Обрання запобіжного заходу Медведчуку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Саме засідання має розпочатися найближчим часом.

Пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку веде "Радіо Свобода".

За даними ЗМІ, незважаючи на присутність тітушек під будівлею Печерського суду, ситуація під будівлею спокійна.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.