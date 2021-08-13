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Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко

Дети школьного возраста в среднем потребляют 67 граммов сахара в сутки, что превышает норму в три раза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время первого Регионального форума "Реформа школьного питания".

"При рекомендованных 25 граммах, дети до 3-х лет уже потребляют у нас около 50 граммов сахара в сутки. Увеличивается потребление почти в два раза. Если мы говорим о школьном возрасте, то в среднем дети у нас потребляют 67 граммов сахара. То есть уже в три раза превышение. Это приходит со сладкими газированными напитками, которых достаточно большое количество, низкая физическая подвижность. И это приводит к тому, что у нас ожирения у детей. Например, 12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте между 11 до 17 лет. Именно в школьный период", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что правильное питание детей позволит предотвратить в будущем появление различных заболеваний. По его словам, сейчас введено такое меню в школах, которое показывает, что здоровое питание это не только полезно, но и вкусно и разнообразно.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
и много едят да еще 3 раза в день
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13.08.2021 12:16
+4
Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8509
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13.08.2021 12:15
+4
а по рыбе и мясу...с нормой все нормально? а по фруктам?
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13.08.2021 12:22
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министр-здыхлик...
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13.08.2021 12:13 Ответить
Ляшко впервые озаботился не короной, а другим и это уже достижение. Но он только за сахар говорит, а про химические вредные добавки, а про пальмовое техническое масло, запрещенное во многих странах, которое тычут во все продукты в Украине, а ведь пальмовое масло вызывают инфаркты и инсульты, которые занимают 1 место по смертности. Об этом Ляшко пока что молчит как партизан.
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13.08.2021 13:31 Ответить
Хитрый партизан)....
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13.08.2021 14:12 Ответить
о, обозвался)
еще озаботился бы шо фильмы о покемонах влияют на когнитивное мышление и вызывают панику у перетерпевших насморк)
что то видать министру нефиг делать - Стебанов хотя бы бебебекал на брифингах, правда толку ровно стока же было шо и от данного персонажа
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13.08.2021 12:14 Ответить
Во сколько раз там превышает у школьников - хз.
А зебилам приготовиться к повышению цен в три раза!
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13.08.2021 12:14 Ответить
Цукор - біла смерть. Вже чули при совку під час боротьби з алкоголем. Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7317
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13.08.2021 12:19 Ответить
а соль - белая икра ! круче черной и красной !
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13.08.2021 13:09 Ответить
Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8509
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13.08.2021 12:15 Ответить
Кончита...
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13.08.2021 12:17 Ответить
Страхіття.
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13.08.2021 12:20 Ответить
Полгода пусть эта ****** изолированно живет на 5000 грн в месяц физиологично, это же ведь логично! Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6277
Проект "Депутат за стеклом". Вся страна узнает можно ли прожить на пенсию 1670 грн, заодно. Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 741
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13.08.2021 13:57 Ответить
Уродка во всех отношениях.
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13.08.2021 14:55 Ответить
и много едят да еще 3 раза в день
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13.08.2021 12:16 Ответить
Призыв к работникам школьног общепита, все на борьбу с подростковым ожирением.
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13.08.2021 12:18 Ответить
Какую именно норму?
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13.08.2021 12:20 Ответить
а по рыбе и мясу...с нормой все нормально? а по фруктам?
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13.08.2021 12:22 Ответить
министр сказал, что введено замечательное меню в школах. Непонятно, только, это он говорит с радостью или с огорчением, что едят много сахара. И вообще зе команда много говорит, прошлый министр просто развлекал каждый день вместе с мэром Киева. Даже понимая, что это делают за них специалисты, всё равно получается несусветная чушь
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13.08.2021 12:29 Ответить
Потребление сахара у школьников в три раза превышает норму, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4072
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13.08.2021 12:22 Ответить
Угу-у-у, чекаймо новуу хвилю подорожчення цукру...
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13.08.2021 13:46 Ответить
Я вообще в шоке, что государство не запрещает продажу Кока колы и прочие подобные ей отравы.
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13.08.2021 13:50 Ответить
Сахар - классический НАРКОТИК ! Детям это не объяснишь, а к 35 годам уже наработана стойкая ЗАВИСИМОСТЬ, которая ведёт к закислению (гниению) крови, диабету 2 типа, остеопорозу и онкологии. Плохая кожа, волосы, зубы и зрение - в комплекте.
Сахар - питание N1 для раковых клеток, это должно быть крупно написано
на каждой конфете и банке колы..
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13.08.2021 15:03 Ответить
Звісно, діти другий рік переважно сидять вдома, якби рухались, на якісь норми для більшості дітей можна не звертати уваги, деяким цукор - на користь.
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13.08.2021 15:20 Ответить
Сахар не проблема в стране где курят, бухают, питаются хрен знает чем и пьют хлор с грязных труб, а также дышат выхлопами дизеля с вырезанными катализаторами.
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13.08.2021 15:52 Ответить
 
 