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Новости Дело Медведчука
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Сегодня суд рассмотрит апелляцию на продление срока домашнего ареста Медведчуку

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на продление срока домашнего ареста Медведчуку

Сегодня, 20 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на продление меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, обвиняемому в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 20 июля 2021 года (10 ч. 30 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Автоматизированная система документооборота суда определила состав суда: судья-докладчик Т.В. Фрич, судьи О.С. Юрдига, В.П. Глиняный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста, - Кузьмин

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача прокуратуры в "деле Медведчука" - закончить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом, - Венедиктова

Автор: 

апелляция (628) Медведчук Виктор (1791) суд (25138) Апелляционный суд (413) домашний арест (188)


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Приспали б вже, щоб не мучився. Проявіть гуманність.
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20.07.2021 08:49 Ответить
За этого путинского хорька можно всех наших заложников вернуть.
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20.07.2021 09:00 Ответить
Абсурдна ситуація. Відвертий ворог сидить вдома з усіма зручностями, а бойового генерала запхнули в СІЗО.
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20.07.2021 09:01 Ответить
Это же надо человеку запретить за батонами ходить...звери.475 000 000 залога и пусть бы кушал горячий хлеб...как Павловскому. Зебильная несправедливость.
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20.07.2021 09:06 Ответить
Гниду ********** давно пора на нари ..!
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20.07.2021 09:27 Ответить
Поки що-в СІЗО,потім- на кічу (тюрму),потім -обмін на усіх заручників,що реально сидять по ************** таборам і тюрмам. Потім -протужний підсрачник з наданням напряму польоту у бік козломордії із усіми його однодумцями на кшталт киви. Нехай звідти гавкають у сторону України,там і так таких як вони гівнюків хватає, отже особливої цінності для паРаZZії вони являти собою не будуть, а в Україні повітря стане чистішим.
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20.07.2021 09:31 Ответить
 
 