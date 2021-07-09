УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10432 відвідувача онлайн
Новини Справа Медведчука
840 16

Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня

Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня

Народний депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук оскаржить рішення Печерського районного суду міста Києва, який продовжив йому домашній арешт до 7 вересня.

Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це тільки один з етапів боротьби і цей етап закінчився ось таким ось рішенням. Рішення несправедливе. Рішення не врахувало доводів захисту. Рішення побудоване на порушенні Кримінального процесуального кодексу", - переконаний нардеп.

Він заявив про те, що планує оскаржити рішення про продовження йому запобіжного припинення в апеляції.

"Однозначно, ми будемо оскаржувати в Київському апеляційному суді", - підкреслив Медведчук.

Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд Києва 8 липня о 9 ранку почав розглядати питання продовження запобіжного заходу нардепу Медведчуку.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

апеляція (502) Медведчук Віктор (1707) суд (11701) домашній арешт (197)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
так а когда уже будет суд над мудачуком?
Доказательств валом - шо тянем?
показати весь коментар
09.07.2021 09:43
+3
Кому ще цікавий цей цирк,з домашнім арештом Мертвечука? 😂😂😂
показати весь коментар
09.07.2021 09:48
+3
Перед Стусом на Страшном суде обжалуешь,козёл.
показати весь коментар
09.07.2021 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так а когда уже будет суд над мудачуком?
Доказательств валом - шо тянем?
показати весь коментар
09.07.2021 09:43 Відповісти
Покарання - домашній арешт...Жив би він у панельці на 9 атажі.
показати весь коментар
09.07.2021 09:48 Відповісти
Так зеля его б в особняк тогда переселил ,что бы удобней..
показати весь коментар
09.07.2021 09:53 Відповісти
Медведчук обжалует продление домашнего ареста до 7 сентября - Цензор.НЕТ 255
показати весь коментар
09.07.2021 09:44 Відповісти
Кому ще цікавий цей цирк,з домашнім арештом Мертвечука? 😂😂😂
показати весь коментар
09.07.2021 09:48 Відповісти
Зелеизбирателям, у нас их еще очень много.
показати весь коментар
09.07.2021 09:50 Відповісти
и правильно, дома оксана вон уже всю плешь выгрызла - то ли дело кпз...
показати весь коментар
09.07.2021 09:49 Відповісти
Перед Стусом на Страшном суде обжалуешь,козёл.
показати весь коментар
09.07.2021 09:49 Відповісти
Сделайте наконец чо-нить взрослое. Поселите эту падлу в карцер и пусть там круглосуточно отдыхает
показати весь коментар
09.07.2021 09:52 Відповісти
Статья спонсирование терроризма не предусматривает домашний арест в виде запобіжного заходу. Квартальные циркачи продолжают шоу для лошар 73%.
показати весь коментар
09.07.2021 09:56 Відповісти
Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня - Цензор.НЕТ 6293
показати весь коментар
09.07.2021 09:57 Відповісти
Бути ворогом народу України - це його сімейна традиція.
показати весь коментар
09.07.2021 10:22 Відповісти
у кремлевского холуя мертвечюка все получится, бо президент-тоже холуй кремля.
показати весь коментар
09.07.2021 10:14 Відповісти
Что то много суеты с этой кремлевской подстилкой ...В правовой стране этот предатель срок мотал бы давно...
показати весь коментар
09.07.2021 10:14 Відповісти
Медведчук обжалует продление домашнего ареста до 7 сентября

Згоден - треба обжалувати - мало - 15 років десь треба

І не домашнього арешту а строго режиму
П.С. + конфіскація з викриттям прихованого майна !
показати весь коментар
09.07.2021 10:43 Відповісти
Дивно, і ні одного порохобота в цій темі. Мабуть вони(О)...
показати весь коментар
10.07.2021 00:07 Відповісти
 
 