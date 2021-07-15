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Новости Дело Медведчука
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Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста, - Кузьмин

Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста, - Кузьмин

Адвокаты нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста", - написал Кузьмин.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача прокуратуры в "деле Медведчука" - закончить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом, - Венедиктова

Автор: 

апелляция (628) Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1790) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+2
А что же никто не выходит на протесты в защиту этого деятеля ?
Вся электоральная база в кремле ?
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15.07.2021 09:03
+2
Спектакль от глав 🤡🤢клоуна - ИУДЫ - мертвечук на вилле прохлаждается , а боевой генерал , спасший Мариуполь в тюрьме !
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15.07.2021 09:09
+2
В камеру передаста.... и пусть из камеры пишет аппеляции...
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15.07.2021 09:16
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А что же никто не выходит на протесты в защиту этого деятеля ?
Вся электоральная база в кремле ?
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15.07.2021 09:03 Ответить
Вы свои забавы другим не навязывайте.
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15.07.2021 10:42 Ответить
Отпускайте его скорее, у него летом отдых в Крыму запланирован и Оксана непонятно с кем на его яхте вышивает...
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15.07.2021 09:04 Ответить
В украинеиу чиновников очень хорошая зарплата 😀😀😀
200 Лимонов евро заработал Мертветчук на яхту , будучи секретаркрй Кучмы ( как Ермак)
Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту, - Кузьмін - Цензор.НЕТ 8243
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15.07.2021 10:00 Ответить
Наверно доступ к телу Кучмы стоил хорошие гроши
Не удивлюсь , если нынешнее руководство ОП берет гроши за доступ к Зе
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15.07.2021 10:02 Ответить
"Бабка не ходи"!!! Знаю точно - полковник який був засуджений за хабарі і позбавлений військового звання отримав "доступ до тіла" за 5 тис долларів!
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15.07.2021 10:10 Ответить
кучмa? - потная тварь и убивец Гонгадзе,,,тут и правда ни к кому ходить не нужно, шо бы ето понимать...
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15.07.2021 10:16 Ответить
Спектакль от глав 🤡🤢клоуна - ИУДЫ - мертвечук на вилле прохлаждается , а боевой генерал , спасший Мариуполь в тюрьме !
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15.07.2021 09:09 Ответить
Адвокати мертветчука - вот ще кандидати на гиляки 😀😀😀
Треба більше дерев у жовтні посадити 😀
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15.07.2021 09:13 Ответить
Краще бамбук - у заплавах річок! Купа "позитиву": гарний будівельний матеріал, не боїться солоних і кислих грунтів, осушує їх та швидко росте! Останнє - найбільш важливе - береш "медведчукіста", садиш задом на проросток (він гострий) і спостерігаєш Проросток бамбуку виростає за ДОБУ на 80 см!!! А до того як посіють бамбук - акація! Найтвердіше дерево після дуба! Росте швидко, розповсюджена по всій Україні! І "наука" буде краща! (щоб знали - людина яку вішають (в залежності від способу вішання), або умирає моментально - від розриву шийного відділу хребта, або повільно - від нестачі кисню Так от - організм ссавців налаштований так, що при тривалих предсмертних больових відчуттях він "включає" своєрідний "оргазм"! Це зафіксовано в протоколах інквізаційних процесів! Умираючи людина отримує задоволення! А "кілочок" і бамбук працює кілька діб!)
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15.07.2021 09:33 Ответить
😀
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15.07.2021 09:58 Ответить
В камеру передаста.... и пусть из камеры пишет аппеляции...
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15.07.2021 09:16 Ответить
Повністю згоден, тільки тримання під вартою з перспективою довічного ув'язнення!
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15.07.2021 09:31 Ответить
 
 