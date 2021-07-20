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Новини Справа Медведчука
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Сьогодні суд розгляне апеляцію на продовження терміну домашнього арешту Медведчуку

Сьогодні суд розгляне апеляцію на продовження терміну домашнього арешту Медведчуку

Сьогодні, 20 липня, Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку, обвинуваченому в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, представленої на постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня 2021 року про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного М., призначене на 20 липня 2021 року (10 год. 30 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленні.

Автоматизована система документообігу суду визначила склад суду: суддя-доповідач Т.В. Фрич, судді О.С. Юрдига, В.П. Глиняний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов

Як повідомлялося, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня

Автор: 

апеляція (503) Медведчук Віктор (1711) суд (11736) Апеляційний суд (401) домашній арешт (197)


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Приспали б вже, щоб не мучився. Проявіть гуманність.
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20.07.2021 08:49 Відповісти
За этого путинского хорька можно всех наших заложников вернуть.
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20.07.2021 09:00 Відповісти
Абсурдна ситуація. Відвертий ворог сидить вдома з усіма зручностями, а бойового генерала запхнули в СІЗО.
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20.07.2021 09:01 Відповісти
Это же надо человеку запретить за батонами ходить...звери.475 000 000 залога и пусть бы кушал горячий хлеб...как Павловскому. Зебильная несправедливость.
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20.07.2021 09:06 Відповісти
Гниду ********** давно пора на нари ..!
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20.07.2021 09:27 Відповісти
Поки що-в СІЗО,потім- на кічу (тюрму),потім -обмін на усіх заручників,що реально сидять по ************** таборам і тюрмам. Потім -протужний підсрачник з наданням напряму польоту у бік козломордії із усіми його однодумцями на кшталт киви. Нехай звідти гавкають у сторону України,там і так таких як вони гівнюків хватає, отже особливої цінності для паРаZZії вони являти собою не будуть, а в Україні повітря стане чистішим.
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20.07.2021 09:31 Відповісти
 
 