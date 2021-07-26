РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9704 посетителя онлайн
Новости
10 474 116

Для учеников 1-4 классов изменят систему оценивания: Вместо баллов будут буквы

Для учеников 1-4 классов изменят систему оценивания: Вместо баллов будут буквы

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оценке результатов обучения учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения, интегрированному курсу, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения", - говорится в сообщении.

Так, рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами - "начальный" (Н), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).

Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах - вербальной оценкой, в 3-4 классах - или вербальной или уровневой оценкой по выбору учреждения образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оштрафовал отца львовского школьника за мемы об учителях в соцсети

Автор: 

образование (2281) школа (3050) Минобразования (1751)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
буква Х это будет хорошая или плохая оценка?
показать весь комментарий
26.07.2021 17:15 Ответить
+26
Трускавець руліт. Країні потрібні дебіли, бо хто ж тоді проголосує за кловунів.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:21 Ответить
+22
очередная реформа ЗЕнаркомана
показать весь комментарий
26.07.2021 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
поменяйте на цвета. пусть тупее будут
показать весь комментарий
26.07.2021 22:27 Ответить
реформы полным ходом по всей стране идут. скоро заживём!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:28 Ответить
да хоть бублики, вы знания давайте! а не куйню несите!
показать весь комментарий
27.07.2021 00:06 Ответить
тока зачем не понятно тоисть логичнее будут косяки всётаки.... депутатики монобольшевисты
знаютЪ точно....
показать весь комментарий
27.07.2021 17:21 Ответить
Хорошо
Удовлетворитєльно
Йа твой мама школа візіваль
показать весь комментарий
27.07.2021 00:09 Ответить
Яку б таку реформу зробити, щоб нічого не робити.
За що тільки одержують гроші в міністерстві освіти?
показать весь комментарий
27.07.2021 04:52 Ответить
Наши молокососы от власти дураками учились - дураками и выросли.
Прочитали где то в интернете что в некоторых странах в младших классах не ставят оценки и решили ставить вместо цифр буквы, а это все те же самые оценки.
показать весь комментарий
27.07.2021 05:00 Ответить
АБГД система - это Атличник, Балбес, Гавно и Дибил
показать весь комментарий
27.07.2021 06:13 Ответить
в тупої москальні ніхто думки не питав....
показать весь комментарий
27.07.2021 07:13 Ответить
тільки (В) - Високий потрібно замінити на (А) - Абсолютний. Оцінювання тоді буде по системі (П) (С) (Д) (А) !

Для чого ця тупа переробка амерської буквенної системи?? Який в цьому толк? НІЯКОГО!
показать весь комментарий
27.07.2021 07:13 Ответить
Акакаяразніца?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:53 Ответить
Буква ю по😜ую 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
27.07.2021 10:49 Ответить
А почему не фрукты?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:46 Ответить
или попугаями или пакемонами... ашоприкольно
показать весь комментарий
27.07.2021 17:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 