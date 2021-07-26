УКР
Для учнів 1-4 класів змінять систему оцінювання: Замість балів будуть букви

Для учнів 1-4 класів змінять систему оцінювання: Замість балів будуть букви

Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання", - сказано в повідомленні.

Читайте також: 40% українських шкіл готові до введення нового меню з 1 вересня. З січня 2022 року всі школи перейдуть на нові стандарти харчування, - Шкарлет

Так, рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату). Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу.

буква Х это будет хорошая или плохая оценка?
26.07.2021 17:15 Відповісти
Трускавець руліт. Країні потрібні дебіли, бо хто ж тоді проголосує за кловунів.
26.07.2021 17:21 Відповісти
очередная реформа ЗЕнаркомана
26.07.2021 17:17 Відповісти
поменяйте на цвета. пусть тупее будут
26.07.2021 22:27 Відповісти
реформы полным ходом по всей стране идут. скоро заживём!
26.07.2021 22:28 Відповісти
да хоть бублики, вы знания давайте! а не куйню несите!
27.07.2021 00:06 Відповісти
тока зачем не понятно тоисть логичнее будут косяки всётаки.... депутатики монобольшевисты
знаютЪ точно....
27.07.2021 17:21 Відповісти
Хорошо
Удовлетворитєльно
Йа твой мама школа візіваль
27.07.2021 00:09 Відповісти
Яку б таку реформу зробити, щоб нічого не робити.
За що тільки одержують гроші в міністерстві освіти?
27.07.2021 04:52 Відповісти
Наши молокососы от власти дураками учились - дураками и выросли.
Прочитали где то в интернете что в некоторых странах в младших классах не ставят оценки и решили ставить вместо цифр буквы, а это все те же самые оценки.
27.07.2021 05:00 Відповісти
АБГД система - это Атличник, Балбес, Гавно и Дибил
27.07.2021 06:13 Відповісти
в тупої москальні ніхто думки не питав....
27.07.2021 07:13 Відповісти
тільки (В) - Високий потрібно замінити на (А) - Абсолютний. Оцінювання тоді буде по системі (П) (С) (Д) (А) !

Для чого ця тупа переробка амерської буквенної системи?? Який в цьому толк? НІЯКОГО!
27.07.2021 07:13 Відповісти
Акакаяразніца?
27.07.2021 09:53 Відповісти
Буква ю по😜ую 🤦🤦🤦
27.07.2021 10:49 Відповісти
А почему не фрукты?
27.07.2021 11:46 Відповісти
или попугаями или пакемонами... ашоприкольно
27.07.2021 17:00 Відповісти
