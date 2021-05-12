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Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кум Путина заявил журналистам, что ознакомится с подозрением.

"Когда вчера проходили обыски, почему я явился сегодня, меня не было в Киеве. Мы с супругой находились за пределами Киева, уехали в соседнюю область. Когда узнали во второй половине дня, что проходят обыски, мы с утра сегодня выехали и вернулись назад", - сказал Медведчук.

По его словам, он "не знает ни о каком месторождении и никакого отношения к нему не имеет".

"Я не могу комментировать по месторождениям и передачам информации… Подозрение не читал, мне его не вручали. Пока не могу говорить", - сказал Медведчук.

Также он заверил, что готов сесть в СИЗО.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

Читайте: Подозрение Медведчуку и Козаку не спровоцирует обострение на Донбассе, - "слуга народа" Вениславский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
В нього недоторканність. На її зняття в раду не подавали. Це шоу для зебільних виборців.
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12.05.2021 16:32
+25
паяльником по пузу - все раскажет.
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12.05.2021 16:21
+24
Опять отпустят а потом будут делать вид что ищут?
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12.05.2021 16:21
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Прибыл так прибыл, угостят кофе, о "делах скорбных" покалякают отпустят с миром.
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12.05.2021 18:03 Ответить
ИРОД.
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12.05.2021 18:11 Ответить
Петруха отмажет, хоть и конкурент, но общее у них есть. Политические игры.
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12.05.2021 18:18 Ответить
Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 4533
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12.05.2021 18:21 Ответить
ну ви і лошари так вам і треба
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12.05.2021 18:23 Ответить
Знову черговийй цирк для лохторату, а ви поки за ним спостерігаєте, вас продовжують обкрадати, а державу знищувати з середини.
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12.05.2021 18:30 Ответить
Як прибув так і відбуде. Що куму х.ла може бути у пострадянській країні?
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12.05.2021 18:51 Ответить
Якщо і на цей раз все закінчеться тільки підозрою, то цю владу буду вважати ВЛАДОЮ ПІДОЗРАТІВ..
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12.05.2021 18:57 Ответить
Я даже знаю как Бубочка посадит Мертветчука. Отменит на два часа Конституцию и Уголовный кодекс а после посадки опять вернет в действие. И вот вам результат - Мертветчук сидит! Охфис простых решений в действии. Ноу-хау квартала95 впердю!
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12.05.2021 18:58 Ответить
не "прибыл", а явился или пришел, как обычно говорят в таких случаях
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12.05.2021 18:59 Ответить
В стане порохоботов всё стабильно. Пару дней назад писали, почему Зеленский не посадит медведчука, сегодня пишут, что это всё фарс и подстава.
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12.05.2021 19:17 Ответить
Уже два года как страна зелеботов, возглавляемая величайшим лидером современности
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12.05.2021 19:23 Ответить
Це вже просто анекдот какойты! Цирк на дроті!
А Зюзи так мечтали, что Мудачук сбежит и потом бы они героически его клеймили, искали и были при деле.
А так обосрались и с перепугу спрятались по кабинетам.
Очередной Зюзин позоррррр.
А рейтинг, между тем, у него растьоть!
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12.05.2021 19:21 Ответить
___если обвинение обломается ,с позором ( на брифинге) Обязаны поименно сложить полномочия и звания все заседатели...!!!
Алэ....найдётся 100500 причин ... Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 1996 Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 7600
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12.05.2021 19:23 Ответить
РосСМИ делают из Медведчука мученика.
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12.05.2021 19:26 Ответить
Ну это ж не Антоненка сажать - сам величайший рассказывал с трибуны, что нашли убивцу.
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12.05.2021 19:26 Ответить
Побачимо,чим це все закінчиться.Тоді й будемо робити висновки.
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12.05.2021 19:27 Ответить
Ждите, ждите, ждите
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12.05.2021 19:34 Ответить
І шо тепер гєн-прокурорві робити???
У шоці женчіна - їй йєрмак сказав, що мєртвєчук втече, а далі якось замнем... А тут справді працювати тре...
А де мізки брати, які розтеклись ще коли намагалась на суддю конкурс проходити???
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12.05.2021 19:58 Ответить
он уже в прокуратуру заявился, а підозри все нет...
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12.05.2021 20:53 Ответить
История с Медведчуком - очередное, шитое белыми нитками шоу с целью поднять рейтинг Зеленского. Где это видано, чтобы опубликовали документы обвинения - а тайна следствия? Чего вдруг пресс-конференция генпрокурора и начальника СБУ?
Ви всіх українців вважаєте малоосвіченими дурнями? Ви ж кілька місяців тому звинуватили Медведчука у підтримці тероризму! Чому ж не затримали одразу?
Венедіктова і Баканов поводять себе як ляльки при дворі Єрмака-Зеленського.
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12.05.2021 20:58 Ответить
Метверчук и его партия никакого отношения к политической оппозиции не имеют. Они являются российскими диверсантами, выполняющие все приказы Кремля за очень большие деньги. Для них это прежде всего бизнес, наверно самый главный их бизнес. А если они не будут выполнять эти приказы, или постараются обмануть, то получат пулю, как получил ее Кернес. Их надо убирать из ВР, из бизнеса, отовсюду, их место в тюрьме..
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12.05.2021 21:57 Ответить
Мертверчук и его партия никакого отношения к политической оппозиции не имеют. Они являются российскими диверсантами, выполняющие все приказы Кремля за очень большие деньги. Для них это прежде всего бизнес, наверно самый главный их бизнес. А если они не будут выполнять эти приказы, или постараются обмануть, то получат пулю, как получил ее Кернес. Их надо убирать из ВР, из бизнеса, отовсюду, их место в тюрьме..
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12.05.2021 21:59 Ответить
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора. Источник: https://censor.net/ru/n3264826
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Что за должность такая "кум Путина"?))) Чего не пишут "муж Марченко", или "кум Порошенко", Андрея ведь Медведчук крестил. Та ладно, мое ли дело? Поржав, i досить))) Просто кум)))
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12.05.2021 23:38 Ответить
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