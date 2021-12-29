В Раді пропонують встановити податок на солодкі газовані напої

У Верховній Раді пропонують обговорити введення нового податку, а саме на солодкі газовані напої.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним роком все більше країн світу запроваджують спеціальний податок на солодкі газовані напої. До переліку з понад 65 держав нещодавно долучились Казахстан та Ізраїль. На відміну від цукру з продуктів харчування, цукор із напоїв (особливо газованих) засвоюється занадто швидко, що перевантажує нашу підшлункову залозу та печінку, що з часом призводить до розвитку діабету, порушення роботи серцево-судинної системи, пошкодження кровоносних судин, ожиріння, захворювання кишково-шлункового тракту.

Вже не кажучи про те, що дуже часто в газованих напоях замість цукру використовуються синтетичні підсолоджувачі. А ще консерванти, барвники, ароматизатори…", - йдеться в повідомленні.

Голова комітету Ради зазначив, що цукровий діабет в Україні активно "молодшає". Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку. Хоча у 80 % випадків розвитку діабету можна запобігти завдяки правильному харчуванню.

Радуцький запропонував нардепам спільно з економічними експертами, дієтологами, освітянами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему.

"Наш Комітет (з питань охорони здоров'я. - Ред.) готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив", - підсумував парламентар.

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