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Медведчук (1324) суд (8043) запобіжний захід (368)

Обрання запобіжного заходу Медведчуку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Саме засідання має розпочатися найближчим часом.

Пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку  веде  "Радіо Свобода".

За даними ЗМІ, незважаючи на присутність тітушек під будівлею Печерського суду, ситуація під будівлею спокійна. 

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
Бажаю медвечуку такого ж адвоката, який був у Стуса.
Такого ж вироку. І кінця.
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13.05.2021 13:11
+31
Там все кодло собралось, может просто пару очередей из автомата?
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13.05.2021 13:07
+30
не может , а потрібно.
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13.05.2021 13:08
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Там все кодло собралось, может просто пару очередей из автомата?
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13.05.2021 13:07 Відповісти
не может , а потрібно.
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13.05.2021 13:08 Відповісти
Посадити Медведчука в СІЗО без застави!
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13.05.2021 13:19 Відповісти
Так застава не предусмотрена ЗАКОНОМ.
Но об этом не знают ни прокурорша , ни Бакланов.
Прахвессианалы жеж!

Государственная измена
ст. 111 УК Украины
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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13.05.2021 13:40 Відповісти
пару очередей говнометом
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13.05.2021 13:11 Відповісти
Якби такий був, то це саме те, шо адепти Мертвечука заслуговують.
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13.05.2021 13:21 Відповісти
Я дам вам парабеллум. Избрание меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 1243
Избрание меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 3465
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13.05.2021 13:12 Відповісти
так а что тебе мешает? или ты пустозвон?
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13.05.2021 17:04 Відповісти
Путин умеет убивать, а Вова умеет пиар-акции устраивать. Вот только воз и ныне там.
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13.05.2021 13:09 Відповісти
Бажаю медвечуку такого ж адвоката, який був у Стуса.
Такого ж вироку. І кінця.
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13.05.2021 13:11 Відповісти
З язика зняли
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13.05.2021 15:42 Відповісти
Риффа посадили сходу в СИЗО, без каких либо доказательств, вот чего-то готов поспорить, что медведчук сегодня домой уедит
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13.05.2021 13:13 Відповісти
Медведчук конечно усложнил жизнь Зе-власти. Выдохнули бы с облегчением, если бы дал дёру. А так... Надо сажать. Иначе шопопало.))
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13.05.2021 13:16 Відповісти
А твоему Пете Медведчук жизнь не осложнял и поэтому спокойно делал что хотел ? ))
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Що робив мертвечук при петі?
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13.05.2021 13:23 Відповісти
Ця казка вже застаріла,придумуйте нову.
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13.05.2021 19:40 Відповісти
у бункері у Карпатах сидів, у зебов це робота
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13.05.2021 17:25 Відповісти
Скупал телеканалы, если ты о влиянии. Если ты о коррупции и договорняках - там вообще все очень печально
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Медведчук в часи правління Порошенка був за настійливою рекомендацією Меркель після прохання Хубла був введений до комісії по Донбасу .
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13.05.2021 13:24 Відповісти
25.06.2014 . УП "Канцлер Германии Ангела Меркель предложила официально сделать лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука посредником для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы, в которую уже входят Кучма, Зурабов и Тальявини."
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13.05.2021 13:26 Відповісти
Я все казав, що Німеччина і рашка - суть єдина держава. Колонія німців, яку гоям подають як рашкованську недоімперію, була тимчасово, з 1920 до 2000, відвойована англійцями (руками Антанти, потім США). США побудувало весь економічний потенціал СРСР, перетворивши пусте поле на відносно сильну економічну державу та створивши картонного військового суперника для себе...("тільки німецький юнак посадив у москві свій літак...") Саме США найбільше допомогли колишнім окраїнам цієї імперії перетворитися в нормальні держави, наприклад, Польщі. І мали наміри це зробити з Україною.

Але в 2000 році в Кремлі відбувся черговий двірцевий переворот, внаслідок якого владу перехопили штазі - пуйло та його пов'язана кров'ю подільниця меркелиха, та їх песик на повідку макарон (це вже зараз ми чітко бачимо). Вони тепер найбільше воюють проти того, щоб Україна ані не стала членом єввросоюзу, ані не членом НАТО - тоді вже колонія німців "московія" не зможе знову поглинути Україну, що німці сплять і бачать.

Ще Гітлер дранх нах остен, бо треба було повертати втрачені землі. І у Шевченка був пан Енгельгарт. І вся рашкованська армія (як сикхи в Індії в англійців) була вкомплектована німецьким генералітетом. І царі їхні з таким акцентом говорили по руськи, що здебільшого мовчали, а замість них були придворні глашатаї.

Так що хрін вам з перцем, срані німаки. Поцілуйтеся в ніс і заберіть свого мертвечука - стукача і збоченця. Приїхав посланець хазяїна - Блінкін - і тут все завертілося (у нього на х**). Німаки смокчуть те, на чому завертівся в Америки наш зелений недопрезидент. Якщо англійці руками США дотиснуть ситуацію - є майбутнє в України. Якщо прохалявлять - нам срака, сибір і голодомор.
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13.05.2021 15:55 Відповісти
Нет у меня никакого Пети. Если ты о Петре, который Алексеевич, то я как раз считаю, что они и дальше могли бы делать, что хотеть на соседних нарах в одной камере.)) Только как это меняет тот факт, что хлопот для нынешней власти с Медведчуком в Украине гораздо больше, чем с Медведчуком в бегах?!
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13.05.2021 13:30 Відповісти
А так... Надо сажать.

Раз объявили пидозру в измене Родине (думаю, слыхали все, кто слушал), так надо отвечать за свои слова и выполнять, а не устраивать цирк с конями.
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13.05.2021 13:43 Відповісти
Я именно об этом.
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13.05.2021 14:04 Відповісти
Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 4734
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13.05.2021 13:19 Відповісти
В дану хвилину "воют *********" по Медведчуку!
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13.05.2021 13:19 Відповісти
От коли посадять, тоді і поговоримо... Єфремов от раніше в СІЗО сидів, як і Штепа, але чомусь при Зе їх випустили... А це мілка риба, не те, що цей кум х@йла!
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13.05.2021 13:24 Відповісти
Скажете гоп після вироку суду.
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13.05.2021 13:25 Відповісти
ты послушай дурик какую х-ню несет прокурор. в рассмеши ЗЕбила 1 место.
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13.05.2021 13:51 Відповісти
Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 2702
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13.05.2021 15:09 Відповісти
ну и где новость, шо медведь за гратами в общей камере?
все остальное - мыло зеленое....
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13.05.2021 13:21 Відповісти
Не спится? Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 102
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13.05.2021 13:22 Відповісти
переживаешь арифметик?
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13.05.2021 13:27 Відповісти
если ты 7 часов назад, a 8 по кацапии научился отстегивать, то ты же большой ученый
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13.05.2021 13:32 Відповісти
гниди Рабiнович, Новiцький, Бойко...хто ще? прошу продовжити, панове... всi, хто iздили за вказiвками до пуйла з шоблою, на черзi !


Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 6634

_____________________________________
нагадую, це рiк тому! 10 березня 2020 року
Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7873

Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8071



Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 1785
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13.05.2021 13:30 Відповісти
Суд мафии Коломойского, бизнес-партнёра Медведчука.Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского/ Печерский суд установил судебный контроль над открытием дела о якобы подготовке государственного переворота Порошенко осенью 2020 г., о которой рассказал Жвания./ Печерский суд отменил постановление Госбюро расследований об отсутствии состава преступления в производстве о возможном захвате власти Порошенко, заявил Портнов. / Печерский суд закрыл производство против Зеленского в связи с иммунитетом/. Печерский Вовк известен своими скандальными решениями. Он пытался спасти от НАБУ Татарова.
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13.05.2021 13:30 Відповісти
Треба передати Медведчуку, що як не вдіне масочку, то виженуть із зали і все - ніякого суду не буде!
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13.05.2021 13:32 Відповісти
З політичного мерця Медведчука довго робили чупакабру, щоб тепер кинути українцям, як кістку, яка залишилась від їх землі і держвласності. Але і ту з'їсти не дають, бо вона на мтузку і нею смикають.
____________
Маріонетку Зєлю геть. Дострокові.
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13.05.2021 13:32 Відповісти
Посадить этого путинского козла и вора Медведчка на нары и на долго!
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13.05.2021 13:36 Відповісти
Милые бранятся только тешатся.
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13.05.2021 13:38 Відповісти
Дети в той или иной мере повторяют судьбу родителей. Вот и наглядный пример. От судьбы не уйдёшь.
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13.05.2021 13:39 Відповісти
Зеля!!!! Жги!!! Это твой шанс!
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13.05.2021 13:42 Відповісти
У него шансов вагон и маленькая тележка. Главное что бы хватило воли их вывезти.)) На одном Медведчуке проблемы Украины не закончатся. Его посадка не должна быть очередным томосом.
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13.05.2021 13:56 Відповісти
По крайней мере за свои слова сказанные во всеуслышание, а 100% своя прокурорша озвучила на всю Украину пидозру об измене Родине, НАДО ОТВЕЧАТЬ!
Или тогда уже сажать прокуроршу вместе с Баклановым!
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13.05.2021 13:47 Відповісти
Не верится, может это очередное шоу?
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13.05.2021 13:53 Відповісти
послушай внимательно. это не шоу, это стрим из дурдома. аналог гундосиков Ишака оманского.
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13.05.2021 14:02 Відповісти
Слушая этот бред, юристы рыдают.
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13.05.2021 14:04 Відповісти
Сценарии Квартала были качественнее. Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 91
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13.05.2021 14:03 Відповісти
Колись ми будемо так само дивитись онлайн на обрання запобіжного заходу Зеленському...
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13.05.2021 14:15 Відповісти
Дай Бог та щоб поскоріше Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 6378
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13.05.2021 16:45 Відповісти
мертветчука на нары!
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13.05.2021 14:23 Відповісти
Какая паскудная морда у Мертвечука!
Как у Путлера кремлевского!
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13.05.2021 14:24 Відповісти
Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 438
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13.05.2021 14:36 Відповісти
Агов яка може бути застава за зраду України. Ви їм встановіть заставу 1 млрд. і то вони або путін заплатить
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13.05.2021 14:57 Відповісти
Чому так текст змінюється
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13.05.2021 14:58 Відповісти
На сьогодні, Медведчук єдиний на кого можно виміняти усіх наших військовополонений та політичних в'язнів Кремля, але... чи піде не це *****? З нашим КПК та судами, значно дешевше витягти Медведчука з під варти. Окрім того, 300 лямів застави, для кума *****, то не гроші...
Але йому обмажуть виїзд за кордон, він завалить слідчого клопотання про необхідність лікування, публічних зустрічей і т.п. Тому картинка саме політичного преслідування буде відіграна по повній.
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13.05.2021 15:17 Відповісти
на фоне цирковых прокуроров, Витя М. и его адвокаты выглядят академиками))) Ишак понимает, что 10 строгача уже наработал, а прокуроры не такие идиоты как он, и морозятся, играют КВН.
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13.05.2021 15:19 Відповісти
У буцигарню без права на внесення застави! Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 2107
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13.05.2021 15:51 Відповісти
Ну несмотря на то, что ваты в Украине полно и есть масса проблем, в целом ситуация не безнадежна. По крайней мере все не так плохо и такие номера, как власть выкидывает на росии и в Беларуси, у нас не проходят. Медленно, но уверенно, выберемся. Патриоты, волонтеры, просто неравнодушные и здравомыслящие люди вытянут эту страну. Может хоть внуки застанут это время.
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13.05.2021 16:20 Відповісти
НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!!
ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!!
ст. 111 УК Украины
...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Это или правовая безграмотность или правовой беспредел!
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13.05.2021 16:21 Відповісти
Вот вроде все и правильно по МЕДВЕДЧУКУ. И вроде и правильно его сейчас «гнобит» Баканов и Венедиктова.
Но, почему-то есть ощущение очередного намахалова.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти? Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны.
Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это? Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки.
Да И САМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КВАРТИРКУ ЯЛТИНСКУЮ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ И КОММУНАЛКУ РФ ПЛАТИТ.
В целом это действо напоминает с одной стороны шоу для западных партнеров и патриотического электората. С другой стороны похоже на презентацию собственной значимости со стороны двух совершенно бесполезных персонажей - Баканова и Венедиктовой. Презентацию, надо полагать, перед западными партнерами, у которых уже давно появились обоснованные подозрения в некой умственной неполноценности означенных персонажей.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шайтанова. Слушается дело в закрытом режиме и говорят, неубедительно слушается? А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора как всегда, не будет?
Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
С реформой СБУ я так понимаю, таже история. Контроль над контрабасом и прочие вкусности лейтенант Баканов категорически из лапок Наумова отпускать не хочет?
Вобщем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть.
Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно. Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу. А как найдут … ну вы понимаете.
Станислав Речинский, «ОРД»
Fix address: http://ord-ua.com/2021/05/12/ivan-da-irina-kuplety/
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13.05.2021 16:22 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 855
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13.05.2021 16:44 Відповісти
Кто ж его посадит? Он же ПАМЯТНИК!!! Цей цирк закінчиться пшиком, як і всі інші, тіпа показати якусь движуху у боротьбі для Заходу, для Америки, доя україців. Сумно,
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13.05.2021 17:16 Відповісти
Надо Медведчуку дать адвокатом "украинского Медведчука',что бы он нашел за что ему 'добавить" лет двадцать. Ну защищал его как он Стуса! А мы заплатим такому адвокату.
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13.05.2021 18:01 Відповісти
Завалить его из автомата легче чем посадить даже на сутки в сизо
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13.05.2021 18:18 Відповісти
Его надо обязательно садить и никаких залогов.
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13.05.2021 18:24 Відповісти
а що в Україні тепер можна садити і діючих депутатів? Чи я пропустив, як з нього зняли депутатську недоторканність?
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13.05.2021 18:51 Відповісти
Ні, Медведчука не поклали мордою в підлогу, не заарештували і не кинули за грати.
Він же не волонтер і не боець АТО🤔
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13.05.2021 19:31 Відповісти
Надо сделать все по науке , под благовидными предлогами забрать у него всех адвокатов , назначить государственного , а государственный должен встать ,сказать что он виновен , причем еще больше чем говорит прокурор и потребовать максимального наказания! Вот тогда , справедливость восторжествует! Даешь государственного адвоката Медведчуку!
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13.05.2021 19:39 Відповісти
Хочу, щоб цю мерзоту повісили в онлайні!
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13.05.2021 20:33 Відповісти
Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8330
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13.05.2021 20:37 Відповісти
У 2001 році Медведчук хрестив сина Петра Порошенка - Михайла.
Це за 3 роки до того, як Медведчук став кумом Пуйла в 2004.

З 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.

Патріотів-прихильників Порошенка хочу відразу заспокоїти. 10 червня 2020 року Порошенко також отримував підозру, але до цього часу справа не передана в суд. А значить в червні цього року буде "розвалена", відповідно до норм кримінального процесу.

Зеленському і ко потрібен спектакль - щоб відволікти від викрадення Української Землі і Надр політико-економічними способами.
Тому й такі гучні події.
А Порошенко для сірих кардиналів за спинами Зеленського - не ворог, а партнер. Адже за викрадення Землі СН та ЄС голосували разом (ще й з пінчуківським "голосочком").

До речі, на завершення, після нападу Московії в 2014 році не припинилась не тільки співпраця Порошенко з московією (торгівля на крові, бізнес в РФ тощо), а не припинилась і співпраця з Медведчуком. І мова не тільки про представництво Медведчука в ТКГ в Мінську за вказівкою Порошенка.
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13.05.2021 20:45 Відповісти
Обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 4837
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13.05.2021 20:46 Відповісти
отпустили домой паскуду, и даже без залога...
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13.05.2021 20:59 Відповісти
А чем от мертвечуковской прокси фирмочки отличается прокат зеленых "сватов". "слуги урода" и пр. говнофильмов, продажа им "лиги смеха"в 2020 году, получение кредита в 2017 году от их государства на съемки фильмов на кацапии нашим недопрезидентом?Это не торговля с оккупантом? Это совсем другое?
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14.05.2021 01:51 Відповісти
 
 