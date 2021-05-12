Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кум Путина заявил журналистам, что ознакомится с подозрением.
"Когда вчера проходили обыски, почему я явился сегодня, меня не было в Киеве. Мы с супругой находились за пределами Киева, уехали в соседнюю область. Когда узнали во второй половине дня, что проходят обыски, мы с утра сегодня выехали и вернулись назад", - сказал Медведчук.
По его словам, он "не знает ни о каком месторождении и никакого отношения к нему не имеет".
"Я не могу комментировать по месторождениям и передачам информации… Подозрение не читал, мне его не вручали. Пока не могу говорить", - сказал Медведчук.
Также он заверил, что готов сесть в СИЗО.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
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А Зюзи так мечтали, что Мудачук сбежит и потом бы они героически его клеймили, искали и были при деле.
А так обосрались и с перепугу спрятались по кабинетам.
Очередной Зюзин позоррррр.
А рейтинг, между тем, у него растьоть!
Алэ....найдётся 100500 причин ...
У шоці женчіна - їй йєрмак сказав, що мєртвєчук втече, а далі якось замнем... А тут справді працювати тре...
А де мізки брати, які розтеклись ще коли намагалась на суддю конкурс проходити???
Ви всіх українців вважаєте малоосвіченими дурнями? Ви ж кілька місяців тому звинуватили Медведчука у підтримці тероризму! Чому ж не затримали одразу?
Венедіктова і Баканов поводять себе як ляльки при дворі Єрмака-Зеленського.
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Что за должность такая "кум Путина"?))) Чего не пишут "муж Марченко", или "кум Порошенко", Андрея ведь Медведчук крестил. Та ладно, мое ли дело? Поржав, i досить))) Просто кум)))