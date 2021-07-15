Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту, - Кузьмін
Адвокати нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.
"Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту", - написав Кузьмін.
Як повідомлялося, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.
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Вся электоральная база в кремле ?
200 Лимонов евро заработал Мертветчук на яхту , будучи секретаркрй Кучмы ( как Ермак)
Не удивлюсь , если нынешнее руководство ОП берет гроши за доступ к Зе
Треба більше дерев у жовтні посадити 😀