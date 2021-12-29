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Новости Политика Украины Оккупация Крыма
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Константинов (82) Крым (26022) оккупация (9530) СБУ (18718) Аксенов (361) Поклонская (184)

Завершено расследование по топ-марионеткам оккупационной администрации Крыма. Аксенову, Константинову и Поклонской грозит до 15 лет тюрьмы, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завершено расследование по топ-марионеткам оккупационной администрации Крыма. Аксенову, Константинову и Поклонской грозит до 15 лет тюрьмы, - СБУ

Следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершили расследование в отношении глав оккупационной администрации РФ в украинской АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, так называемые "глава республики Крым" Сергей Аксенов, "глава государственного совета республики Крым" Владимир Константинов, бывший так называемый "прокурор республики Крым" Наталья Поклонская и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:

  • ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 255 (создание преступной организации).

"Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации активно участвовали в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины", - отмечают в СБУ.

Кроме того, эти лица оказывали содействие представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.

Также читайте: "О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", - Кулеба

По результатам специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении 8 обвиняемых направлен в суд.

Наказание за совершение особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
7.5 років розслідували, получали зарплату, премії, надбавки. Можна було так і до пенсії розслідувати.
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29.12.2021 13:03
+7
Быстро рассмотрели. Как раз к падению рейтинга зеленского.
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29.12.2021 13:06
+5
И еще большой вопрос результатов этого т.н. "расследования". В международный розыск этих преступников не подают по причине не достаточности и не очевидности доказательной базы. Именно с такой формулировкой интерпол нам возвращал и возвращает все заявки на международный розыск. Именно поэтому все деятели времен Януковича свободно передвигаются по всему миру.
А на украинский розыск этим сепаратюгам насрать с высокой горки. Дураку понятно, что в Украину они не собираются.
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29.12.2021 14:12
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7.5 років розслідували, получали зарплату, премії, надбавки. Можна було так і до пенсії розслідувати.
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29.12.2021 13:03 Ответить
И еще большой вопрос результатов этого т.н. "расследования". В международный розыск этих преступников не подают по причине не достаточности и не очевидности доказательной базы. Именно с такой формулировкой интерпол нам возвращал и возвращает все заявки на международный розыск. Именно поэтому все деятели времен Януковича свободно передвигаются по всему миру.
А на украинский розыск этим сепаратюгам насрать с высокой горки. Дураку понятно, что в Украину они не собираются.
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29.12.2021 14:12 Ответить
Ну статті 110, 111 та 255 і найвеличнішому вже можна інкримінувати.
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29.12.2021 13:03 Ответить
А демченко ,пособнику ,этой оккупации НИЧЕГО не УГРОЖАЕТ ?????
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29.12.2021 13:03 Ответить
Быстро рассмотрели. Как раз к падению рейтинга зеленского.
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29.12.2021 13:06 Ответить
Як на мене, їм не менше довічного світить. 15 років за державну зраду і підтримку анексії півострова, це дуже маленький термін
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29.12.2021 13:08 Ответить
Отловить гнид, и закрыть, а Чауса вернуть в Молдову...
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29.12.2021 13:08 Ответить
Гоблин грозился посадить клоуна за долги по коммуналке в Крыму...
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29.12.2021 13:13 Ответить
Мабуть буде продавати хатинку, бо дуже вже дошкуляє цим невдячний нарід.
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29.12.2021 13:18 Ответить
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29.12.2021 13:23 Ответить
Так само піде і зеленський…
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29.12.2021 13:17 Ответить
ВОНО здрисне на Ростов.
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29.12.2021 13:19 Ответить
Оно уже дриснуло на ростов . И не только .
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29.12.2021 13:24 Ответить
в наших реалиях какие там сроки,не смешите мои подковы. (как говорил *богатырский конь * Юлий) Выйдут под заставу в несколько миллионов,и то где то в той жизни,в этой их недостать
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29.12.2021 13:19 Ответить
Это только в Украине .
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29.12.2021 13:21 Ответить
эх... выйдет Няша из зоны уже мяшей.
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29.12.2021 13:29 Ответить
Та вони повиздихають в своїх ліжках своєю смертю з такими темпами!!! Тут вбивць майдану 8 років шукають, ківи в ВР сидять та мураєвські кАнали незаймані брешуть... Ох і бл...ство в країні!!!
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29.12.2021 13:44 Ответить
Я себе представляю, если бы Нюрнбергский трибунал так вел расследование. Все бы нацисты своей смертью поумирали бы.
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29.12.2021 14:06 Ответить
Чомусь у роки правління порошенка про це ніхто й не гавкнув.
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29.12.2021 14:29 Ответить
Там за один місяць можно було розглянути.
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29.12.2021 14:42 Ответить
напугали ёжика голой попой....
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29.12.2021 15:21 Ответить
что то быстро ...
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29.12.2021 15:34 Ответить
Это и есть давно анонсированные посадки?
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29.12.2021 17:28 Ответить
 
 