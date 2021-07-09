Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчуку

Сьогодні, 9 липня, Печерський районний суд Києва виніс рішення з питання продовження запобіжного заходу нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив. Ганьба", - написав Кузьмін.

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

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Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд Києва 8 липня о 9 ранку почав розглядати питання продовження запобіжного заходу нардепу Медведчуку.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.