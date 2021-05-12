Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Дружина глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що вона з чоловіком повернулася "додому", де вчора проходили обшуки.
Про це вона написала у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора (11 травня. - Ред.) ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка - обшуки ... Абсолютно марна справа. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно. Чим раніше приходить розуміння недосконалості життя, тим менше в ньому розчарувань, тим цілісніше і прекрасніше життя. Життя, за яке дякуєш Богу. І так, ми, звичайно, повернулися додому", - розповіла Марченко.
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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Какая "радость и облегчение" для страны - вернулись домой!
Ну вот теперь и посмотрим, как СБУ сработает...
1 год ·
Одеса. Медведчук купивТРК Академія і "Здоровье". Патріоти пікетують
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"Що не так із підозрою Медведчуку? Не так те, що Медведчук не сидить. І не сяде.
Пікейні жилети розкажуть у студіях каналів олігархів, як Зеленський рішуче взявся за Медведчука. Молоді реформатори з палаючими очима покричать по фейсбуках: бачили? Бачили!? Ми ж казали, а ви не вірили! А Зеленський не такий вже й поганий! І навіть взагалі, молодець! Красавчик!
А за два тижні ніхто вже не згадає, що незважаючи на санкції та підозри Медведчук спокійно обідає у "Велюрі" і несе квіти до радянських пам'ятників. Не згадають так само, як ніхто вже не згадує зустріч із Патрушевим у Омані. Як не згадують заміну дорожньої карти по Мінську кластерами. І як не згадують, що "вагнерівці" зараз не у в'язниці тільки тому, що від СБУ їх врятував Офіс президента України.
Тому вибачте, але поки Медведчук фізично не сидить, не треба мені розказувати, що щось змінилося. Все те саме, тільки більше цинізму...."
С ее возможностями можно было бы получить любое образование, но она выбрала путь религиозного мракобесия.
це пiсля чого цi втомленi гниди вiдпочивають?вiдпочивати їм вже давно потрiбно на цугундерi.
страусоваленей?"
Я смеюсь с наших потешных спецслужб, что только зп себе умеют выбивать многотысячные и квартиры в центре Киева. Позор Зеленскому, что держит таких тупых коррупционеров на важных должностях. Он такой же, раз не понимает всего кретинизма ситуации.