Суд узяв Медведчука під домашній арешт
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Нардепу Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Печерський районний суд Києва взяв народного депутата України Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
"У задоволенні клопотання (клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави) ... відмовити ... застосувати ... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказано в ухвалі суду.
Під час засідання слідчий суддя В'ячеслав Підпалий поставив низку запитань стороні обвинувачення, зокрема, щодо доказів обґрунтованості підозри, встановлення розміру збитку, який був заподіяний діями Медведчука, а також мотивацією встановлення розміру застави як альтернативи арешту.
Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обрано до 9 липня 2021 року включно. Суд поклав на Медведчука такі зобов'язання: не залишати Київ і Київську область без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчому, прокурору і суду про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками.
Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
домашний арест при таком качестве обвинения это еще хорошо.
Власть, зажатая обстоятельствами уже дальше некуда, начинает резонансное дело с шумными многолюдными обысками, брифингами и прессконференциями, громкими заявлениями, обвинениями, демонстрацией материалов следствия и секретных документов, т.е. раздувается всё по полной. И всё это под одобрительный гул в обществе. Правда в этот раз обошлись без вертолётов, без президента и почему-то без авакова. Наконец, дело попадает в суд. И суд, с которым обо всём договорились заранее, просто сливает это дело. Всё! В результате власть демонстрирует свою решимость делать то, что она должна делать и заодно поправляет свой слегка обвисший рейтинг; а судья, а что судья? кому он нужен, через неделю о нём все забудут, а пенсия в 200 тыс на дороге не валяется.
в связи с карантинами пол Украины находится под домашним арестом, на самоизоляции..
очередная несмешная шьутка квартал-овцев, подтверждающая, что это очередная "борьба нанайских мальчиков" от Зели Лицедея для мобилизации своего лохтората..
Так что при такой «мощной» позиции прокуратуры суд можно считать суровым.
«Я ДУМАЛ, ЧТО УЖЕ ВИДЕЛ ДЕГРАДАЦИЮ ПРОКУРАТУРЫ И ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. ТЕПЕРЬ СОМНЕВАЮСЬ...», - написал политолог.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відні
і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
Кто ж кого обидит?
Пока страна обсуждает этот цирк с медведчуковским судом, ее опять готовятся крупно кинуть - Кочетков
С 1998 года наказанием является ПОЖИЗНЕННОЕ лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
Только не словесную, а по делам их
А що хтось по іншому думав?
Буде сидіти як баба Юла у трьокімнатній і вийде на свободу до своїх соратників )
А тим часом руйнується недобудована дамба на кримському каналі, бо влада має
надію що вона зруйнується сама по собі і вода самотьоком піде у Крим і Пукін заплатить
пару міліардів доларів тим хто це зробив, губернатору та меру Херсону і інщім "дєятєлям".
И Оксана Марченко привыкнет, что он порой буцает её по ногам.