Медведчук запевняє, що через блокування рахунків сам не зможе сплатити заставу
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Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук, якому напередодні вручили підозру в державній зраді, заявив про неможливість сплатити заставу в розмірі майже 10 млн євро через блокування всіх його рахунків.
Відповідну заяву Медведчук зробив під час спілкування з журналістами під будівлею Печерського райсуду міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас, політик зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші".
Також він заявив, що "готовий до будь-якого розвитку подій".
До будівлі суду прийшли тітушки, а також представники Нацкорпусу, які прокричали нецензурні висловлювання на адресу Медведчука.
Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Но, ещё более глупо было топить того который разрешал всё что хочется - даже на личном самолёте в Москву мотаться.
Утопил единственную силу которая смотрела сквозь пальцы как ты куролесил ?
И*и*т.
Я искренне НЕсочувствую этому стаду кретинов с погонялом "ОПЗЖ". Их существование в качестве легальной оппозиции мог позволить только толерантный Порох. Теперь их разотрут в порошок, рассыплют его по баночкам, и отнесут зекам - зубы чистить.
Порох не был толерантным (коммунистов он запретил, только потому что знал, что во второй тур они точно не пробьются даже во снах)- он думал, что он "хитросделанный", но в итоге переиграл сам себя.
Насчёт "переиграл" - нет... Порох делал всё правильно. Его просто свергли с помощью телесказки про "галабаротьку".
господа присяжныелопоухие буратины, серийный грабёж!
Тимошенко, Медведчук и другие - верные друзья российского "Газпрома", Финансовая грамотность
Она же любит мужа.
шльондра лише фiранка, якою прикривають справжнього власника, самого мертвечука...
а може бути таке, що грошi вона любить бiльше нiж свого "красеня"? )
Если нет денег - придётся присесть.
Був схожий ( насправді ні ) на людину з камери спостереження - утримання під вартою протягом кількох років без можливості внести заставу.
Це все що вам потрібно знати про цей цирк.
Плавать ему уже некуда.
Приплыл.
ніякої застави за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!
https://www.youtube.com/watch?v=mlHdShJyXIU&t=8s