Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста, - Кузьмин
Адвокаты нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.
"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста", - написал Кузьмин.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
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Вся электоральная база в кремле ?
200 Лимонов евро заработал Мертветчук на яхту , будучи секретаркрй Кучмы ( как Ермак)
Не удивлюсь , если нынешнее руководство ОП берет гроши за доступ к Зе
Треба більше дерев у жовтні посадити 😀