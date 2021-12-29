УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11679 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 782 127
податки (1498) цукор (32) Радуцький Михайло (276)

В Раді пропонують встановити податок на солодкі газовані напої

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Раді пропонують встановити податок на солодкі газовані напої

У Верховній Раді пропонують обговорити введення нового податку, а саме на солодкі газовані напої.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним роком все більше країн світу запроваджують спеціальний податок на солодкі газовані напої. До переліку з понад 65 держав нещодавно долучились Казахстан та Ізраїль. На відміну від цукру з продуктів харчування, цукор із напоїв (особливо газованих) засвоюється занадто швидко, що перевантажує нашу підшлункову залозу та печінку, що з часом призводить до розвитку діабету, порушення роботи серцево-судинної системи, пошкодження кровоносних судин, ожиріння, захворювання кишково-шлункового тракту.

Вже не кажучи про те, що дуже часто в газованих напоях замість цукру використовуються синтетичні підсолоджувачі. А ще консерванти, барвники, ароматизатори…", - йдеться в повідомленні.

Голова комітету Ради зазначив, що цукровий діабет в Україні активно "молодшає". Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку. Хоча у 80 % випадків розвитку діабету можна запобігти завдяки правильному харчуванню.

Радуцький запропонував нардепам спільно з економічними експертами, дієтологами, освітянами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему.

"Наш Комітет (з питань охорони здоров'я. - Ред.) готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив", - підсумував парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
З епохаю дастатку, чувакі!
показати весь коментар
29.12.2021 14:07
+16
навоздух еще круче,ну можно ещё на осадки.но тут сложнее
показати весь коментар
29.12.2021 14:04
+14
показати весь коментар
29.12.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чего такой злой ? Морковка плохо зашла ?
Ты как пасивный должен знать, что нельзя тянуть в рот всё подряд.
Потом еще макдак виноват.
Не злись, скушай салатика с сельдерейчиком.

"гастроэнтеролог"
Проблемы с урологией ?))
показати весь коментар
30.12.2021 13:29 Відповісти
ахаха... тонко ты эдика загнал под шконку....
тонко...
показати весь коментар
31.12.2021 08:06 Відповісти
Хто як…
Ми вдома намагаємось різноманітнити меню…
у всякому разі обов´язково додаємо чим більше овочів…
так що котлети мені більше подобаються з салатом, ніж з картоплею…
показати весь коментар
30.12.2021 12:18 Відповісти
Больше-больше налогов, хороших и разных)))) конец эпохи бидности как-никак))))
показати весь коментар
29.12.2021 14:41 Відповісти
тут же как? Ну, - у кого как! Кто то строит домину, катает новую машину - а кто зарабатывает на коммуналку и еду.. Причем строящий домину был фотографом или баристой или ноунеймом, а на коммуналку и еду все остальные........
показати весь коментар
30.12.2021 02:20 Відповісти
Підтримую. Лібертаріанці вони такі.
показати весь коментар
29.12.2021 14:53 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 14:59 Відповісти
По просьбам трудящихся...
показати весь коментар
29.12.2021 15:03 Відповісти
Если посмотреть на качество наших продуктов, их по логике КабМина нужно обложить 100% акцизом...
показати весь коментар
29.12.2021 15:05 Відповісти
Так же медицину образование да и все сферы обслуживания
показати весь коментар
29.12.2021 15:12 Відповісти
А давайте зробимо платними перегляд "сватів" і "вечірнього шапіто")
показати весь коментар
29.12.2021 15:15 Відповісти
В Польщі такий податок ввели. Податок не нараховується, якщо напій містить сік тощо - більше ніж НЕ ПАМ'ЯТАЮ СКІЛЬКИ відсотків, і т.д. Після цього полиці просто завалили смачні, більш корисні і здорові напої. Вкрай розумний захід, і виробники, які мають мозок, тільки виграють.
Для довідки:
згідно з даними ВОЗ, до 10% наелення хворі на діабет. Україна, з її харчовими традиціями - на перших місцях.
Такі самі податки треба вводити на всі продукти, які містять цукор, а також ті, які містять надмір будь-якого тваринного жиру, бо жир - це підвищений холестерин, і це причина #1 передчасних смертей.
Кошти, отримані від цих податків, треба направляти на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, включаючи державну масову фізкультуру і спорт, а також - на розробку та впровадження технологій виробництва нового, здорового харчування. Це останню будуть фінансувати самі виробники, тому держава може фінансувати лише суспільні відкриті конкурси і пропаганду продуктів-переможців.
показати весь коментар
29.12.2021 15:28 Відповісти
якщо робити нормально то так. Взяти приміром Фінляндію - в них державна монополія на ігрові автомати, фіни можуть їми користуються за допомогою карток, які видають лише повнолітнім. Кошти від цих автоматів спрямовують на роботу з людьми які мають проблеми з ігроманією. Подібним чином працює продаж алкогольних напоїв.
показати весь коментар
29.12.2021 15:51 Відповісти
Прежде чем давать подобные комментарии, нужно было бы хоть что-то прочитать по диетологии, а не слушать бредни маркетологов. Сокосодержащие продукты не имеют никакого преимущества перед обычными газированными напитками. Более того, частое употребление соков также ведет к диабету (если это, конечно, не овощные соки). Но безмозглые покупатели считают, что о них начали заботиться. И с сахаром не все так просто. Дело не в сахаре, а любом быстроусваиваемом углеводе. Те же каши быстрого приготовления тоже по большей части вредны. Большая часть холестерина в твоем организме синтезируется самим организмом и очень слабо связана с потреблением животных жиров. В настоящее время доказан вред для сердечно-сосудистой системы только от гидрогенизированных жиров. А они как раз-то делаются из растительных жиров.
показати весь коментар
29.12.2021 16:31 Відповісти
Кстати, подобный налог в Польше имеет смысл, потому как способствует развитию фермерских хозяйств. А это рабочие места и рост экономики. Я, в отличие от избирателей Клоуна, понимаю, зачем это делают развитые страны. Грубо говоря, это делается для того, чтобы вода не стоила дороже молока (в данном случае сока). И это не про здоровье.
показати весь коментар
29.12.2021 18:57 Відповісти
Интересно, если считается, что эти напитки вредны для здоровья, то почему бы не запретить их производство?
Или, если они будут стоить на пару процентов дороже - сразу все станут более здоровыми?
показати весь коментар
29.12.2021 15:29 Відповісти
В демократичних суспільствах нічого не заборонено, крім того, що є відверто шкідливим. Напевне, для спортсмена не буде шкідливою якась там цукровмісна продукція. Але якщо її споживає дитина, яка сидить 5 годин за комп'ютером, ворушачи лише пальцями, то це цілком інша справа. Держава не може примусити ні дитину, ні її батьків бути розсудливими. Тому нехай платять податок, щоб держава могла лікувати їх майбутні діабети та ожиріння з інфарктами і інсультами, і стимулювати тих, хто хоче бути здоровим.
показати весь коментар
29.12.2021 15:34 Відповісти
давай налог на хлеб!!!! дяде игорю не хватает.
показати весь коментар
29.12.2021 15:32 Відповісти
А сколько за этот год появилось новых строчек в счете на оплату коммунальных услуг? за спожитий газ, за розподіл газу, абонплата за постачання гарячої води, абонплата за постачання теплової енергії, абонплата за постачання холодної води... А стали ли эти услуги качественно лучше? Я уже махнула рукой на то, что горячая вода по будням вовсе не горячая, горячую воду можно почувствовать по выходным, я ведь могу еще нагреть на газовой плите воду или вскипятить электрочайник. А сколько за этот год внесено изменений в Налоговый кодекс, сколько налогов появилось, ставок увеличилось? Плюс появился воинский учет для женщин. А президент и правительство каждый день нам "поют песни" о том, что все хорошо, свет и тепло будет в каждом доме, никаких отключений не будет, зарплаты вырастут, каждому учителю дадут по планшету, каждому военному дадут по квартире, Украине дадут кредиты и т.д., и только оппозиция нагоняет панику.
показати весь коментар
29.12.2021 15:36 Відповісти
Наверное за детей переживают... а безплатные пакеты стали платные, эт мы за экологию переживаем... и в МОНе теперь самые связи... эт мы очень образованые становимся на дистанционке
показати весь коментар
29.12.2021 15:39 Відповісти
Радует то, что может теперь некурящие поймут, что повышение цен на сигареты не имеет никакого отношения к здоровью нации. Надеюсь когдато введут налог на тех кто голосовал за зе.
показати весь коментар
29.12.2021 16:09 Відповісти
а на воздух это 3.14 с этой властью
показати весь коментар
29.12.2021 16:29 Відповісти
Не пдаток треба вводити, а акциз, бо солодкі напої отруюють гірше за тютюнокуріння
показати весь коментар
29.12.2021 17:21 Відповісти
Чим отруюють? Може менше треба жерти в три горла?
показати весь коментар
30.12.2021 10:31 Відповісти
А чё так скромно?
Дайош податок на ВСЕ продукты, содержащие сахар!
ПС: следующий шаг - всё копчёное и маринованное.
показати весь коментар
29.12.2021 18:26 Відповісти
А на скумбрию???
показати весь коментар
30.12.2021 02:25 Відповісти
Схоже на те що один тупоголовий депутат кварталу95 типу Ленки-селедчици вирішив щось зморозити щоб не відставати від стада.
Гоніть їх під сраку копняками на Ізраїль.
показати весь коментар
30.12.2021 10:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 