Суд оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів у соцмережі
Галицький районний суд Львова оштрафував батька львівського школяра за меми про вчителів. 15-річний хлопець публікував в Instagram карикатури на своїх вчителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Як ідеться у матеріалах справи, у липні 2020 року учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини, де навчання ведеться польською мовою, створив сторінку в соцмережі Instagram, де публікував карикатури (меми) на фотографії вчителів школи.
Вчителі сприйняли цю ситуацію як булінг і написали відповідну заяву у поліцію. Під час судового засідання батько хлопчика Мар'ян К. свою провину визнав повністю.
Враховуючи докази, суддя Галицького районного суду Львова Віктор Романюк визнав винним Мар'яна К. за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП та оштрафував його на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 420 грн судового збору. На цю постанову суду батьки хлопчика апеляції не подавали.
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Написано - карикатуры (мемы) ...
Посему - усі карикатуры (мемы) - в студію !
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А можливо у нас росте талант , який переплюне Херлуфа Бідструпа та усіх разом взятих Кукреністів ?
поглядом висловленим культурно та виховано.
що сказати - ваш коментар зайвий раз доводить, що бити дітей не можна, оскільки це погано відбивається на них в подальшому.
для мене ці два процеси не є тотожними.
https://www.youtube.com/watch?v=9_Y5lX_8xH8
Ну и, конечно, за карикатуры. Все же должно быть какое-то уважение к учителям
найй...бнутішогонайвеличнішого" будуть сприймати як булінг і напишуть відповідну заяву у поліцію