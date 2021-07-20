Сегодня суд рассмотрит апелляцию на продление срока домашнего ареста Медведчуку
Сегодня, 20 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на продление меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, обвиняемому в госизмене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 20 июля 2021 года (10 ч. 30 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.
Автоматизированная система документооборота суда определила состав суда: судья-докладчик Т.В. Фрич, судьи О.С. Юрдига, В.П. Глиняный.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль