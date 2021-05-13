Избрание меры пресечения Медведчуку. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева избирает меру пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Само заседание должно начаться в ближайшее время.
Прямую трансляцию избрания меры пресечения Медведчуку ведет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, несмотря на присутствие титушек под зданием Печерского суда, ситуация под зданием в настоящее время спокойная.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Но об этом не знают ни прокурорша , ни Бакланов.
Прахвессианалы жеж!
Государственная измена
ст. 111 УК Украины
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Такого ж вироку. І кінця.
Але в 2000 році в Кремлі відбувся черговий двірцевий переворот, внаслідок якого владу перехопили штазі - пуйло та його пов'язана кров'ю подільниця меркелиха, та їх песик на повідку макарон (це вже зараз ми чітко бачимо). Вони тепер найбільше воюють проти того, щоб Україна ані не стала членом єввросоюзу, ані не членом НАТО - тоді вже колонія німців "московія" не зможе знову поглинути Україну, що німці сплять і бачать.
Ще Гітлер дранх нах остен, бо треба було повертати втрачені землі. І у Шевченка був пан Енгельгарт. І вся рашкованська армія (як сикхи в Індії в англійців) була вкомплектована німецьким генералітетом. І царі їхні з таким акцентом говорили по руськи, що здебільшого мовчали, а замість них були придворні глашатаї.
Так що хрін вам з перцем, срані німаки. Поцілуйтеся в ніс і заберіть свого мертвечука - стукача і збоченця. Приїхав посланець хазяїна - Блінкін - і тут все завертілося (у нього на х**). Німаки смокчуть те, на чому завертівся в Америки наш зелений недопрезидент. Якщо англійці руками США дотиснуть ситуацію - є майбутнє в України. Якщо прохалявлять - нам срака, сибір і голодомор.
Раз объявили пидозру в измене Родине (думаю, слыхали все, кто слушал), так надо отвечать за свои слова и выполнять, а не устраивать цирк с конями.
все остальное - мыло зеленое....
_____________________________________
нагадую, це рiк тому! 10 березня 2020 року
____________
Маріонетку Зєлю геть. Дострокові.
Или тогда уже сажать прокуроршу вместе с Баклановым!
Как у Путлера кремлевского!
Але йому обмажуть виїзд за кордон, він завалить слідчого клопотання про необхідність лікування, публічних зустрічей і т.п. Тому картинка саме політичного преслідування буде відіграна по повній.
ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!!
ст. 111 УК Украины
...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Это или правовая безграмотность или правовой беспредел!
Но, почему-то есть ощущение очередного намахалова.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти? Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны.
Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это? Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки.
Да И САМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КВАРТИРКУ ЯЛТИНСКУЮ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ И КОММУНАЛКУ РФ ПЛАТИТ.
В целом это действо напоминает с одной стороны шоу для западных партнеров и патриотического электората. С другой стороны похоже на презентацию собственной значимости со стороны двух совершенно бесполезных персонажей - Баканова и Венедиктовой. Презентацию, надо полагать, перед западными партнерами, у которых уже давно появились обоснованные подозрения в некой умственной неполноценности означенных персонажей.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шайтанова. Слушается дело в закрытом режиме и говорят, неубедительно слушается? А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора как всегда, не будет?
Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
С реформой СБУ я так понимаю, таже история. Контроль над контрабасом и прочие вкусности лейтенант Баканов категорически из лапок Наумова отпускать не хочет?
Вобщем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть.
Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно. Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу. А как найдут … ну вы понимаете.
Станислав Речинский, «ОРД»
Fix address: http://ord-ua.com/2021/05/12/ivan-da-irina-kuplety/
Він же не волонтер і не боець АТО🤔
Це за 3 роки до того, як Медведчук став кумом Пуйла в 2004.
З 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.
Патріотів-прихильників Порошенка хочу відразу заспокоїти. 10 червня 2020 року Порошенко також отримував підозру, але до цього часу справа не передана в суд. А значить в червні цього року буде "розвалена", відповідно до норм кримінального процесу.
Зеленському і ко потрібен спектакль - щоб відволікти від викрадення Української Землі і Надр політико-економічними способами.
Тому й такі гучні події.
А Порошенко для сірих кардиналів за спинами Зеленського - не ворог, а партнер. Адже за викрадення Землі СН та ЄС голосували разом (ще й з пінчуківським "голосочком").
До речі, на завершення, після нападу Московії в 2014 році не припинилась не тільки співпраця Порошенко з московією (торгівля на крові, бізнес в РФ тощо), а не припинилась і співпраця з Медведчуком. І мова не тільки про представництво Медведчука в ТКГ в Мінську за вказівкою Порошенка.