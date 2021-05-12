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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Марченко заявила, что вместе с Медведчуком

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что она с мужем вернулась "домой", где вчера проходили обыски.

Об этом она написала в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера (11 мая. - Ред.) мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно. Чем раньше приходит понимание несовершенства жизни, тем меньше в ней разочарований, тем целостней и прекрасней жизнь. Жизнь, за которую благодаришь Бога. И да, мы, конечно, вернулись домой", - рассказала Марченко.

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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Марченко заявила, что вместе с Медведчуком вернулись домой 01
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком вернулись домой 02

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
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Топ комментарии
+39
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 6288
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12.05.2021 14:48
+37
Какое же у нас унылое сбу и прокуратура. Они этим выродкам подозрение будет ещё 15 лет вручать, а про арест даже и речи не идёт.
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12.05.2021 14:48
+32
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 7938
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12.05.2021 14:53
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Какое же у нас унылое сбу и прокуратура. Они этим выродкам подозрение будет ещё 15 лет вручать, а про арест даже и речи не идёт.
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12.05.2021 14:48 Ответить
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 7938
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12.05.2021 14:53 Ответить
так это вид делают
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12.05.2021 14:56 Ответить
С эвакуатором приехали,по статье"измена родины".Танком надо эвакуировать,с воротами..
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12.05.2021 14:58 Ответить
Ну все, теперь бубочка может спокойно вязать обоих по статье финансирование терроризма. А если не повяжет, то значит все эти понты с мудачуком - понты для лошар 73%
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12.05.2021 14:48 Ответить
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 6367
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12.05.2021 14:54 Ответить
Олені, олені- не бриті і неголені Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 5548ла-ла-ла-ла....
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12.05.2021 15:38 Ответить
Таки да. Это постановка квартала, не более... И еще раз напомню что это возможный повод куму тупина обогатиться из бюджета за якобы нанесенный моральный ущерб.
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12.05.2021 14:58 Ответить
Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 6288
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12.05.2021 14:48 Ответить
Есть ли на свете что-либо столь же ненужное, как родственники? Ведь если они знатнее вас, вам нечего с ними делать, а если нет, то и подавно. Первых мы терпеть не можем за гордость, вторых - за ничтожество. Словом, от родственников лучше держаться подальше. - (Сыч)
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12.05.2021 15:44 Ответить
Господи, что за ************?!
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12.05.2021 14:49 Ответить
100%-ЕГО прокурор.
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12.05.2021 14:56 Ответить
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 7249
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12.05.2021 14:57 Ответить
Именно ************, но хитрая и практичная ************, продавшая свою лохматку за максимальную цену.
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12.05.2021 16:24 Ответить
Хитрая феристка! но кто бы сомневался!... давно известный прием, при помощи милоты животных пытается вызвать позитивные эмоции и создать себе позитивный имидж и образ!
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12.05.2021 19:38 Ответить
Ну включи записи переговоров мужа, как он организовывал на оккупированной территории воровство-добычу с шельфа Черного моря и поделись с женой его подельника Козака
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12.05.2021 14:50 Ответить
поддерживает оленей, как один идиот из прошлого=)
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12.05.2021 14:50 Ответить
Дома будете , куда папика посадят !
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12.05.2021 14:50 Ответить
паломница прискакала Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой" - Цензор.НЕТ 2366
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12.05.2021 14:53 Ответить
Козла кормила или осла? На шо это она намекает? Я глубоко возмущен происками кварталофобии 95.
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12.05.2021 14:54 Ответить
жду когда скажут - вернулись после отсидки в колонии строгого режима
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12.05.2021 14:55 Ответить
"Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно. Чем раньше приходит понимание несовершенства жизни, тем меньше в ней разочарований, тем целостней и прекрасней жизнь. Жизнь, за которую благодаришь Бога. И да, мы, конечно, вернулись домой", - рассказала Марченко.
Какая "радость и облегчение" для страны - вернулись домой! Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 2903
Ну вот теперь и посмотрим, как СБУ сработает... Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 8377
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12.05.2021 15:00 Ответить
"Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди". Если это не насмешки и издевки над законом и СБУ то что это?,Песков правду сказал что никто не будет вмешиваться так как уверен за наше СБУ оно справится само и никто никуда никого не посадит
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12.05.2021 15:03 Ответить
Оксана молодец! Показать как оленей (оленей Карл!) кормят с руки. Вот так они и видят быдло, голосующее за ОПЗЖ!
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12.05.2021 15:03 Ответить
Всесвітньо-Броварське Телебачення зараз у прямому ефірі.
1 год ·
Одеса. Медведчук купивТРК Академія і "Здоровье". Патріоти пікетують

.
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12.05.2021 15:07 Ответить
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/172223354805936
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12.05.2021 15:08 Ответить
супруги Мертвечуки под надежной охраной уборщицы. Если СБУ сунется снова - нагонит их шваброй, шоб не хадили па-памытому
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12.05.2021 15:09 Ответить
/// цитата :
"Що не так із підозрою Медведчуку? Не так те, що Медведчук не сидить. І не сяде.
Пікейні жилети розкажуть у студіях каналів олігархів, як Зеленський рішуче взявся за Медведчука. Молоді реформатори з палаючими очима покричать по фейсбуках: бачили? Бачили!? Ми ж казали, а ви не вірили! А Зеленський не такий вже й поганий! І навіть взагалі, молодець! Красавчик!
А за два тижні ніхто вже не згадає, що незважаючи на санкції та підозри Медведчук спокійно обідає у "Велюрі" і несе квіти до радянських пам'ятників. Не згадають так само, як ніхто вже не згадує зустріч із Патрушевим у Омані. Як не згадують заміну дорожньої карти по Мінську кластерами. І як не згадують, що "вагнерівці" зараз не у в'язниці тільки тому, що від СБУ їх врятував Офіс президента України.
Тому вибачте, але поки Медведчук фізично не сидить, не треба мені розказувати, що щось змінилося. Все те саме, тільки більше цинізму...."
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12.05.2021 15:12 Ответить
Всратая "паломница" решила пофилософствовать о житье-бытье? А может о личных мерзострых качествах поведает? Или о подонке-муженьке?
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12.05.2021 15:13 Ответить
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 1146
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12.05.2021 15:13 Ответить
Твари ватные
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12.05.2021 15:13 Ответить
Конченая семейка, а Марченко эта вообще "****** село".
С ее возможностями можно было бы получить любое образование, но она выбрала путь религиозного мракобесия.
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12.05.2021 15:14 Ответить
в каком смысле домой? Их дом - тюрьма!!)
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12.05.2021 15:15 Ответить
для Медведчуків має бути один дім - тюрьма
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12.05.2021 15:20 Ответить
это письмо к СБУ, что мол уже дома, и приходить с повестками пока не стоит до очередного путешествия. Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 3912
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12.05.2021 15:21 Ответить
А домой это для ник куда? На псарню Йухла в при кремле? Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 7690
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12.05.2021 15:22 Ответить
Сколько мертвечук заплатил зелёной гниде за пиар?
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12.05.2021 15:24 Ответить
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 4494
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12.05.2021 15:33 Ответить
чМарченчика кормит казламордных
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12.05.2021 15:34 Ответить
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 6488
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12.05.2021 15:34 Ответить
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 8484
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12.05.2021 15:36 Ответить
Вернулась? На метле?
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12.05.2021 15:38 Ответить
А дом в раше
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12.05.2021 15:39 Ответить
Пребывая на отдыхе за пределами Киева



це пiсля чого цi втомленi гниди вiдпочивають?вiдпочивати їм вже давно потрiбно на цугундерi.
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12.05.2021 15:41 Ответить
Твой дом - тюрма. (Известная цитата)
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12.05.2021 15:42 Ответить
Нікуди Мертвечук не втіче, він цікавий москалям в Україні, на росії вже купа таких зелених мух.
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12.05.2021 15:43 Ответить
Баивая падруга ответила за Мертвечука, у которого в зобу дыханье сперло...
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12.05.2021 15:44 Ответить
"Что плохого в том, что я поддерживал страусов аленей?"
Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому" - Цензор.НЕТ 5120
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12.05.2021 15:56 Ответить
Посмотрим, конечно, как оно будет дальше. Но пока это имеет вид "кина для лохов"
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12.05.2021 16:10 Ответить
Просто дали им сбежать!Зелёная власть такая же импотентная как и была,яйца не выросли.Это информационный шум рассчитан на Зе-лохторат который будет бубнеть что мол смотрите "гетьман"возродился ,при Пете такого не было!
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12.05.2021 16:18 Ответить
Усе домовлено, ролі роздані. Завіса!!!
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12.05.2021 16:20 Ответить
Шалава деньгами ссыте и срете с рыжим долбить тебя надо суровыми таежными мужиками
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12.05.2021 16:24 Ответить
Твой дом тюрьма кабуча
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12.05.2021 16:29 Ответить
Из Хорватии вернулись, согласно последней геолокации Марченко.
Я смеюсь с наших потешных спецслужб, что только зп себе умеют выбивать многотысячные и квартиры в центре Киева. Позор Зеленскому, что держит таких тупых коррупционеров на важных должностях. Он такой же, раз не понимает всего кретинизма ситуации.
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12.05.2021 16:29 Ответить
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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12.05.2021 16:48 Ответить
 
 