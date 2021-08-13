Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко

Діти шкільного віку в середньому споживають 67 грамів цукру на добу, що перевищує норму в три рази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час першого Регіонального форуму "Реформа шкільного харчування".

"При рекомендованих 25 грамах, діти до 3-х років вже споживають у нас близько 50 грамів цукру за добу. Збільшується споживання майже у два рази. Якщо ми говоримо про шкільний вік, то в середньому діти у нас споживають 67 грамів цукру. Тобто вже аж в три рази перевищення. Це приходить з солодкими газованими напоями, яких достатньо велика кількість, низька фізична рухливість до цього. І це призводить до того, що у нас ожиріння у дітей. Наприклад, 12% хлопців і 8% дівчат мають ожиріння у віці між 11 до 17 років. Саме в шкільний період", - сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що правильне харчування дітей дозволить попередити в майбутньому появу різних захворювань. За його словами, наразі запроваджене таке меню в школах, яке показує, що здорове харчування це не тільки корисно, а ще й смачно і різноманітно.

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