Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко
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Дети школьного возраста в среднем потребляют 67 граммов сахара в сутки, что превышает норму в три раза.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время первого Регионального форума "Реформа школьного питания".
"При рекомендованных 25 граммах, дети до 3-х лет уже потребляют у нас около 50 граммов сахара в сутки. Увеличивается потребление почти в два раза. Если мы говорим о школьном возрасте, то в среднем дети у нас потребляют 67 граммов сахара. То есть уже в три раза превышение. Это приходит со сладкими газированными напитками, которых достаточно большое количество, низкая физическая подвижность. И это приводит к тому, что у нас ожирения у детей. Например, 12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте между 11 до 17 лет. Именно в школьный период", - сказал Ляшко.
Министр подчеркнул, что правильное питание детей позволит предотвратить в будущем появление различных заболеваний. По его словам, сейчас введено такое меню в школах, которое показывает, что здоровое питание это не только полезно, но и вкусно и разнообразно.
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еще озаботился бы шо фильмы о покемонах влияют на когнитивное мышление и вызывают панику у перетерпевших насморк)
что то видать министру нефиг делать - Стебанов хотя бы бебебекал на брифингах, правда толку ровно стока же было шо и от данного персонажа
А зебилам приготовиться к повышению цен в три раза!
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Сахар - питание N1 для раковых клеток, это должно быть крупно написано
на каждой конфете и банке колы..