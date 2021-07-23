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Новини Правосуддя
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Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі

Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі

Галицький районний суд Львова оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів. 15-річний хлопець публікував в Instagram карикатури на своїх вчителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Як ідеться у матеріалах справи, у липні 2020 року учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини, де навчання ведеться польською мовою, створив сторінку в соцмережі Instagram, де публікував карикатури (меми) на фотографії вчителів школи.

Вчителі сприйняли цю ситуацію як булінг і написали відповідну заяву у поліцію. Під час судового засідання батько хлопчика Мар'ян К. свою провину визнав повністю.

Враховуючи докази, суддя Галицького районного суду Львова Віктор Романюк визнав винним Мар'яна К. за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП та оштрафував його на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 420 грн судового збору. На цю постанову суду батьки хлопчика апеляції не подавали.

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Автор: 

карикатура (29) Львів (3091) суд (11744) школа (2226) юстиція (732) штраф (1881)


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Топ коментарі
+14
А чего эти учителя не подали в суд на зеленского, что обманул их на счет зарплаты в 4000 долларов и украл их голос как у последних лохов? Боятся, правильно делают, бо Шкарлет выгонит их с работы. А на простого работягу можно и в суд подать, бо не так сыкотно
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23.07.2021 15:26 Відповісти
+9
Видно у учителей проблемы с юмором, я ж не думаю, что отец мальчугана дорисовывал им там члены и пихвы на лоб и другие части тела
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23.07.2021 15:21 Відповісти
+6
Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 2429
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23.07.2021 15:49 Відповісти
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Видно у учителей проблемы с юмором, я ж не думаю, что отец мальчугана дорисовывал им там члены и пихвы на лоб и другие части тела
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23.07.2021 15:21 Відповісти
А чего эти учителя не подали в суд на зеленского, что обманул их на счет зарплаты в 4000 долларов и украл их голос как у последних лохов? Боятся, правильно делают, бо Шкарлет выгонит их с работы. А на простого работягу можно и в суд подать, бо не так сыкотно
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23.07.2021 15:26 Відповісти
А нет смысла. Они его потом прикопают. Потихому.
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23.07.2021 15:28 Відповісти
петька, угомонись уже )))
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23.07.2021 17:14 Відповісти
Отца оштрафовали за ненадлежащее воспитание своего отпрыска. А пацан уже дорисовывал им там члены и пихвы на лоб и другие части тела.
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23.07.2021 15:26 Відповісти
Я когда учился в школе в библиотеке мне выдали учебник по биологии. Так вот мой предшественник подорисовывал в той книжке члены всем: животным, малюськам, насекомым, растениям, грибам, ну людям само собой. Кароче там все картинки были с членами
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23.07.2021 15:36 Відповісти
тоді такі були розваги, тепер інші, а комусь не сподобаються, то звинуватять у цькуванні.
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23.07.2021 16:45 Відповісти
такі самі в Німеччині теж є: руссколюби вивісили у підземці плакат "ні війні" - отримали члєна як бабочку
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23.07.2021 20:54 Відповісти
ну так не малюски ж подали в суд. а вчилок в книжках не було
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23.07.2021 20:52 Відповісти
А де написано , що там таке було дорисовано ?
Написано - карикатуры (мемы) ...
Посему - усі карикатуры (мемы) - в студію !
Викласти на Цензорі !
А можливо у нас росте талант , який переплюне Херлуфа Бідструпа та усіх разом взятих Кукреністів ?
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23.07.2021 21:19 Відповісти
Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 2429
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23.07.2021 15:49 Відповісти
так це ж совки. іншої реакції у таких не передбачєно.
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23.07.2021 20:51 Відповісти
Хейтеры малолетние. Как же жаль, что их нельзя просто п*здить по морде указкой. Вот меня и моих кентов п*здили, а родители дома еще добавляли! Понавыдумывали с*ка демократия, права детей. И растут теперь одни ублюдки. Хамовитые, безкультурые и тупые! В утиль, до лучших времен.
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23.07.2021 16:04 Відповісти
ознайомився з вашим поглядом на подію.
поглядом висловленим культурно та виховано.
що сказати - ваш коментар зайвий раз доводить, що бити дітей не можна, оскільки це погано відбивається на них в подальшому.
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23.07.2021 16:14 Відповісти
Ничего подобного. *********, прописанная в нужное время и в нужной дозе - очень действенное лекарство.
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23.07.2021 16:16 Відповісти
Не бейте никого. Не воспитывайте. Страдайте потом, когда об вас будут вытирать ноги. Я останусь не правым, а вы когда нибудь вспомните мои слова.
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23.07.2021 16:54 Відповісти
Не бейте никого. Не воспитывайте.
для мене ці два процеси не є тотожними.
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23.07.2021 17:01 Відповісти
Єдиний спосіб виховати врівноважену і порядну особистість це власний приклад батьків і дві години щодня активного спілкування на загальні теми. Якщо у батьків немає часу і бажання особисто займатися своїми дітьми то не потрібно народжувати...
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23.07.2021 17:28 Відповісти
ну так твоя порядність колись наштовхнеться на якесь бидло і здується.
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23.07.2021 20:56 Відповісти
Хм... бувало. Іноді з такими зіштовхувався що просто впадав на якийсь час в ступор - ну як так можна!!! Але потім очухуєшся і даєш відсіч прорахувавши всі варіанти. Таких потрібно заганяти "в куток" не залишаючи ніяких можливостей відкрутитися.
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23.07.2021 21:01 Відповісти
ну ось, і ти вже не порядний в очах вчилок, якщо тебе не задольнила їх поведінка і ти мав наглість сказати щось проти, навіть без жорстких словечок, просто бо не послухав їх і не пішов мовчки закривши варнякалку.
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23.07.2021 21:12 Відповісти
З вчителями дітей у мене проблем ніколи не виникало.
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23.07.2021 21:23 Відповісти
це коли ти не знаєш що вони чудять не по дєтскі, не бачиш їх помилок і не хочеш їх поправити. а не знаєш від того, що твої знання із іншої плоскості і тому багато вважаєш нормою.
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23.07.2021 21:27 Відповісти
ось подивися це відео. вона там розказує як це відкрити варєшку проти педкоронованих. можеш щє сходити на фейсбук групу Батьки сос, там допомагають вчилок виховувати.
https://www.youtube.com/watch?v=9_Y5lX_8xH8
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23.07.2021 21:36 Відповісти
Педагогіка це взагалі псевдонаука яка не має свого власного предмету. Найбільші дурні яких я знаю були докторами та кандидатами педагогічних наук. Як правило це дружини чиновників...
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23.07.2021 22:28 Відповісти
а при чому тут педагогіка? тьотки у педкоронах ведуть себе як без педкорон не ізза педагогіки.
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24.07.2021 00:15 Відповісти
Але мусили вчити.
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24.07.2021 01:51 Відповісти
а ти почтав мій нижній комент? так ось коли вона у об"яві свою думку дородить не може, то так само вона і дятям у голову насере. ап потім скаже - батьки не додивились. а коли батьки додивляться, теж не так буде, бо своїм непедагічним рилом влізли.
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23.07.2021 21:41 Відповісти
Учора мені попалась об"ява "розушукується хлопчик 9-11 років для занять іноземною мовою з нуля". Як тобі об"ява? на мій коментар " яка унікальна хотєлка у вчителя" мене почали виховувати в класичному стилі "не лізти своїм рилом у діло, бо немає нічого пошлого у партнерському навчанні". тобто мізків їй хватило мене повчати, а дописати у своєму повідомленні "для партнерсткого навчання" не вистачило. і вийшло, що дамочку потягло на молоденьке. але дамочка туга на мозок, і замість вдуматися, починає виховувати наче вона на уроці з тими 11тилітками. після моїх слів, що вона забулася і як істінні совковка не може розділити роботу і нероботу, нарешті видалила свою порнуху.
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23.07.2021 21:19 Відповісти
******** вчителів взагалі зневажаю... В 1972 ріці цілий рік займався англійською з повною дурепою яка чекала на візу в Ізраїль. Вивчив алфавіт і десяток фраз. Мати чекала на місце у Варвари Львовни. Свого часу її дитиною вивезли в Лондон, а в 1941 вона вирішила "допомогти Батьківщині в боротьбі з фашизмом" і повернулася в СРСР. Опинилась в таборах. Потім на поселенні вийшла заміж за київського професора і 30 років викладала англійську в театральному інституті. Англійська була для неї рідною мовою. Чоловік помер, дочка жила окремо і вона на пенсії брала "для розваги" лише трьох учнів за шаленні в 1973 році 5 рублів за годину. ... За три місяці індивідуальних занять я почав говорити англійською і вступив до четвертого класу спецшколи де англійську вивчали з першого класу. За два роки я вже читав Шекспіра в оригіналі... В 1997 уже в Лондоні знайшов її серед випускників Лондонської Школи Економіки 1939 року - того часу це був єдиний вищий навчальний заклад заклад куди приймали жінок. В 2000 там же захистив свою докторську. Я це все розповів до того що знайти ВЧИТЕЛЯ це ВИРІШАЛЬНА ПОДІЯ в житті людини. На жаль переважній більшості людей за все своє життя не пощастило знайти ВЧИТЕЛЯ...
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23.07.2021 22:18 Відповісти
ну по твоєму коменту я тобі можу сказати як гадалка по руці: ти ніколи не напрягав вчилок своїх дітей, бо реально дальокий, тобі можна накакать у голову шо за вгодно, і ти будеш то вважати єдиною росою.
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24.07.2021 00:19 Відповісти
Скажу так - гадання по руці то не Ваше...
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24.07.2021 00:27 Відповісти
усе, що ти виніс? ну ясно тебе виховували так, щоб ти не перечів і ти не бачиш за вчилками брєд, бо просто тебе привчили його не бачити. тому ти і нейтральний до вчителів своїх дітей. бо утебе усе плоско.
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24.07.2021 00:42 Відповісти
З точністю до навпаки. Я змінив 7 шкіл за роки навчання. Вчителі боялись йти на урок в класи де я вчився бо був я дуже начитаним хлопчиком і постійно задавав питання які ставили вчителів в глухий кут. Особливо діставалось вчителям історії, літератури та суспільствознавства. У нас була досить велика домашня бібліотека (7000 книжок) яку збирали пять поколінь і я читав те що вчителі не мали змоги прочитати. Батьки були науковцями і ми отримували велику кількість наукових журналів які читались і обговорювались в родині. З дитинства від мене вимагали доводити власну точку зору використовуючи факти та аргументи. "Плоско" це у Вас. Так, я не вимагав від вчителів своїх дітей робити за себе мою роботу і виховував своїх дітей самостійно. Вони мали лише вчити предметам згідно навчального плану. На більше ******** вчитель просто не здатен і вимагати від нього "морального навчання" і широкої ерудиції марна справа. Моїх дітей, а в мене дочки, вчителі в школі теж трошки боялись... Як то кажуть "не стріляйте в піаніста - він грає як уміє"...
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24.07.2021 01:02 Відповісти
Я так подозреваю, у кого-то шкура полосами с задницы сойдет. И это было бы очень правильно, т.к. в 15 лет мозгов должно быть достаточно.
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23.07.2021 16:15 Відповісти
а скажіть за що, ви вважаєте, мають відлупцювати того хлопця? за карикатури?
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23.07.2021 16:34 Відповісти
ну ще питання, що то були за карикаури, але бити не варто, може в художку здати, щоб талант не пропадав, може він творча натура і не знає де себе реалізувати, ні за карикатури бити не треба.
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23.07.2021 16:48 Відповісти
А тягнути до криміналу?
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23.07.2021 17:12 Відповісти
спитай у вчилок. у них мізків на більше не вистачає, як наїхати усим педкурником і забити педкороною.
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23.07.2021 20:57 Відповісти
"оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора" - за это. Должен или нет, вопрос второй. А за сам факт штрафа и прочий геморрой.
Ну и, конечно, за карикатуры. Все же должно быть какое-то уважение к учителям
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26.07.2021 09:37 Відповісти
Нездивуюсь, якщо невдовзі холуї офіса *********** анекдоти, меми і надписи на стінах на "найй...бнутішого найвеличнішого" будуть сприймати як булінг і напишуть відповідну заяву у поліцію

Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 140
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23.07.2021 17:56 Відповісти
так вже - Федину і Звіробій судять саме за це, лише наявний судовий привід - ширма.
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23.07.2021 20:58 Відповісти
Так на цензорі можна спокійно половину в буцигарню відправляти)
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23.07.2021 21:06 Відповісти
Це не булінго, прост констатація факту)
Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі - Цензор.НЕТ 5075
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23.07.2021 18:00 Відповісти
 
 