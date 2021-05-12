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Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Марченко заявила, що разом з Медведчуком

Дружина глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що вона з чоловіком повернулася "додому", де вчора проходили обшуки.

Про це вона написала у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора (11 травня. - Ред.) ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка - обшуки ... Абсолютно марна справа. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно. Чим раніше приходить розуміння недосконалості життя, тим менше в ньому розчарувань, тим цілісніше і прекрасніше життя. Життя, за яке дякуєш Богу. І так, ми, звичайно, повернулися додому", - розповіла Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

 
 
 
 
 
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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Марченко заявила, що разом з Медведчуком повернулися додому 01
Марченко заявила, що разом з Медведчуком повернулися додому 02

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 6288
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12.05.2021 14:48
+37
Какое же у нас унылое сбу и прокуратура. Они этим выродкам подозрение будет ещё 15 лет вручать, а про арест даже и речи не идёт.
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12.05.2021 14:48
+32
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 7938
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12.05.2021 14:53
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Какое же у нас унылое сбу и прокуратура. Они этим выродкам подозрение будет ещё 15 лет вручать, а про арест даже и речи не идёт.
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12.05.2021 14:48 Відповісти
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 7938
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12.05.2021 14:53 Відповісти
так это вид делают
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12.05.2021 14:56 Відповісти
С эвакуатором приехали,по статье"измена родины".Танком надо эвакуировать,с воротами..
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12.05.2021 14:58 Відповісти
Ну все, теперь бубочка может спокойно вязать обоих по статье финансирование терроризма. А если не повяжет, то значит все эти понты с мудачуком - понты для лошар 73%
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12.05.2021 14:48 Відповісти
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 6367
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12.05.2021 14:54 Відповісти
Олені, олені- не бриті і неголені Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 5548ла-ла-ла-ла....
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12.05.2021 15:38 Відповісти
Таки да. Это постановка квартала, не более... И еще раз напомню что это возможный повод куму тупина обогатиться из бюджета за якобы нанесенный моральный ущерб.
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12.05.2021 14:58 Відповісти
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 6288
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12.05.2021 14:48 Відповісти
Есть ли на свете что-либо столь же ненужное, как родственники? Ведь если они знатнее вас, вам нечего с ними делать, а если нет, то и подавно. Первых мы терпеть не можем за гордость, вторых - за ничтожество. Словом, от родственников лучше держаться подальше. - (Сыч)
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12.05.2021 15:44 Відповісти
Господи, что за ************?!
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12.05.2021 14:49 Відповісти
100%-ЕГО прокурор.
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12.05.2021 14:56 Відповісти
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 7249
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12.05.2021 14:57 Відповісти
Именно ************, но хитрая и практичная ************, продавшая свою лохматку за максимальную цену.
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12.05.2021 16:24 Відповісти
Хитрая феристка! но кто бы сомневался!... давно известный прием, при помощи милоты животных пытается вызвать позитивные эмоции и создать себе позитивный имидж и образ!
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12.05.2021 19:38 Відповісти
Ну включи записи переговоров мужа, как он организовывал на оккупированной территории воровство-добычу с шельфа Черного моря и поделись с женой его подельника Козака
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12.05.2021 14:50 Відповісти
поддерживает оленей, как один идиот из прошлого=)
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12.05.2021 14:50 Відповісти
Дома будете , куда папика посадят !
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12.05.2021 14:50 Відповісти
паломница прискакала Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 2366
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12.05.2021 14:53 Відповісти
Козла кормила или осла? На шо это она намекает? Я глубоко возмущен происками кварталофобии 95.
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12.05.2021 14:54 Відповісти
жду когда скажут - вернулись после отсидки в колонии строгого режима
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12.05.2021 14:55 Відповісти
"Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно. Чем раньше приходит понимание несовершенства жизни, тем меньше в ней разочарований, тем целостней и прекрасней жизнь. Жизнь, за которую благодаришь Бога. И да, мы, конечно, вернулись домой", - рассказала Марченко.
Какая "радость и облегчение" для страны - вернулись домой! Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 2903
Ну вот теперь и посмотрим, как СБУ сработает... Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 8377
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12.05.2021 15:00 Відповісти
"Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди". Если это не насмешки и издевки над законом и СБУ то что это?,Песков правду сказал что никто не будет вмешиваться так как уверен за наше СБУ оно справится само и никто никуда никого не посадит
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12.05.2021 15:03 Відповісти
Оксана молодец! Показать как оленей (оленей Карл!) кормят с руки. Вот так они и видят быдло, голосующее за ОПЗЖ!
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12.05.2021 15:03 Відповісти
Всесвітньо-Броварське Телебачення зараз у прямому ефірі.
1 год ·
Одеса. Медведчук купивТРК Академія і "Здоровье". Патріоти пікетують

.
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12.05.2021 15:07 Відповісти
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/172223354805936
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12.05.2021 15:08 Відповісти
супруги Мертвечуки под надежной охраной уборщицы. Если СБУ сунется снова - нагонит их шваброй, шоб не хадили па-памытому
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12.05.2021 15:09 Відповісти
/// цитата :
"Що не так із підозрою Медведчуку? Не так те, що Медведчук не сидить. І не сяде.
Пікейні жилети розкажуть у студіях каналів олігархів, як Зеленський рішуче взявся за Медведчука. Молоді реформатори з палаючими очима покричать по фейсбуках: бачили? Бачили!? Ми ж казали, а ви не вірили! А Зеленський не такий вже й поганий! І навіть взагалі, молодець! Красавчик!
А за два тижні ніхто вже не згадає, що незважаючи на санкції та підозри Медведчук спокійно обідає у "Велюрі" і несе квіти до радянських пам'ятників. Не згадають так само, як ніхто вже не згадує зустріч із Патрушевим у Омані. Як не згадують заміну дорожньої карти по Мінську кластерами. І як не згадують, що "вагнерівці" зараз не у в'язниці тільки тому, що від СБУ їх врятував Офіс президента України.
Тому вибачте, але поки Медведчук фізично не сидить, не треба мені розказувати, що щось змінилося. Все те саме, тільки більше цинізму...."
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12.05.2021 15:12 Відповісти
Всратая "паломница" решила пофилософствовать о житье-бытье? А может о личных мерзострых качествах поведает? Или о подонке-муженьке?
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12.05.2021 15:13 Відповісти
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 1146
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12.05.2021 15:13 Відповісти
Твари ватные
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12.05.2021 15:13 Відповісти
Конченая семейка, а Марченко эта вообще "****** село".
С ее возможностями можно было бы получить любое образование, но она выбрала путь религиозного мракобесия.
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12.05.2021 15:14 Відповісти
в каком смысле домой? Их дом - тюрьма!!)
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12.05.2021 15:15 Відповісти
для Медведчуків має бути один дім - тюрьма
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12.05.2021 15:20 Відповісти
это письмо к СБУ, что мол уже дома, и приходить с повестками пока не стоит до очередного путешествия. Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 3912
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12.05.2021 15:21 Відповісти
А домой это для ник куда? На псарню Йухла в при кремле? Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 7690
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12.05.2021 15:22 Відповісти
Сколько мертвечук заплатил зелёной гниде за пиар?
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12.05.2021 15:24 Відповісти
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 4494
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12.05.2021 15:33 Відповісти
чМарченчика кормит казламордных
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12.05.2021 15:34 Відповісти
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 6488
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12.05.2021 15:34 Відповісти
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 8484
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12.05.2021 15:36 Відповісти
Вернулась? На метле?
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12.05.2021 15:38 Відповісти
А дом в раше
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12.05.2021 15:39 Відповісти
Пребывая на отдыхе за пределами Киева



це пiсля чого цi втомленi гниди вiдпочивають?вiдпочивати їм вже давно потрiбно на цугундерi.
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12.05.2021 15:41 Відповісти
Твой дом - тюрма. (Известная цитата)
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12.05.2021 15:42 Відповісти
Нікуди Мертвечук не втіче, він цікавий москалям в Україні, на росії вже купа таких зелених мух.
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12.05.2021 15:43 Відповісти
Баивая падруга ответила за Мертвечука, у которого в зобу дыханье сперло...
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12.05.2021 15:44 Відповісти
"Что плохого в том, что я поддерживал страусов аленей?"
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 5120
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12.05.2021 15:56 Відповісти
Посмотрим, конечно, как оно будет дальше. Но пока это имеет вид "кина для лохов"
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12.05.2021 16:10 Відповісти
Просто дали им сбежать!Зелёная власть такая же импотентная как и была,яйца не выросли.Это информационный шум рассчитан на Зе-лохторат который будет бубнеть что мол смотрите "гетьман"возродился ,при Пете такого не было!
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12.05.2021 16:18 Відповісти
Усе домовлено, ролі роздані. Завіса!!!
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12.05.2021 16:20 Відповісти
Шалава деньгами ссыте и срете с рыжим долбить тебя надо суровыми таежными мужиками
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12.05.2021 16:24 Відповісти
Твой дом тюрьма кабуча
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12.05.2021 16:29 Відповісти
Из Хорватии вернулись, согласно последней геолокации Марченко.
Я смеюсь с наших потешных спецслужб, что только зп себе умеют выбивать многотысячные и квартиры в центре Киева. Позор Зеленскому, что держит таких тупых коррупционеров на важных должностях. Он такой же, раз не понимает всего кретинизма ситуации.
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12.05.2021 16:29 Відповісти
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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12.05.2021 16:48 Відповісти
 
 