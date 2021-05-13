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Суд взял Медведчука под домашний арест

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд взял Медведчука под домашний арест

Нардепу Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Печерский районный суд Киева взял народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

"В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)… отказать… применить…меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в определении суда.

Во время заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивацией установления размера залога как альтернативы аресту.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+112
вопросы по шоу есть?
режисура, звук, массовка - все нормально? Суд взял Медведчука под домашний арест - Цензор.НЕТ 771
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13.05.2021 21:02
+65
державна зрада- домашній арешт.
неправильна походка - 500 днів СІЗО
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13.05.2021 21:03
+63
За госизмену?! Вот это да!
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13.05.2021 21:02
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Страница 4 из 4
сторона обвинения выглядела жалко. это сцанина в очи, цирк с клоуном.
домашний арест при таком качестве обвинения это еще хорошо.
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14.05.2021 06:17 Ответить
Вся ця "муйня" з Медведчуком закінчиться як в тій байці, - і щуку кинули в річку.
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14.05.2021 06:46 Ответить
Откаты, отжимы, скрутки… а сейчас мы видим становление новой "высокой технологии".
Власть, зажатая обстоятельствами уже дальше некуда, начинает резонансное дело с шумными многолюдными обысками, брифингами и прессконференциями, громкими заявлениями, обвинениями, демонстрацией материалов следствия и секретных документов, т.е. раздувается всё по полной. И всё это под одобрительный гул в обществе. Правда в этот раз обошлись без вертолётов, без президента и почему-то без авакова. Наконец, дело попадает в суд. И суд, с которым обо всём договорились заранее, просто сливает это дело. Всё! В результате власть демонстрирует свою решимость делать то, что она должна делать и заодно поправляет свой слегка обвисший рейтинг; а судья, а что судья? кому он нужен, через неделю о нём все забудут, а пенсия в 200 тыс на дороге не валяется.
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14.05.2021 06:52 Ответить
А хтось очікував на щось інше? Мєртвєтчук же не ветеран, волонтер чи активіст, щоб його саджати в СІЗО. Він всього на всього антиукраїнський покидьок, але ж "влада" в Україні по суті така ж сама.
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14.05.2021 07:30 Ответить
При минулій владі мертвечуку телеканали продавали і ніхто не обурювався. А зара взяли під арешт і це виявляється погано? Ти агент 5-ї колони?
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14.05.2021 11:56 Ответить
вот это наказание за державну зраду - домашний арест!..
в связи с карантинами пол Украины находится под домашним арестом, на самоизоляции..
очередная несмешная шьутка квартал-овцев, подтверждающая, что это очередная "борьба нанайских мальчиков" от Зели Лицедея для мобилизации своего лохтората..
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14.05.2021 08:27 Ответить
Пока что за подозрение.
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14.05.2021 12:19 Ответить
ну вы не забывайте еще в каком суде было вынесено это решение...ПЕЧЕРСКОМ- там где работает мамаша губастой мрази которая назвала украинцев быдлом и радовалась аннексии Крыма рф...вопросы по решению еще остались?
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14.05.2021 09:15 Ответить
Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 6575
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14.05.2021 09:16 Ответить
Кто медведя посадит, он же памятник. Я даже не смотрел этот цирк. Если шмаркля выплясывал и скоморошил перед медведчуком и к в свое время.
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14.05.2021 09:22 Ответить
Все больше убеждаюсь с каждым днём что Выгодней быть предателем,сепаром, колобарантом чем патриотом Украины!Патриотам тюрьмы предателям домашний очаг с шлюхами и бухлом!
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14.05.2021 09:47 Ответить
Кирилл Сазонов уточняет, хотя, аргументация прокуратуры во время судебного заседания у юристов вызвала истерический смех, паралич и непроизвольное матоизвержение.
Так что при такой «мощной» позиции прокуратуры суд можно считать суровым.
«Я ДУМАЛ, ЧТО УЖЕ ВИДЕЛ ДЕГРАДАЦИЮ ПРОКУРАТУРЫ И ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. ТЕПЕРЬ СОМНЕВАЮСЬ...», - написал политолог.
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14.05.2021 10:28 Ответить
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відні
і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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14.05.2021 10:42 Ответить
Мудачук кум Путина, а СЛУГА - кум Мудачука .
Кто ж кого обидит?
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14.05.2021 10:49 Ответить
Потешным преследованием, которого демонстративно не боится ни Медведчук, ни его политическое окружение, утраченную землю не перекрыть -
Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 1893

Пока страна обсуждает этот цирк с медведчуковским судом, ее опять готовятся крупно кинуть - Кочетков
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14.05.2021 10:51 Ответить
Великобритания, наказание за госизмену


С 1998 года наказанием является ПОЖИЗНЕННОЕ лишение свободы.

Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
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14.05.2021 10:56 Ответить
Слуги и ОПЗЖ ментально близки. Найдите между ними разницу
Только не словесную, а по делам их
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14.05.2021 11:00 Ответить
Интересное шоу, хорошо подобраны актеры, присутствует драматизм. А бл#дь Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 4677 про что это я, это не сериал а украинский суд за государственную измену. Мерзость
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14.05.2021 11:06 Ответить
Show Must Go On
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14.05.2021 12:06 Ответить
Повезло Мертвечуку, что он не атошник. А то мариновали бы его в СИЗО...
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14.05.2021 12:17 Ответить
Нардепу Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Источник: https://censor.net/ru/n3265149

А що хтось по іншому думав? Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 5409
Буде сидіти як баба Юла у трьокімнатній і вийде на свободу до своїх соратників )

Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 7309
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14.05.2021 12:53 Ответить
УКРАЇНЦІ ВАМ ЦЕЙ ЦИРК ЩЕ НЕ НАБРИД ?



А тим часом руйнується недобудована дамба на кримському каналі, бо влада має

надію що вона зруйнується сама по собі і вода самотьоком піде у Крим і Пукін заплатить
пару міліардів доларів тим хто це зробив, губернатору та меру Херсону і інщім "дєятєлям".

Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 2622
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14.05.2021 13:00 Ответить
Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 4310
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14.05.2021 15:24 Ответить
Ничего, электронный браслет скоро станет как родной.
И Оксана Марченко привыкнет, что он порой буцает её по ногам.
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14.05.2021 20:06 Ответить
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