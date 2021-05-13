Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора. ВIДЕО

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум Путіна Віктор Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кум Путіна заявив журналістам, що ознайомиться з підозрою.

"Коли вчора відбувалися обшуки, чому я з'явився сьогодні, мене не було в Києві. Ми з дружиною перебували за межами Києва, їздили в сусідню область. Коли дізналися в другій половині дня, що проходять обшуки, ми зранку сьогодні виїхали і повернулися назад" , - сказав Медведчук.

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За його словами, він "не знає ні про яке родовище і жодного стосунку до нього не має".

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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