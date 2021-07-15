Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста, - Кузьмин

Адвокаты нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста", - написал Кузьмин.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

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