Для учеников 1-4 классов изменят систему оценивания: Вместо баллов будут буквы

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оценке результатов обучения учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения, интегрированному курсу, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения", - говорится в сообщении.

Так, рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами - "начальный" (Н), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).

Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах - вербальной оценкой, в 3-4 классах - или вербальной или уровневой оценкой по выбору учреждения образования.

