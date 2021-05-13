Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, которому накануне вручили подозрение в государственной измене, заявил о невозможности оплатить залог в размере почти 10 млн евро из-за блокировки всех его счетов.

Соответствующее заявление Медведчук сделал во время общения с журналистами под зданием Печерского райсуда города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".

Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".

К зданию суда пришли титушки, а также представители Нацкорпуса, которые прокричали нецензурные высказывание в адрес Медведчука

Смотри также прямую трансляцию избрания меры пресечения Медведчуку.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.