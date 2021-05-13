Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог
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Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, которому накануне вручили подозрение в государственной измене, заявил о невозможности оплатить залог в размере почти 10 млн евро из-за блокировки всех его счетов.
Соответствующее заявление Медведчук сделал во время общения с журналистами под зданием Печерского райсуда города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".
Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".
К зданию суда пришли титушки, а также представители Нацкорпуса, которые прокричали нецензурные высказывание в адрес Медведчука
Смотри также прямую трансляцию избрания меры пресечения Медведчуку.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Но, ещё более глупо было топить того который разрешал всё что хочется - даже на личном самолёте в Москву мотаться.
Утопил единственную силу которая смотрела сквозь пальцы как ты куролесил ?
И*и*т.
Я искренне НЕсочувствую этому стаду кретинов с погонялом "ОПЗЖ". Их существование в качестве легальной оппозиции мог позволить только толерантный Порох. Теперь их разотрут в порошок, рассыплют его по баночкам, и отнесут зекам - зубы чистить.
Порох не был толерантным (коммунистов он запретил, только потому что знал, что во второй тур они точно не пробьются даже во снах)- он думал, что он "хитросделанный", но в итоге переиграл сам себя.
Насчёт "переиграл" - нет... Порох делал всё правильно. Его просто свергли с помощью телесказки про "галабаротьку".
господа присяжныелопоухие буратины, серийный грабёж!
Тимошенко, Медведчук и другие - верные друзья российского "Газпрома", Финансовая грамотность
Она же любит мужа.
шльондра лише фiранка, якою прикривають справжнього власника, самого мертвечука...
а може бути таке, що грошi вона любить бiльше нiж свого "красеня"? )
Если нет денег - придётся присесть.
Був схожий ( насправді ні ) на людину з камери спостереження - утримання під вартою протягом кількох років без можливості внести заставу.
Це все що вам потрібно знати про цей цирк.
Плавать ему уже некуда.
Приплыл.
ніякої застави за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!
https://www.youtube.com/watch?v=mlHdShJyXIU&t=8s