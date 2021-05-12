Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что она с мужем вернулась "домой", где вчера проходили обыски.
Об этом она написала в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера (11 мая. - Ред.) мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно. Чем раньше приходит понимание несовершенства жизни, тем меньше в ней разочарований, тем целостней и прекрасней жизнь. Жизнь, за которую благодаришь Бога. И да, мы, конечно, вернулись домой", - рассказала Марченко.
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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Какая "радость и облегчение" для страны - вернулись домой!
Ну вот теперь и посмотрим, как СБУ сработает...
1 год ·
Одеса. Медведчук купивТРК Академія і "Здоровье". Патріоти пікетують
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"Що не так із підозрою Медведчуку? Не так те, що Медведчук не сидить. І не сяде.
Пікейні жилети розкажуть у студіях каналів олігархів, як Зеленський рішуче взявся за Медведчука. Молоді реформатори з палаючими очима покричать по фейсбуках: бачили? Бачили!? Ми ж казали, а ви не вірили! А Зеленський не такий вже й поганий! І навіть взагалі, молодець! Красавчик!
А за два тижні ніхто вже не згадає, що незважаючи на санкції та підозри Медведчук спокійно обідає у "Велюрі" і несе квіти до радянських пам'ятників. Не згадають так само, як ніхто вже не згадує зустріч із Патрушевим у Омані. Як не згадують заміну дорожньої карти по Мінську кластерами. І як не згадують, що "вагнерівці" зараз не у в'язниці тільки тому, що від СБУ їх врятував Офіс президента України.
Тому вибачте, але поки Медведчук фізично не сидить, не треба мені розказувати, що щось змінилося. Все те саме, тільки більше цинізму...."
С ее возможностями можно было бы получить любое образование, но она выбрала путь религиозного мракобесия.
це пiсля чого цi втомленi гниди вiдпочивають?вiдпочивати їм вже давно потрiбно на цугундерi.
страусоваленей?"
Я смеюсь с наших потешных спецслужб, что только зп себе умеют выбивать многотысячные и квартиры в центре Киева. Позор Зеленскому, что держит таких тупых коррупционеров на важных должностях. Он такой же, раз не понимает всего кретинизма ситуации.