Сьогодні суд розгляне апеляцію на продовження терміну домашнього арешту Медведчуку

Сьогодні, 20 липня, Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку, обвинуваченому в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, представленої на постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня 2021 року про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного М., призначене на 20 липня 2021 року (10 год. 30 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленні.

Автоматизована система документообігу суду визначила склад суду: суддя-доповідач Т.В. Фрич, судді О.С. Юрдига, В.П. Глиняний.

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Як повідомлялося, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

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