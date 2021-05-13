Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум Путіна Віктор Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кум Путіна заявив журналістам, що ознайомиться з підозрою.
"Коли вчора відбувалися обшуки, чому я з'явився сьогодні, мене не було в Києві. Ми з дружиною перебували за межами Києва, їздили в сусідню область. Коли дізналися в другій половині дня, що проходять обшуки, ми зранку сьогодні виїхали і повернулися назад" , - сказав Медведчук.
За його словами, він "не знає ні про яке родовище і жодного стосунку до нього не має".
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
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А Зюзи так мечтали, что Мудачук сбежит и потом бы они героически его клеймили, искали и были при деле.
А так обосрались и с перепугу спрятались по кабинетам.
Очередной Зюзин позоррррр.
А рейтинг, между тем, у него растьоть!
Алэ....найдётся 100500 причин ...
У шоці женчіна - їй йєрмак сказав, що мєртвєчук втече, а далі якось замнем... А тут справді працювати тре...
А де мізки брати, які розтеклись ще коли намагалась на суддю конкурс проходити???
Ви всіх українців вважаєте малоосвіченими дурнями? Ви ж кілька місяців тому звинуватили Медведчука у підтримці тероризму! Чому ж не затримали одразу?
Венедіктова і Баканов поводять себе як ляльки при дворі Єрмака-Зеленського.
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Что за должность такая "кум Путина"?))) Чего не пишут "муж Марченко", или "кум Порошенко", Андрея ведь Медведчук крестил. Та ладно, мое ли дело? Поржав, i досить))) Просто кум)))