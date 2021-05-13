Суд взял Медведчука под домашний арест

Нардепу Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Печерский районный суд Киева взял народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

"В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)… отказать… применить…меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в определении суда.

Во время заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивацией установления размера залога как альтернативы аресту.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.