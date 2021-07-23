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Новости Правосудие
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Суд оштрафовал отца львовского школьника за мемы об учителях в соцсети

Суд оштрафовал отца львовского школьника за мемы об учителях в соцсети

Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца львовского школьника за мемы об учителях. 15-летний парень публиковал в Instagram карикатуры на своих учителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Как говорится в материалах дела, в июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.

Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали соответствующее заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.

Учитывая доказательства, судья Галицкого районного суда Львова Виктор Романюк признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.

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Автор: 

карикатура (57) Львов (4599) суд (25144) школа (3021) юстиция (758) штраф (1287)


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Топ комментарии
+14
А чего эти учителя не подали в суд на зеленского, что обманул их на счет зарплаты в 4000 долларов и украл их голос как у последних лохов? Боятся, правильно делают, бо Шкарлет выгонит их с работы. А на простого работягу можно и в суд подать, бо не так сыкотно
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23.07.2021 15:26 Ответить
+9
Видно у учителей проблемы с юмором, я ж не думаю, что отец мальчугана дорисовывал им там члены и пихвы на лоб и другие части тела
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23.07.2021 15:21 Ответить
+6
Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 2429
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23.07.2021 15:49 Ответить
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Видно у учителей проблемы с юмором, я ж не думаю, что отец мальчугана дорисовывал им там члены и пихвы на лоб и другие части тела
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23.07.2021 15:21 Ответить
А чего эти учителя не подали в суд на зеленского, что обманул их на счет зарплаты в 4000 долларов и украл их голос как у последних лохов? Боятся, правильно делают, бо Шкарлет выгонит их с работы. А на простого работягу можно и в суд подать, бо не так сыкотно
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23.07.2021 15:26 Ответить
А нет смысла. Они его потом прикопают. Потихому.
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23.07.2021 15:28 Ответить
петька, угомонись уже )))
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23.07.2021 17:14 Ответить
Отца оштрафовали за ненадлежащее воспитание своего отпрыска. А пацан уже дорисовывал им там члены и пихвы на лоб и другие части тела.
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23.07.2021 15:26 Ответить
Я когда учился в школе в библиотеке мне выдали учебник по биологии. Так вот мой предшественник подорисовывал в той книжке члены всем: животным, малюськам, насекомым, растениям, грибам, ну людям само собой. Кароче там все картинки были с членами
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23.07.2021 15:36 Ответить
тоді такі були розваги, тепер інші, а комусь не сподобаються, то звинуватять у цькуванні.
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23.07.2021 16:45 Ответить
такі самі в Німеччині теж є: руссколюби вивісили у підземці плакат "ні війні" - отримали члєна як бабочку
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23.07.2021 20:54 Ответить
ну так не малюски ж подали в суд. а вчилок в книжках не було
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23.07.2021 20:52 Ответить
А де написано , що там таке було дорисовано ?
Написано - карикатуры (мемы) ...
Посему - усі карикатуры (мемы) - в студію !
Викласти на Цензорі !
А можливо у нас росте талант , який переплюне Херлуфа Бідструпа та усіх разом взятих Кукреністів ?
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23.07.2021 21:19 Ответить
Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 2429
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23.07.2021 15:49 Ответить
так це ж совки. іншої реакції у таких не передбачєно.
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23.07.2021 20:51 Ответить
Хейтеры малолетние. Как же жаль, что их нельзя просто п*здить по морде указкой. Вот меня и моих кентов п*здили, а родители дома еще добавляли! Понавыдумывали с*ка демократия, права детей. И растут теперь одни ублюдки. Хамовитые, безкультурые и тупые! В утиль, до лучших времен.
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23.07.2021 16:04 Ответить
ознайомився з вашим поглядом на подію.
поглядом висловленим культурно та виховано.
що сказати - ваш коментар зайвий раз доводить, що бити дітей не можна, оскільки це погано відбивається на них в подальшому.
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23.07.2021 16:14 Ответить
Ничего подобного. *********, прописанная в нужное время и в нужной дозе - очень действенное лекарство.
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23.07.2021 16:16 Ответить
Не бейте никого. Не воспитывайте. Страдайте потом, когда об вас будут вытирать ноги. Я останусь не правым, а вы когда нибудь вспомните мои слова.
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23.07.2021 16:54 Ответить
Не бейте никого. Не воспитывайте.
для мене ці два процеси не є тотожними.
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23.07.2021 17:01 Ответить
Єдиний спосіб виховати врівноважену і порядну особистість це власний приклад батьків і дві години щодня активного спілкування на загальні теми. Якщо у батьків немає часу і бажання особисто займатися своїми дітьми то не потрібно народжувати...
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23.07.2021 17:28 Ответить
ну так твоя порядність колись наштовхнеться на якесь бидло і здується.
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23.07.2021 20:56 Ответить
Хм... бувало. Іноді з такими зіштовхувався що просто впадав на якийсь час в ступор - ну як так можна!!! Але потім очухуєшся і даєш відсіч прорахувавши всі варіанти. Таких потрібно заганяти "в куток" не залишаючи ніяких можливостей відкрутитися.
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23.07.2021 21:01 Ответить
ну ось, і ти вже не порядний в очах вчилок, якщо тебе не задольнила їх поведінка і ти мав наглість сказати щось проти, навіть без жорстких словечок, просто бо не послухав їх і не пішов мовчки закривши варнякалку.
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23.07.2021 21:12 Ответить
З вчителями дітей у мене проблем ніколи не виникало.
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23.07.2021 21:23 Ответить
це коли ти не знаєш що вони чудять не по дєтскі, не бачиш їх помилок і не хочеш їх поправити. а не знаєш від того, що твої знання із іншої плоскості і тому багато вважаєш нормою.
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23.07.2021 21:27 Ответить
ось подивися це відео. вона там розказує як це відкрити варєшку проти педкоронованих. можеш щє сходити на фейсбук групу Батьки сос, там допомагають вчилок виховувати.
https://www.youtube.com/watch?v=9_Y5lX_8xH8
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23.07.2021 21:36 Ответить
Педагогіка це взагалі псевдонаука яка не має свого власного предмету. Найбільші дурні яких я знаю були докторами та кандидатами педагогічних наук. Як правило це дружини чиновників...
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23.07.2021 22:28 Ответить
а при чому тут педагогіка? тьотки у педкоронах ведуть себе як без педкорон не ізза педагогіки.
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24.07.2021 00:15 Ответить
Але мусили вчити.
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24.07.2021 01:51 Ответить
а ти почтав мій нижній комент? так ось коли вона у об"яві свою думку дородить не може, то так само вона і дятям у голову насере. ап потім скаже - батьки не додивились. а коли батьки додивляться, теж не так буде, бо своїм непедагічним рилом влізли.
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23.07.2021 21:41 Ответить
Учора мені попалась об"ява "розушукується хлопчик 9-11 років для занять іноземною мовою з нуля". Як тобі об"ява? на мій коментар " яка унікальна хотєлка у вчителя" мене почали виховувати в класичному стилі "не лізти своїм рилом у діло, бо немає нічого пошлого у партнерському навчанні". тобто мізків їй хватило мене повчати, а дописати у своєму повідомленні "для партнерсткого навчання" не вистачило. і вийшло, що дамочку потягло на молоденьке. але дамочка туга на мозок, і замість вдуматися, починає виховувати наче вона на уроці з тими 11тилітками. після моїх слів, що вона забулася і як істінні совковка не може розділити роботу і нероботу, нарешті видалила свою порнуху.
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23.07.2021 21:19 Ответить
******** вчителів взагалі зневажаю... В 1972 ріці цілий рік займався англійською з повною дурепою яка чекала на візу в Ізраїль. Вивчив алфавіт і десяток фраз. Мати чекала на місце у Варвари Львовни. Свого часу її дитиною вивезли в Лондон, а в 1941 вона вирішила "допомогти Батьківщині в боротьбі з фашизмом" і повернулася в СРСР. Опинилась в таборах. Потім на поселенні вийшла заміж за київського професора і 30 років викладала англійську в театральному інституті. Англійська була для неї рідною мовою. Чоловік помер, дочка жила окремо і вона на пенсії брала "для розваги" лише трьох учнів за шаленні в 1973 році 5 рублів за годину. ... За три місяці індивідуальних занять я почав говорити англійською і вступив до четвертого класу спецшколи де англійську вивчали з першого класу. За два роки я вже читав Шекспіра в оригіналі... В 1997 уже в Лондоні знайшов її серед випускників Лондонської Школи Економіки 1939 року - того часу це був єдиний вищий навчальний заклад заклад куди приймали жінок. В 2000 там же захистив свою докторську. Я це все розповів до того що знайти ВЧИТЕЛЯ це ВИРІШАЛЬНА ПОДІЯ в житті людини. На жаль переважній більшості людей за все своє життя не пощастило знайти ВЧИТЕЛЯ...
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23.07.2021 22:18 Ответить
ну по твоєму коменту я тобі можу сказати як гадалка по руці: ти ніколи не напрягав вчилок своїх дітей, бо реально дальокий, тобі можна накакать у голову шо за вгодно, і ти будеш то вважати єдиною росою.
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24.07.2021 00:19 Ответить
Скажу так - гадання по руці то не Ваше...
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24.07.2021 00:27 Ответить
усе, що ти виніс? ну ясно тебе виховували так, щоб ти не перечів і ти не бачиш за вчилками брєд, бо просто тебе привчили його не бачити. тому ти і нейтральний до вчителів своїх дітей. бо утебе усе плоско.
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24.07.2021 00:42 Ответить
З точністю до навпаки. Я змінив 7 шкіл за роки навчання. Вчителі боялись йти на урок в класи де я вчився бо був я дуже начитаним хлопчиком і постійно задавав питання які ставили вчителів в глухий кут. Особливо діставалось вчителям історії, літератури та суспільствознавства. У нас була досить велика домашня бібліотека (7000 книжок) яку збирали пять поколінь і я читав те що вчителі не мали змоги прочитати. Батьки були науковцями і ми отримували велику кількість наукових журналів які читались і обговорювались в родині. З дитинства від мене вимагали доводити власну точку зору використовуючи факти та аргументи. "Плоско" це у Вас. Так, я не вимагав від вчителів своїх дітей робити за себе мою роботу і виховував своїх дітей самостійно. Вони мали лише вчити предметам згідно навчального плану. На більше ******** вчитель просто не здатен і вимагати від нього "морального навчання" і широкої ерудиції марна справа. Моїх дітей, а в мене дочки, вчителі в школі теж трошки боялись... Як то кажуть "не стріляйте в піаніста - він грає як уміє"...
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24.07.2021 01:02 Ответить
Я так подозреваю, у кого-то шкура полосами с задницы сойдет. И это было бы очень правильно, т.к. в 15 лет мозгов должно быть достаточно.
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23.07.2021 16:15 Ответить
а скажіть за що, ви вважаєте, мають відлупцювати того хлопця? за карикатури?
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23.07.2021 16:34 Ответить
ну ще питання, що то були за карикаури, але бити не варто, може в художку здати, щоб талант не пропадав, може він творча натура і не знає де себе реалізувати, ні за карикатури бити не треба.
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23.07.2021 16:48 Ответить
А тягнути до криміналу?
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23.07.2021 17:12 Ответить
спитай у вчилок. у них мізків на більше не вистачає, як наїхати усим педкурником і забити педкороною.
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23.07.2021 20:57 Ответить
"оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора" - за это. Должен или нет, вопрос второй. А за сам факт штрафа и прочий геморрой.
Ну и, конечно, за карикатуры. Все же должно быть какое-то уважение к учителям
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26.07.2021 09:37 Ответить
Нездивуюсь, якщо невдовзі холуї офіса *********** анекдоти, меми і надписи на стінах на "найй...бнутішого найвеличнішого" будуть сприймати як булінг і напишуть відповідну заяву у поліцію

Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 140
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23.07.2021 17:56 Ответить
так вже - Федину і Звіробій судять саме за це, лише наявний судовий привід - ширма.
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23.07.2021 20:58 Ответить
Так на цензорі можна спокійно половину в буцигарню відправляти)
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23.07.2021 21:06 Ответить
Це не булінго, прост констатація факту)
Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 5075
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23.07.2021 18:00 Ответить
 
 