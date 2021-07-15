Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту, - Кузьмін

Адвокати нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту", - написав Кузьмін.

Як повідомлялося, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня