім того, ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Зокрема, вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ викликає кремлівських маріонеток Аксьонова, Константинова і Поклонську на допит

За результатами спеціального досудового розслідування обвинувальний акт стосовно 8 обвинувачених скеровано до суду.

Покарання за вчинення особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
7.5 років розслідували, получали зарплату, премії, надбавки. Можна було так і до пенсії розслідувати.
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29.12.2021 13:03
+7
Быстро рассмотрели. Как раз к падению рейтинга зеленского.
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29.12.2021 13:06
+5
И еще большой вопрос результатов этого т.н. "расследования". В международный розыск этих преступников не подают по причине не достаточности и не очевидности доказательной базы. Именно с такой формулировкой интерпол нам возвращал и возвращает все заявки на международный розыск. Именно поэтому все деятели времен Януковича свободно передвигаются по всему миру.
А на украинский розыск этим сепаратюгам насрать с высокой горки. Дураку понятно, что в Украину они не собираются.
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29.12.2021 14:12
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7.5 років розслідували, получали зарплату, премії, надбавки. Можна було так і до пенсії розслідувати.
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29.12.2021 13:03 Відповісти
И еще большой вопрос результатов этого т.н. "расследования". В международный розыск этих преступников не подают по причине не достаточности и не очевидности доказательной базы. Именно с такой формулировкой интерпол нам возвращал и возвращает все заявки на международный розыск. Именно поэтому все деятели времен Януковича свободно передвигаются по всему миру.
А на украинский розыск этим сепаратюгам насрать с высокой горки. Дураку понятно, что в Украину они не собираются.
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29.12.2021 14:12 Відповісти
Ну статті 110, 111 та 255 і найвеличнішому вже можна інкримінувати.
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29.12.2021 13:03 Відповісти
А демченко ,пособнику ,этой оккупации НИЧЕГО не УГРОЖАЕТ ?????
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29.12.2021 13:03 Відповісти
Быстро рассмотрели. Как раз к падению рейтинга зеленского.
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29.12.2021 13:06 Відповісти
Як на мене, їм не менше довічного світить. 15 років за державну зраду і підтримку анексії півострова, це дуже маленький термін
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29.12.2021 13:08 Відповісти
Отловить гнид, и закрыть, а Чауса вернуть в Молдову...
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29.12.2021 13:08 Відповісти
Гоблин грозился посадить клоуна за долги по коммуналке в Крыму...
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29.12.2021 13:13 Відповісти
Мабуть буде продавати хатинку, бо дуже вже дошкуляє цим невдячний нарід.
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29.12.2021 13:18 Відповісти
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29.12.2021 13:23 Відповісти
Так само піде і зеленський…
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29.12.2021 13:17 Відповісти
ВОНО здрисне на Ростов.
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29.12.2021 13:19 Відповісти
Оно уже дриснуло на ростов . И не только .
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29.12.2021 13:24 Відповісти
в наших реалиях какие там сроки,не смешите мои подковы. (как говорил *богатырский конь * Юлий) Выйдут под заставу в несколько миллионов,и то где то в той жизни,в этой их недостать
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29.12.2021 13:19 Відповісти
Это только в Украине .
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29.12.2021 13:21 Відповісти
эх... выйдет Няша из зоны уже мяшей.
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29.12.2021 13:29 Відповісти
Та вони повиздихають в своїх ліжках своєю смертю з такими темпами!!! Тут вбивць майдану 8 років шукають, ківи в ВР сидять та мураєвські кАнали незаймані брешуть... Ох і бл...ство в країні!!!
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29.12.2021 13:44 Відповісти
Я себе представляю, если бы Нюрнбергский трибунал так вел расследование. Все бы нацисты своей смертью поумирали бы.
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29.12.2021 14:06 Відповісти
Чомусь у роки правління порошенка про це ніхто й не гавкнув.
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29.12.2021 14:29 Відповісти
Там за один місяць можно було розглянути.
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29.12.2021 14:42 Відповісти
напугали ёжика голой попой....
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29.12.2021 15:21 Відповісти
что то быстро ...
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29.12.2021 15:34 Відповісти
Это и есть давно анонсированные посадки?
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29.12.2021 17:28 Відповісти
 
 