Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

Дружина глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що вона з чоловіком повернулася "додому", де вчора проходили обшуки.

Про це вона написала у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора (11 травня. - Ред.) ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка - обшуки ... Абсолютно марна справа. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно. Чим раніше приходить розуміння недосконалості життя, тим менше в ньому розчарувань, тим цілісніше і прекрасніше життя. Життя, за яке дякуєш Богу. І так, ми, звичайно, повернулися додому", - розповіла Марченко.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.