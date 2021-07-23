Суд оштрафовал отца львовского школьника за мемы об учителях в соцсети
Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца львовского школьника за мемы об учителях. 15-летний парень публиковал в Instagram карикатуры на своих учителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Как говорится в материалах дела, в июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.
Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали соответствующее заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.
Учитывая доказательства, судья Галицкого районного суда Львова Виктор Романюк признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.
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Написано - карикатуры (мемы) ...
Посему - усі карикатуры (мемы) - в студію !
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А можливо у нас росте талант , який переплюне Херлуфа Бідструпа та усіх разом взятих Кукреністів ?
поглядом висловленим культурно та виховано.
що сказати - ваш коментар зайвий раз доводить, що бити дітей не можна, оскільки це погано відбивається на них в подальшому.
для мене ці два процеси не є тотожними.
https://www.youtube.com/watch?v=9_Y5lX_8xH8
Ну и, конечно, за карикатуры. Все же должно быть какое-то уважение к учителям
найй...бнутішогонайвеличнішого" будуть сприймати як булінг і напишуть відповідну заяву у поліцію