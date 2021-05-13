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Суд узяв Медведчука під домашній арешт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд узяв Медведчука під домашній арешт

Нардепу Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Печерський районний суд Києва взяв народного депутата України Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

"У задоволенні клопотання (клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави) ... відмовити ... застосувати ... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказано в ухвалі суду.

Під час засідання слідчий суддя В'ячеслав Підпалий поставив низку запитань стороні обвинувачення, зокрема, щодо доказів обґрунтованості підозри, встановлення розміру збитку, який був заподіяний діями Медведчука, а також мотивацією встановлення розміру застави як альтернативи арешту.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обрано до 9 липня 2021 року включно. Суд поклав на Медведчука такі зобов'язання: не залишати Київ і Київську область без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчому, прокурору і суду про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками.

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося
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Топ коментарі
+112
вопросы по шоу есть?
режисура, звук, массовка - все нормально? Суд взял Медведчука под домашний арест - Цензор.НЕТ 771
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13.05.2021 21:02
+65
державна зрада- домашній арешт.
неправильна походка - 500 днів СІЗО
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13.05.2021 21:03
+63
За госизмену?! Вот это да!
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13.05.2021 21:02
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Сторінка 4 з 4
сторона обвинения выглядела жалко. это сцанина в очи, цирк с клоуном.
домашний арест при таком качестве обвинения это еще хорошо.
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14.05.2021 06:17 Відповісти
Вся ця "муйня" з Медведчуком закінчиться як в тій байці, - і щуку кинули в річку.
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14.05.2021 06:46 Відповісти
Откаты, отжимы, скрутки… а сейчас мы видим становление новой "высокой технологии".
Власть, зажатая обстоятельствами уже дальше некуда, начинает резонансное дело с шумными многолюдными обысками, брифингами и прессконференциями, громкими заявлениями, обвинениями, демонстрацией материалов следствия и секретных документов, т.е. раздувается всё по полной. И всё это под одобрительный гул в обществе. Правда в этот раз обошлись без вертолётов, без президента и почему-то без авакова. Наконец, дело попадает в суд. И суд, с которым обо всём договорились заранее, просто сливает это дело. Всё! В результате власть демонстрирует свою решимость делать то, что она должна делать и заодно поправляет свой слегка обвисший рейтинг; а судья, а что судья? кому он нужен, через неделю о нём все забудут, а пенсия в 200 тыс на дороге не валяется.
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14.05.2021 06:52 Відповісти
А хтось очікував на щось інше? Мєртвєтчук же не ветеран, волонтер чи активіст, щоб його саджати в СІЗО. Він всього на всього антиукраїнський покидьок, але ж "влада" в Україні по суті така ж сама.
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14.05.2021 07:30 Відповісти
При минулій владі мертвечуку телеканали продавали і ніхто не обурювався. А зара взяли під арешт і це виявляється погано? Ти агент 5-ї колони?
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14.05.2021 11:56 Відповісти
вот это наказание за державну зраду - домашний арест!..
в связи с карантинами пол Украины находится под домашним арестом, на самоизоляции..
очередная несмешная шьутка квартал-овцев, подтверждающая, что это очередная "борьба нанайских мальчиков" от Зели Лицедея для мобилизации своего лохтората..
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14.05.2021 08:27 Відповісти
Пока что за подозрение.
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14.05.2021 12:19 Відповісти
ну вы не забывайте еще в каком суде было вынесено это решение...ПЕЧЕРСКОМ- там где работает мамаша губастой мрази которая назвала украинцев быдлом и радовалась аннексии Крыма рф...вопросы по решению еще остались?
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14.05.2021 09:15 Відповісти
Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 6575
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14.05.2021 09:16 Відповісти
Кто медведя посадит, он же памятник. Я даже не смотрел этот цирк. Если шмаркля выплясывал и скоморошил перед медведчуком и к в свое время.
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14.05.2021 09:22 Відповісти
Все больше убеждаюсь с каждым днём что Выгодней быть предателем,сепаром, колобарантом чем патриотом Украины!Патриотам тюрьмы предателям домашний очаг с шлюхами и бухлом!
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14.05.2021 09:47 Відповісти
Кирилл Сазонов уточняет, хотя, аргументация прокуратуры во время судебного заседания у юристов вызвала истерический смех, паралич и непроизвольное матоизвержение.
Так что при такой «мощной» позиции прокуратуры суд можно считать суровым.
«Я ДУМАЛ, ЧТО УЖЕ ВИДЕЛ ДЕГРАДАЦИЮ ПРОКУРАТУРЫ И ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. ТЕПЕРЬ СОМНЕВАЮСЬ...», - написал политолог.
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14.05.2021 10:28 Відповісти
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відні
і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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14.05.2021 10:42 Відповісти
Мудачук кум Путина, а СЛУГА - кум Мудачука .
Кто ж кого обидит?
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14.05.2021 10:49 Відповісти
Потешным преследованием, которого демонстративно не боится ни Медведчук, ни его политическое окружение, утраченную землю не перекрыть -
Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 1893

Пока страна обсуждает этот цирк с медведчуковским судом, ее опять готовятся крупно кинуть - Кочетков
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14.05.2021 10:51 Відповісти
Великобритания, наказание за госизмену


С 1998 года наказанием является ПОЖИЗНЕННОЕ лишение свободы.

Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
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14.05.2021 10:56 Відповісти
Слуги и ОПЗЖ ментально близки. Найдите между ними разницу
Только не словесную, а по делам их
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14.05.2021 11:00 Відповісти
Интересное шоу, хорошо подобраны актеры, присутствует драматизм. А бл#дь Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 4677 про что это я, это не сериал а украинский суд за государственную измену. Мерзость
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14.05.2021 11:06 Відповісти
Show Must Go On
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14.05.2021 12:06 Відповісти
Повезло Мертвечуку, что он не атошник. А то мариновали бы его в СИЗО...
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14.05.2021 12:17 Відповісти
Нардепу Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Источник: https://censor.net/ru/n3265149

А що хтось по іншому думав? Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 5409
Буде сидіти як баба Юла у трьокімнатній і вийде на свободу до своїх соратників )

Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 7309
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14.05.2021 12:53 Відповісти
УКРАЇНЦІ ВАМ ЦЕЙ ЦИРК ЩЕ НЕ НАБРИД ?



А тим часом руйнується недобудована дамба на кримському каналі, бо влада має

надію що вона зруйнується сама по собі і вода самотьоком піде у Крим і Пукін заплатить
пару міліардів доларів тим хто це зробив, губернатору та меру Херсону і інщім "дєятєлям".

Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 2622
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14.05.2021 13:00 Відповісти
Суд узяв Медведчука під домашній арешт - Цензор.НЕТ 4310
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14.05.2021 15:24 Відповісти
Ничего, электронный браслет скоро станет как родной.
И Оксана Марченко привыкнет, что он порой буцает её по ногам.
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14.05.2021 20:06 Відповісти
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