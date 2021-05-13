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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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залог (465) Медведчук (1754) суд (24701) мера пресечения (361)

Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, которому накануне вручили подозрение в государственной измене, заявил о невозможности оплатить залог в размере почти 10 млн евро из-за блокировки всех его счетов.

Соответствующее заявление Медведчук сделал во время общения с журналистами под зданием Печерского райсуда города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".

Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".

К зданию суда пришли титушки, а также представители Нацкорпуса, которые прокричали нецензурные высказывание в адрес Медведчука

Смотри также прямую трансляцию избрания меры пресечения Медведчуку.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Продам плед у клітинку.Ціна за домовленістю.. Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 3045
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13.05.2021 13:26
+10
пуйло модмогнет)
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13.05.2021 13:24
+10
За такую статью разве залог предусмотрен? Цена предательства десятки тысяч смертей по сути сверх массовое убийство.
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13.05.2021 13:27
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Партия поможет.
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13.05.2021 13:23 Ответить
Медведчук знає що за нього буде платити путін і тому вже пояснює чому гроші прийдуть не з його рахунків.
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13.05.2021 13:27 Ответить
Пускай Ксюха Марченко свои сиськи в ломбарде заложит
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13.05.2021 13:35 Ответить
разве шо на ферме, бо шо не помещается в ладонь - то уже вымя.
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13.05.2021 13:48 Ответить
Ксанка також під санкціями, вона голодранка (офіційно), тому їм потрібно за грошима лізти до сховища, але потрібно підтвердити їх легитимность, а з цим халєпа
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13.05.2021 15:03 Ответить
пуйло модмогнет)
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13.05.2021 13:24 Ответить
просто кому-то еще потуже пояса затянуть придется.
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13.05.2021 13:26 Ответить
Тю, так просто посидеть, бесплатно, религия не дозволяет?
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13.05.2021 13:26 Ответить
Очень плохо, неправильно и некрасиво быть гражданином одной страны, а работать на другую, против интересов своей страны.
Но, ещё более глупо было топить того который разрешал всё что хочется - даже на личном самолёте в Москву мотаться.
Утопил единственную силу которая смотрела сквозь пальцы как ты куролесил ?
И*и*т.
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13.05.2021 13:26 Ответить
Сейчас локти уже себе кусают. Хотели большего влияния, а ведь есть мудрость- лучшее, враг хорошего.
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13.05.2021 13:31 Ответить
Пусть откусят себе теперь что хотят. Поздно.
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13.05.2021 13:34 Ответить
Тут главное, чтобы они не превратились в "жертву политических репрессий" в глазах сердобольных граждан. Ведь вывести во второй тур "путина"-это беспроигрышный вариант, хоть для Зе, хоть для По. Порошенко, к слову, пытался вывести Бойко во второй тур, наверно поэтому и не трогал их. И даже немного пиарил Бойко на своих каналах перед выборами. Что было смешно, конечно))
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13.05.2021 13:40 Ответить
Кстати, да. Теперь это наиболее вероятный вариант. Население, полностью ох**вшее от безработицы, дурантинов и платёжек, проголосует большинством 146% за того кто пообещает возврат в брежневскую эпоху: никаких пандемий, школа и вуз бесплатно, трамвай три копейки, метро пять копеек, кирпич пломбира 48 копеек, пенсия по схеме 60/55. Всё !
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13.05.2021 13:44 Ответить
Даже при нынешнем плачевном положении дел, "потолок путина" в Украине, это второй тур. Да и то... но представить такое ещё можно. Но это максимум. Победа во втором- невозможна. За эти обещалки итак голосуют и чисто математически они всё равно проигрывают во втором. Потому что важен еще внешнеполитический курс, который перечеркивает эти обещалки даже у лояльных, в принципе, к ним граждан. Без голосов Крыма и Донбасса, они не победят чисто математически, как не стараясь.
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13.05.2021 13:56 Ответить
Ей-ей, я вполне могу предположить что они придумают сценарий по которому часть патриотов просто не пойдут на выборы. Ну кто мог ожидать что Клоун победит Гетмана со счётом 3:1 ?
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13.05.2021 13:58 Ответить
Да многие кто. Я понимал, например, что По проиграет любому неявному(неоткрытому) представителю путина во втором туре (даже была интрига, пробьётся ли он ,вообще, в этот "второй тур"). Слишком уж у него был большой антирейтинг.
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13.05.2021 14:04 Ответить
Рейтинги и антирейтинги создаются ТОЛЬКО с помощью СМИ, больше никак.
Я искренне НЕсочувствую этому стаду кретинов с погонялом "ОПЗЖ". Их существование в качестве легальной оппозиции мог позволить только толерантный Порох. Теперь их разотрут в порошок, рассыплют его по баночкам, и отнесут зекам - зубы чистить.
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13.05.2021 14:55 Ответить
Поэтому то их сейчас и убрали(я про "СМИ" ОПЗЖ). Зе делает "работу над ошибками" по наглядному примеру "смотри выше".
Порох не был толерантным (коммунистов он запретил, только потому что знал, что во второй тур они точно не пробьются даже во снах)- он думал, что он "хитросделанный", но в итоге переиграл сам себя.
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13.05.2021 15:04 Ответить
Медведчук являл собой "канал связи"; очевидно таковой был необходим в тех условиях.
Насчёт "переиграл" - нет... Порох делал всё правильно. Его просто свергли с помощью телесказки про "галабаротьку".
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13.05.2021 16:38 Ответить
Сериал "галаборотька" конкурировал не с ним, а прежде всего с другими потенциальными кандидатами на роль "соперника" пороха во втором туре. Зе ещё повезло, что Юля не вышла во второй(это был её последний шанс). Если бы По не воспользовался "чёрной полит.технологией" по включению в список кандидатов полного тёзки Юли Тимошенко- Юрия Тимошенко, то она бы вышла во второй. Вот это было бы уже интересно. А так, "Ю.Тимошенко"(Юрий) откусил необходимый крохотный кусочек у "Ю. Тимошенко"(Юлии), из-за невнимательности выборщиков, и из-за плохо видящих бабушек, коих много у электората Юлии Тимошенко в сёлах.
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13.05.2021 17:04 Ответить
Я даже не знаю кто из этой парочки хуже: галабаротька или ЮВТ.
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13.05.2021 17:18 Ответить
Сравнить уже не получиться. Зе будет и след.президентом. Во всяком случае, у меня в этом нет сомнений. К концу правления второго срока Зе, Юля будет конкретно попахивать нафталином с рейтингом не больше 3-4%ов.
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13.05.2021 17:21 Ответить
То есть ахметовская ОПГ пришла прочно и надолго.
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13.05.2021 17:35 Ответить
Продам плед у клітинку.Ціна за домовленістю.. Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 3045
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13.05.2021 13:26 Ответить
...и блох , на розсаду...
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13.05.2021 13:29 Ответить
Путин даст денег,русские своих не бросают.
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13.05.2021 13:26 Ответить
Тупин бросает. Всегда. Поэтому кацапоиды и выслуживаются наперегонки перед ним.
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13.05.2021 13:33 Ответить
Провалившиеся агенты никому не нужны и не интересны.
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13.05.2021 13:34 Ответить
Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 5733
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13.05.2021 13:36 Ответить
_Шоу трывае, зеваки увлечённо хлопают ушами. А в это самое время блудливые ручонки шарят по их карманам и грабят, грабят, грабят... Сериал продолжается, господа присяжные лопоухие буратины, серийный грабёж!
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13.05.2021 13:27 Ответить
Если крисы жрут сами себя, то такое шоу мне нравицца - естественный отбор оставит только тех, которые умеют нравицца народу. Власть должна нравицца народу, ее и выбирают для этого. Но нравицца не от выборов до выборов, а нравицца результатами своей работы.
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13.05.2021 13:55 Ответить
А в это самое время блудливые ручонки шарят по их карманам и грабят, грабят, грабят...
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13.05.2021 13:57 Ответить
Шарили, шарят, и будут шарить. Но если их не травить, то конца-краю этому не будет. Каждая новая власть у нас должна сажать старую, тогда и сама она со временем будет пытацца сделать так,шоб ее не посадили.
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13.05.2021 14:04 Ответить
25.06.2014 . УП "Канцлер Германии Ангела Меркель предложила официально сделать лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука посредником для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы, в которую уже входят Кучма, Зурабов и Тальявини."
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13.05.2021 13:27 Ответить
Мені от цікаво, хто ж їй це прізвище нашептав? Адже навряд чи Ангела взагалі чула про цього дядю в 2014! Кум постарався?
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13.05.2021 13:34 Ответить
тв меркельша, считайте, уже не при делах, как баб Юля - уже пенсионерка...
Тимошенко, Медведчук и другие - верные друзья российского "Газпрома", Финансовая грамотность
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13.05.2021 13:38 Ответить
надеюсь , шо Сулейман Пашамович прокомментирует... А ШО ДЕЛАТЬ...
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13.05.2021 13:51 Ответить
За такую статью разве залог предусмотрен? Цена предательства десятки тысяч смертей по сути сверх массовое убийство.
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13.05.2021 13:27 Ответить
Жизнь или кошелёк Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 9599...может в кооперативе "Озеро" попросить
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13.05.2021 13:28 Ответить
а че там просить, если оно - на иждивении у едрасов
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13.05.2021 13:31 Ответить
У всеx "друзей" требовать справки о доxодаx и уплаченныx налогаx с этиx сумм! Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 9527
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13.05.2021 13:31 Ответить
... а если справки нет - тут же блокировать счета этиx "друзей" за попытку подрыва национальной безопасности! Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 9731
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13.05.2021 13:32 Ответить
Всё равно не посадят , и всё равно заплатят , если потребуется . Так надо было хоть материальную выгоду поиметь - просить залог не в миллионах , а в миллиардах .
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13.05.2021 13:32 Ответить
Тупой грабёж
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13.05.2021 13:35 Ответить
нехай його шльондра вiзьме у тумбочцi...на розкiшнi подорожi, вiдпочинки ледь не щомiсяця, на яхти ж вистачає.

Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 1759

Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 2892
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13.05.2021 13:34 Ответить
ей некогда - сухари сушит.
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13.05.2021 13:42 Ответить
Медведчук запевняє, що через блокування рахунків сам не зможе сплатити заставу - Цензор.НЕТ 5922
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13.05.2021 13:51 Ответить
У женушки столько предприятий, что на залог должно хватить.
Она же любит мужа.
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13.05.2021 14:40 Ответить
У женушки столько предприятий



шльондра лише фiранка, якою прикривають справжнього власника, самого мертвечука...
а може бути таке, що грошi вона любить бiльше нiж свого "красеня"? )
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13.05.2021 14:49 Ответить
Пусть из кремля оплатят. В чем проблема?
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13.05.2021 13:35 Ответить
Или кукла ботоксная с заводика в ростовской области кацапии
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13.05.2021 13:36 Ответить
так пусть у кума займет ))
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13.05.2021 13:35 Ответить
Нехай його Ксюха-полоумніца під церквами нахристараднічає. Чи тупо яхту піхоне.
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13.05.2021 13:36 Ответить
Счета ему не разблокируют. Можно слёзно не намекать.
Если нет денег - придётся присесть.
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13.05.2021 13:36 Ответить
и кураторы кацапо-ордынские могут пособить. говно вопрос.

Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 910
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13.05.2021 13:37 Ответить
Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 7743
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13.05.2021 13:38 Ответить
Державна зрада, розкрадання природних ресурсів, співпраця із ворогом - внесення застави.
Був схожий ( насправді ні ) на людину з камери спостереження - утримання під вартою протягом кількох років без можливості внести заставу.

Це все що вам потрібно знати про цей цирк. Медведчук уверяет, что из-за блокировки счетов сам не сможет оплатить залог - Цензор.НЕТ 4204
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13.05.2021 13:43 Ответить
Мертвечук,не ты первый,не ты последний.Бери свою шалаву ботоксную и на паперть. Медведчук запевняє, що через блокування рахунків сам не зможе сплатити заставу - Цензор.НЕТ 7467
Медведчук запевняє, що через блокування рахунків сам не зможе сплатити заставу - Цензор.НЕТ 7523
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13.05.2021 13:45 Ответить
бедный, как кремлядская ********** ))
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13.05.2021 13:45 Ответить
хотел занять,грит, а рабинович сказал шо у него таких денег отродясь не было,кива вобще отморозился--мол даун я с рожденья пособие маленькое --самому не хватает.Ждите пока кум по почте перевод пришлёт)))))
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13.05.2021 13:47 Ответить
Можна цього поліцая в третьому покоління обміняти на Донбас? А його поломницю на Крим? Ще взяти в придічу Вусика і Поліно із ломаки.
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13.05.2021 13:52 Ответить
не может, тогда пусть сидит
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13.05.2021 14:04 Ответить
Яка застава за державну зраду? пздц який-то...
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13.05.2021 14:04 Ответить
Разве по таким статьям обвинения, как "госизмена" есть возможность выхода под залог?
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13.05.2021 14:12 Ответить
Ему предложили откупиться от госизмены по цене месячного дохода - а он кочевряжется.
Медведчук запевняє, що через блокування рахунків сам не зможе сплатити заставу - Цензор.НЕТ 6093
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13.05.2021 14:29 Ответить
Пусть продаст свою яхту (200 миллоинов долларов) и не придуривается.
Плавать ему уже некуда.
Приплыл.
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13.05.2021 14:42 Ответить
ніякої застави манкурту!
ніякої застави за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!
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13.05.2021 14:55 Ответить
Путін заплатить своєму вірному слузі
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13.05.2021 15:01 Ответить
кремлевское пуйло любые бабки заплатит, чтобы этого промосковского мерзавца на воле оставить дальше ситуацию в Украине шатать... что такое 10 лямов долларов для кацапского газпрома?? они на туалетную бумагу в год больше тратят...
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13.05.2021 15:01 Ответить
А чого тільки його а шльондрів ********* , козака і тих хто йому прислужує (співучасники держзради) шуфрич, бойко, ківа,рабінович і ....
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13.05.2021 15:08 Ответить
А чого тольки його а і шльондрів медведчука, козака и тих хто йому прислужує (співучасники держзради) шуфрич, бойко, ківа, рабінович і думаю ще сотня набереться
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13.05.2021 15:12 Ответить
Чому текст змінюється я написав Бойко а подало як жваво і т.д.
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13.05.2021 15:14 Ответить
У него всё будет хорошо.....в отличии от нас.
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13.05.2021 15:48 Ответить
Медведчук запевняє, що через блокування рахунків сам не зможе сплатити заставу - Цензор.НЕТ 4866
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13.05.2021 15:49 Ответить
*....как же тут не выпить бедному еврею---если у него нет спешных дел...*.
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13.05.2021 23:20 Ответить
Фу,нищеброд...
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13.05.2021 15:52 Ответить
"нет рук - нет подарочков!"
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13.05.2021 16:15 Ответить
Товариш поможе.
https://www.youtube.com/watch?v=mlHdShJyXIU&t=8s
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13.05.2021 17:32 Ответить
Якщо цю суку повісити, то і застава ніяка не буде потрібна.
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13.05.2021 20:07 Ответить
Дешево лоханулся брякнув такое. Понятен как протянутая рука возле церкви. А как же верная *жынка*---что не может с прибылей бизнеса что на кацапии внести?
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13.05.2021 23:17 Ответить
 
 