Суд взял Медведчука под домашний арест
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Нардепу Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Печерский районный суд Киева взял народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.
"В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)… отказать… применить…меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в определении суда.
Во время заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивацией установления размера залога как альтернативы аресту.
Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями
Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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домашний арест при таком качестве обвинения это еще хорошо.
Власть, зажатая обстоятельствами уже дальше некуда, начинает резонансное дело с шумными многолюдными обысками, брифингами и прессконференциями, громкими заявлениями, обвинениями, демонстрацией материалов следствия и секретных документов, т.е. раздувается всё по полной. И всё это под одобрительный гул в обществе. Правда в этот раз обошлись без вертолётов, без президента и почему-то без авакова. Наконец, дело попадает в суд. И суд, с которым обо всём договорились заранее, просто сливает это дело. Всё! В результате власть демонстрирует свою решимость делать то, что она должна делать и заодно поправляет свой слегка обвисший рейтинг; а судья, а что судья? кому он нужен, через неделю о нём все забудут, а пенсия в 200 тыс на дороге не валяется.
в связи с карантинами пол Украины находится под домашним арестом, на самоизоляции..
очередная несмешная шьутка квартал-овцев, подтверждающая, что это очередная "борьба нанайских мальчиков" от Зели Лицедея для мобилизации своего лохтората..
Так что при такой «мощной» позиции прокуратуры суд можно считать суровым.
«Я ДУМАЛ, ЧТО УЖЕ ВИДЕЛ ДЕГРАДАЦИЮ ПРОКУРАТУРЫ И ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. ТЕПЕРЬ СОМНЕВАЮСЬ...», - написал политолог.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відні
і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
Кто ж кого обидит?
Пока страна обсуждает этот цирк с медведчуковским судом, ее опять готовятся крупно кинуть - Кочетков
С 1998 года наказанием является ПОЖИЗНЕННОЕ лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
Только не словесную, а по делам их
А що хтось по іншому думав?
Буде сидіти як баба Юла у трьокімнатній і вийде на свободу до своїх соратників )
А тим часом руйнується недобудована дамба на кримському каналі, бо влада має
надію що вона зруйнується сама по собі і вода самотьоком піде у Крим і Пукін заплатить
пару міліардів доларів тим хто це зробив, губернатору та меру Херсону і інщім "дєятєлям".
И Оксана Марченко привыкнет, что он порой буцает её по ногам.