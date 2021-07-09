Медведчук обжалует продление домашнего ареста до 7 сентября

Народный депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук обжалует решение Печерского районного суда города Киева, который продлил ему домашний арест до 7 сентября.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это только один из этапов борьбы и этот этап закончился вот таким вот решением. Решение несправедливое. Решение не учло доводы защиты. Решение построено на нарушении Уголовного процессуального кодекса", - убежден нардеп.

Он заявил о том, что планирует обжаловать решение о продлении ему меры пресечение в апелляции.

"Однозначно, мы будем обжаловать в Киевском апелляционном суде", - подчеркнул Медведчук.

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Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал рассматривать вопрос продления меры пресечения нардепу Медведчуку.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.