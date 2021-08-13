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Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко

Діти шкільного віку в середньому споживають 67 грамів цукру на добу, що перевищує норму в три рази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час першого Регіонального форуму "Реформа шкільного харчування".

"При рекомендованих 25 грамах, діти до 3-х років вже споживають у нас близько 50 грамів цукру за добу. Збільшується споживання майже у два рази. Якщо ми говоримо про шкільний вік, то в середньому діти у нас споживають 67 грамів цукру. Тобто вже аж в три рази перевищення. Це приходить з солодкими газованими напоями, яких достатньо велика кількість, низька фізична рухливість до цього. І це призводить до того, що у нас ожиріння у дітей. Наприклад, 12% хлопців і 8% дівчат мають ожиріння у віці між 11 до 17 років. Саме в шкільний період", - сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що правильне харчування дітей дозволить попередити в майбутньому появу різних захворювань. За його словами, наразі запроваджене таке меню в школах, яке показує, що здорове харчування це не тільки корисно, а ще й смачно і різноманітно.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
и много едят да еще 3 раза в день
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13.08.2021 12:16
+4
Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8509
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13.08.2021 12:15
+4
а по рыбе и мясу...с нормой все нормально? а по фруктам?
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13.08.2021 12:22
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министр-здыхлик...
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13.08.2021 12:13 Відповісти
Ляшко впервые озаботился не короной, а другим и это уже достижение. Но он только за сахар говорит, а про химические вредные добавки, а про пальмовое техническое масло, запрещенное во многих странах, которое тычут во все продукты в Украине, а ведь пальмовое масло вызывают инфаркты и инсульты, которые занимают 1 место по смертности. Об этом Ляшко пока что молчит как партизан.
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13.08.2021 13:31 Відповісти
Хитрый партизан)....
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13.08.2021 14:12 Відповісти
о, обозвался)
еще озаботился бы шо фильмы о покемонах влияют на когнитивное мышление и вызывают панику у перетерпевших насморк)
что то видать министру нефиг делать - Стебанов хотя бы бебебекал на брифингах, правда толку ровно стока же было шо и от данного персонажа
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13.08.2021 12:14 Відповісти
Во сколько раз там превышает у школьников - хз.
А зебилам приготовиться к повышению цен в три раза!
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13.08.2021 12:14 Відповісти
Цукор - біла смерть. Вже чули при совку під час боротьби з алкоголем. Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7317
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13.08.2021 12:19 Відповісти
а соль - белая икра ! круче черной и красной !
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13.08.2021 13:09 Відповісти
Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8509
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13.08.2021 12:15 Відповісти
Кончита...
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13.08.2021 12:17 Відповісти
Страхіття.
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13.08.2021 12:20 Відповісти
Полгода пусть эта ****** изолированно живет на 5000 грн в месяц физиологично, это же ведь логично! Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6277
Проект "Депутат за стеклом". Вся страна узнает можно ли прожить на пенсию 1670 грн, заодно. Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 741
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13.08.2021 13:57 Відповісти
Уродка во всех отношениях.
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13.08.2021 14:55 Відповісти
и много едят да еще 3 раза в день
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13.08.2021 12:16 Відповісти
Призыв к работникам школьног общепита, все на борьбу с подростковым ожирением.
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13.08.2021 12:18 Відповісти
Какую именно норму?
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13.08.2021 12:20 Відповісти
а по рыбе и мясу...с нормой все нормально? а по фруктам?
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13.08.2021 12:22 Відповісти
министр сказал, что введено замечательное меню в школах. Непонятно, только, это он говорит с радостью или с огорчением, что едят много сахара. И вообще зе команда много говорит, прошлый министр просто развлекал каждый день вместе с мэром Киева. Даже понимая, что это делают за них специалисты, всё равно получается несусветная чушь
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13.08.2021 12:29 Відповісти
Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4072
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13.08.2021 12:22 Відповісти
Угу-у-у, чекаймо новуу хвилю подорожчення цукру...
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13.08.2021 13:46 Відповісти
Я вообще в шоке, что государство не запрещает продажу Кока колы и прочие подобные ей отравы.
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13.08.2021 13:50 Відповісти
Сахар - классический НАРКОТИК ! Детям это не объяснишь, а к 35 годам уже наработана стойкая ЗАВИСИМОСТЬ, которая ведёт к закислению (гниению) крови, диабету 2 типа, остеопорозу и онкологии. Плохая кожа, волосы, зубы и зрение - в комплекте.
Сахар - питание N1 для раковых клеток, это должно быть крупно написано
на каждой конфете и банке колы..
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13.08.2021 15:03 Відповісти
Звісно, діти другий рік переважно сидять вдома, якби рухались, на якісь норми для більшості дітей можна не звертати уваги, деяким цукор - на користь.
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13.08.2021 15:20 Відповісти
Сахар не проблема в стране где курят, бухают, питаются хрен знает чем и пьют хлор с грязных труб, а также дышат выхлопами дизеля с вырезанными катализаторами.
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13.08.2021 15:52 Відповісти
 
 