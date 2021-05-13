Суд узяв Медведчука під домашній арешт

Нардепу Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Печерський районний суд Києва взяв народного депутата України Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

"У задоволенні клопотання (клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави) ... відмовити ... застосувати ... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказано в ухвалі суду.

Під час засідання слідчий суддя В'ячеслав Підпалий поставив низку запитань стороні обвинувачення, зокрема, щодо доказів обґрунтованості підозри, встановлення розміру збитку, який був заподіяний діями Медведчука, а також мотивацією встановлення розміру застави як альтернативи арешту.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обрано до 9 липня 2021 року включно. Суд поклав на Медведчука такі зобов'язання: не залишати Київ і Київську область без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчому, прокурору і суду про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками.

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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