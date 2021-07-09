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Новини Справа Медведчука
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Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчуку

Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчуку

Сьогодні, 9 липня, Печерський районний суд Києва виніс рішення з питання продовження запобіжного заходу нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив. Ганьба", - написав Кузьмін.

Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчуку 01

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі Медведчука пішов до нарадчої кімнати - рішення буде вранці 9 липня

Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд Києва 8 липня о 9 ранку почав розглядати питання продовження запобіжного заходу нардепу Медведчуку.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1707) суд (11701) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+13
Цирк зебилов и жоппоблочников продолжается. Рифмастера год держали в сизо абсолютно без улик, а мудачука с массой доказательств - отпускают домой чпокать молодую женушку. Кому там еще не хватает фактов того, что зеЛох и мудачук - это одна команда?!!
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09.07.2021 09:03
+7
Позор это не Медведчук под арестом, а Кузьмин и вся их ОПЗЖсная гопкомпания на свободе!
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09.07.2021 08:59
+7
судя по рейтингам в 30проц. это у них получается. бараны ведутся на морковку как заводные.
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09.07.2021 09:13
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Это великая победа!)))
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09.07.2021 08:56 Відповісти
Толик! а не победа, это КВН.. тушкой Медведчука трясут перед взором лохтората, для поднятия висящего "на полшестого" рейтинга Величайшего Ослика Апокалипсиса..
стиль сценариста Жидкова чцвствуеншь?!
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09.07.2021 09:09 Відповісти
судя по рейтингам в 30проц. это у них получается. бараны ведутся на морковку как заводные.
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09.07.2021 09:13 Відповісти
Шрек, писал с сарказмом. Сценариста не знаю.
Грустно: спасибо зрителям экрана за....
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09.07.2021 10:04 Відповісти
Жидков (95 квартал)
Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчуку - Цензор.НЕТ 76
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09.07.2021 10:30 Відповісти
Изверги!
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09.07.2021 09:11 Відповісти
Та да....
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09.07.2021 10:04 Відповісти
Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука - Цензор.НЕТ 3717
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09.07.2021 08:56 Відповісти
Барыга - это зеленский или дерьмак, а может шефир? Я уже запутался!
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09.07.2021 09:00 Відповісти
Позор это не Медведчук под арестом, а Кузьмин и вся их ОПЗЖсная гопкомпания на свободе!
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09.07.2021 08:59 Відповісти
Цирк зебилов и жоппоблочников продолжается. Рифмастера год держали в сизо абсолютно без улик, а мудачука с массой доказательств - отпускают домой чпокать молодую женушку. Кому там еще не хватает фактов того, что зеЛох и мудачук - это одна команда?!!
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09.07.2021 09:03 Відповісти
В політиці цинічність зустрічається дуже часто. Але те, що відбулося у Закарпатті - це вже занадто. І справа не тільки в тому, що там коаліцію зробили Слуга народу і ОПЗЖ. Ні, це мене не дивує. Бо це стара історія про жабу і гадюку. А от те, що публічно розповідаючи про боротьбу з Медведчуко, Зеленський дав добро на співпрацю з ним на Закарпатті. І вже співпрацює. Бо Зеленський і компанія так сильно боряться з Медведчуком і ОПЗЖ, що керувати бюджетом Закарпаття віддали аж родичу Медведчука. Тому що бабло для них головне.

Взагалі, хочу вам детально розповісти про те, що відбулось на Закарпатті. Як всім відомо куратором області зробили Миколу Тищенко. Вам більше відомий, як власника ресторану Велюр, що працював під час заборони працювати всім ресторанам. Але не треба заздрити. Бо служіння народу штука важка та вимагає... класти на закон. До цього Коля ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв'ю. Хоча, яка різниця? Да, пане президент?

Досі в області в коаліції були «Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Батьківщина". Тоді головою ради зробили генерала-губернатора від Слуги народу Олексія Петрова. Чекіста із 27 річним стажем. А потім йому на підсилення з ОП відправили Тищенко. І почалося. Зараз той самий Петров разом із Тищенко вирішили деребанити область із новими хлопцями. Вирішили, що треба з найкращими для них - з ОПЗЖ. Тому, що Медведчук зараз на гачку і буде співпрацювати з Банковою. І #Слуги віддали їм найголовніше - дали керувати бюджетом Закарпаття. Кому саме? Родичу Медведчука такому собі Івану Чубирку.

Оце так, наша святість Володимир Зеленський завзято бореться із сепарами від Медведчука в області, де найбільший ризик виникнення сепаратизму. Але віддає всі найважливіші комісії сепарам. Тобто більшість створили з тими кого президент називає ворогами України. Однією рукою санкію накладає, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із Слугами бере та дає їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської облради Олексій Петров. «Добро» на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс якщо не знайти чим мотивовані Слуги. А питання в розподілі бабла. Це ще не все.

Владу Закарпаття, окрім політичної партії "Слуга народу", відтепер представлятимуть "Опозиційна платформа - За життя", "Команда Андрія Балоги", "За Майбутнє", "КМКС" Партія угорців України". Ще одна ягідка на торті це, то що лідер цих угорців в розшуку по лінії СБУ і переховується закордоном. В нову коаліцію «слуг» увійшла вам невідома Ілдика Орос ("КМКС")
Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II. На мітингу в Будапешті заявила, що угорців в Україні утискають фашистськими методами, за що була на допиті в СБУ. А ще вона соратниця такого собі "кримінального" В.Брензовича та є одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті. І фактично працює проти інтересів України. Але це не засмучює Зелнського та Тищенко. Бо вони не знали, що я займуся цією історією.

Я вже не кажу, що голосування було в порушення регламенту - з голосу депутата від "ОПЗЖ" Віктора Русина по кличці «Антибіотик», без обговорення в комісіях.
Пам'ятаєте скандальні вибори в Мукачево 2004? Він тоді керівав міліцією Закарпаття. Тож у вас не буде запитань, чому людину с таким досвідом використовує Банкова. Тим більше, що він активний антимайданівець і колишній силовик. А це те, що зараз щиро шанують в ОП. Хоча розпил бабла там поважають більше.

Вчора в області провели спецоперацію і виявили розкрадання на «Великому крадівництві». Мали збудувати приймальне відділення для хворих на COVID-19, але частину грошей вкрали. То, що це приведе до нових можливих смертей нікого з цих корупционерів не хвилює, бо вони цинічні та зухвалі. Що ж - в області ще багато об'єктів будується. І певно, ОПЗЖ рулити бюджетом Закарпаття взяли для того, аби ті навчили #слуг правильно красти і розповіли, як більше не попадатись.
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09.07.2021 10:06 Відповісти
Перетворюють Закарпаття потихеньку в новий лугандон. Хоча заробітчани і контрабандисти може і не дозволять.
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09.07.2021 12:15 Відповісти
Хай би знов прийшов та поразкрадав бюджет та армію. Факти річ уперта.
Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчуку - Цензор.НЕТ 5774
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09.07.2021 09:38 Відповісти
а зеля все пытался и пытается привязать мертвячука Порошенко
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09.07.2021 10:05 Відповісти
гнилая система не может посадить его в тюрьму.
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09.07.2021 09:17 Відповісти
Да эту мразь надо в СИЗО в камеру к изголодавшимися к женскому телу!!!!!!
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09.07.2021 09:19 Відповісти
Что такое режим кацапской проститутки - зеленского можно посмотреть во всей красе в другой новости опубликованной немного ранее. Вот вкратце:

"Шевченковский районный суд Киева отказался отменить подозрение в незаконном хранении оружия, объявленное бывшему военнослужащему Андрею Байдале (позывной "Швед"). Федеральная служба безопасности России называет его якобы "организатором убийства" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко."

Теперь зеЛох может сколько-угодно травить байки про патриотизм но по факту, сбу и зеЛох - это филиалы кремлефашистского фсб!
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09.07.2021 09:20 Відповісти
Все это было...было...запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи." потом срочно инфаркт- микарда, носилки ,клетчатый плед, и черным входом больницы в новую жизнь с украдеными деньгами.Вишь как у нас за госизмену арестовывают,содержат не в камере,а роскошном особняке рядом с женой и прислугой,на улицу не выходить?А он по улицам ходил?Еще скажите что в тролейбусе ездил.
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09.07.2021 09:27 Відповісти
А Медведчучка Оксана в это время рассекает на его яхте возле берегов Хорватии!))) А Медведчук дома сидит)
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09.07.2021 09:49 Відповісти
да дайте уже этому полицаевскому Выродку съе....ся в ПИД,,,рашенский Фекалистан к куму, сначала дал ему обогатиться в 20 раз а теперь делает их этого Штопанного Гандона мученика, а из себя великого борца с ватной сепорней, все нормальные знают что ты малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат полностью подконтрольный кремлю....
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09.07.2021 10:25 Відповісти
Хорошая статья за измену Родине! Залог не положен, а отсидеть можно и под домашним арестом! Не всем, правда. А здоровье, оно же и дома портится! Но, в нашей гуманной стране такие люди лечиться не будут! Только лечение за рубежом в лучших клиниках мира.
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09.07.2021 11:41 Відповісти
Вот вам и лазейка, можно покинуть по состоянию здоровья, скоро увидим ухудшение здоровья и клетчатое одеяло
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09.07.2021 11:44 Відповісти
Вот вам и ответ почему американцьІ некоторьІх наших керовников за людей не считают. У Вашингтоне скоро на пальцах обьяснят, что они имеют ввиду, когда говорят, что в Украине сплошная коррупция. Жаль приколистов-избирателей.
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09.07.2021 12:20 Відповісти
Лохи должны страдать 🤨
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09.07.2021 13:20 Відповісти
ЧТО ВЫ МУЧАЕТЕСЬ !!!??? ПРИВЕЗИТЕ ЕГО НА ПЕРЕДОВУЮ И ОСТАВЬТЕ ТАМ !!!
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09.07.2021 16:01 Відповісти
Ахметова нужно посадить - он еще страшнее агент России с он теневой бой русской агентуры в Украине и он стоял за яныком и он стоит за партией регионов и он коррумпировал все органы и т.д. Ахметов самое крупное зло и его нужно уничтожить!!!
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09.07.2021 17:57 Відповісти
 
 