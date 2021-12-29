В Раді пропонують встановити податок на солодкі газовані напої
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У Верховній Раді пропонують обговорити введення нового податку, а саме на солодкі газовані напої.
Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"З кожним роком все більше країн світу запроваджують спеціальний податок на солодкі газовані напої. До переліку з понад 65 держав нещодавно долучились Казахстан та Ізраїль. На відміну від цукру з продуктів харчування, цукор із напоїв (особливо газованих) засвоюється занадто швидко, що перевантажує нашу підшлункову залозу та печінку, що з часом призводить до розвитку діабету, порушення роботи серцево-судинної системи, пошкодження кровоносних судин, ожиріння, захворювання кишково-шлункового тракту.
Вже не кажучи про те, що дуже часто в газованих напоях замість цукру використовуються синтетичні підсолоджувачі. А ще консерванти, барвники, ароматизатори…", - йдеться в повідомленні.
Голова комітету Ради зазначив, що цукровий діабет в Україні активно "молодшає". Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку. Хоча у 80 % випадків розвитку діабету можна запобігти завдяки правильному харчуванню.
Радуцький запропонував нардепам спільно з економічними експертами, дієтологами, освітянами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему.
"Наш Комітет (з питань охорони здоров'я. - Ред.) готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив", - підсумував парламентар.
Будь ласка, зачекайте...
Ты как пасивный должен знать, что нельзя тянуть в рот всё подряд.
Потом еще макдак виноват.
Не злись, скушай салатика с сельдерейчиком.
"гастроэнтеролог"
Проблемы с урологией ?))
тонко...
Ми вдома намагаємось різноманітнити меню…
у всякому разі обов´язково додаємо чим більше овочів…
так що котлети мені більше подобаються з салатом, ніж з картоплею…
Для довідки:
згідно з даними ВОЗ, до 10% наелення хворі на діабет. Україна, з її харчовими традиціями - на перших місцях.
Такі самі податки треба вводити на всі продукти, які містять цукор, а також ті, які містять надмір будь-якого тваринного жиру, бо жир - це підвищений холестерин, і це причина #1 передчасних смертей.
Кошти, отримані від цих податків, треба направляти на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, включаючи державну масову фізкультуру і спорт, а також - на розробку та впровадження технологій виробництва нового, здорового харчування. Це останню будуть фінансувати самі виробники, тому держава може фінансувати лише суспільні відкриті конкурси і пропаганду продуктів-переможців.
Или, если они будут стоить на пару процентов дороже - сразу все станут более здоровыми?
Дайош податок на ВСЕ продукты, содержащие сахар!
ПС: следующий шаг - всё копчёное и маринованное.
Гоніть їх під сраку копняками на Ізраїль.