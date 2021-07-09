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Новости Дело Медведчука
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Медведчук обжалует продление домашнего ареста до 7 сентября

Медведчук обжалует продление домашнего ареста до 7 сентября

Народный депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук обжалует решение Печерского районного суда города Киева, который продлил ему домашний арест до 7 сентября.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это только один из этапов борьбы и этот этап закончился вот таким вот решением. Решение несправедливое. Решение не учло доводы защиты. Решение построено на нарушении Уголовного процессуального кодекса", - убежден нардеп.

Он заявил о том, что планирует обжаловать решение о продлении ему меры пресечение в апелляции.

"Однозначно, мы будем обжаловать в Киевском апелляционном суде", - подчеркнул Медведчук.

Читайте также: Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал рассматривать вопрос продления меры пресечения нардепу Медведчуку.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: 

апелляция (628) Медведчук Виктор (1789) суд (25112) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+4
так а когда уже будет суд над мудачуком?
Доказательств валом - шо тянем?
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09.07.2021 09:43
+3
Кому ще цікавий цей цирк,з домашнім арештом Мертвечука? 😂😂😂
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09.07.2021 09:48
+3
Перед Стусом на Страшном суде обжалуешь,козёл.
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09.07.2021 09:49
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так а когда уже будет суд над мудачуком?
Доказательств валом - шо тянем?
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09.07.2021 09:43 Ответить
Покарання - домашній арешт...Жив би він у панельці на 9 атажі.
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09.07.2021 09:48 Ответить
Так зеля его б в особняк тогда переселил ,что бы удобней..
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09.07.2021 09:53 Ответить
Медведчук обжалует продление домашнего ареста до 7 сентября - Цензор.НЕТ 255
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09.07.2021 09:44 Ответить
Кому ще цікавий цей цирк,з домашнім арештом Мертвечука? 😂😂😂
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09.07.2021 09:48 Ответить
Зелеизбирателям, у нас их еще очень много.
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09.07.2021 09:50 Ответить
и правильно, дома оксана вон уже всю плешь выгрызла - то ли дело кпз...
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09.07.2021 09:49 Ответить
Перед Стусом на Страшном суде обжалуешь,козёл.
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09.07.2021 09:49 Ответить
Сделайте наконец чо-нить взрослое. Поселите эту падлу в карцер и пусть там круглосуточно отдыхает
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09.07.2021 09:52 Ответить
Статья спонсирование терроризма не предусматривает домашний арест в виде запобіжного заходу. Квартальные циркачи продолжают шоу для лошар 73%.
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09.07.2021 09:56 Ответить
Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня - Цензор.НЕТ 6293
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09.07.2021 09:57 Ответить
Бути ворогом народу України - це його сімейна традиція.
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09.07.2021 10:22 Ответить
у кремлевского холуя мертвечюка все получится, бо президент-тоже холуй кремля.
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09.07.2021 10:14 Ответить
Что то много суеты с этой кремлевской подстилкой ...В правовой стране этот предатель срок мотал бы давно...
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09.07.2021 10:14 Ответить
Медведчук обжалует продление домашнего ареста до 7 сентября

Згоден - треба обжалувати - мало - 15 років десь треба

І не домашнього арешту а строго режиму
П.С. + конфіскація з викриттям прихованого майна !
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09.07.2021 10:43 Ответить
Дивно, і ні одного порохобота в цій темі. Мабуть вони(О)...
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10.07.2021 00:07 Ответить
 
 