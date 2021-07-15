УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7954 відвідувача онлайн
Новини Справа Медведчука
586 13

Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту, - Кузьмін

Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту, - Кузьмін

Адвокати нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту", - написав Кузьмін.

Як повідомлялося, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня

Автор: 

апеляція (503) Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1708) домашній арешт (197)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
А что же никто не выходит на протесты в защиту этого деятеля ?
Вся электоральная база в кремле ?
показати весь коментар
15.07.2021 09:03
+2
Спектакль от глав 🤡🤢клоуна - ИУДЫ - мертвечук на вилле прохлаждается , а боевой генерал , спасший Мариуполь в тюрьме !
показати весь коментар
15.07.2021 09:09
+2
В камеру передаста.... и пусть из камеры пишет аппеляции...
показати весь коментар
15.07.2021 09:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что же никто не выходит на протесты в защиту этого деятеля ?
Вся электоральная база в кремле ?
показати весь коментар
15.07.2021 09:03 Відповісти
Вы свои забавы другим не навязывайте.
показати весь коментар
15.07.2021 10:42 Відповісти
Отпускайте его скорее, у него летом отдых в Крыму запланирован и Оксана непонятно с кем на его яхте вышивает...
показати весь коментар
15.07.2021 09:04 Відповісти
В украинеиу чиновников очень хорошая зарплата 😀😀😀
200 Лимонов евро заработал Мертветчук на яхту , будучи секретаркрй Кучмы ( как Ермак)
Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту, - Кузьмін - Цензор.НЕТ 8243
показати весь коментар
15.07.2021 10:00 Відповісти
Наверно доступ к телу Кучмы стоил хорошие гроши
Не удивлюсь , если нынешнее руководство ОП берет гроши за доступ к Зе
показати весь коментар
15.07.2021 10:02 Відповісти
"Бабка не ходи"!!! Знаю точно - полковник який був засуджений за хабарі і позбавлений військового звання отримав "доступ до тіла" за 5 тис долларів!
показати весь коментар
15.07.2021 10:10 Відповісти
кучмa? - потная тварь и убивец Гонгадзе,,,тут и правда ни к кому ходить не нужно, шо бы ето понимать...
показати весь коментар
15.07.2021 10:16 Відповісти
Спектакль от глав 🤡🤢клоуна - ИУДЫ - мертвечук на вилле прохлаждается , а боевой генерал , спасший Мариуполь в тюрьме !
показати весь коментар
15.07.2021 09:09 Відповісти
Адвокати мертветчука - вот ще кандидати на гиляки 😀😀😀
Треба більше дерев у жовтні посадити 😀
показати весь коментар
15.07.2021 09:13 Відповісти
Краще бамбук - у заплавах річок! Купа "позитиву": гарний будівельний матеріал, не боїться солоних і кислих грунтів, осушує їх та швидко росте! Останнє - найбільш важливе - береш "медведчукіста", садиш задом на проросток (він гострий) і спостерігаєш Проросток бамбуку виростає за ДОБУ на 80 см!!! А до того як посіють бамбук - акація! Найтвердіше дерево після дуба! Росте швидко, розповсюджена по всій Україні! І "наука" буде краща! (щоб знали - людина яку вішають (в залежності від способу вішання), або умирає моментально - від розриву шийного відділу хребта, або повільно - від нестачі кисню Так от - організм ссавців налаштований так, що при тривалих предсмертних больових відчуттях він "включає" своєрідний "оргазм"! Це зафіксовано в протоколах інквізаційних процесів! Умираючи людина отримує задоволення! А "кілочок" і бамбук працює кілька діб!)
показати весь коментар
15.07.2021 09:33 Відповісти
😀
показати весь коментар
15.07.2021 09:58 Відповісти
В камеру передаста.... и пусть из камеры пишет аппеляции...
показати весь коментар
15.07.2021 09:16 Відповісти
Повністю згоден, тільки тримання під вартою з перспективою довічного ув'язнення!
показати весь коментар
15.07.2021 09:31 Відповісти
 
 