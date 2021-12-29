Путін хоче, щоб Україна розвалилася на дві-три частини, - Данілов. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін прагне за рахунок внутрішньої дестабілізації досягти розвалу України.
Про це в інтерв'ю виданню "Настоящее время" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді як варіант може використовуватися зброя, але ми до цього готові", - наголосив він.
За словами Данілова, великого скупчення військ РФ на кордонах не спостерігається - є переміщення.
"Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум в три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні. Але чи існує загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років, і для нас не новина, що російські війська знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни. Якби їх там не було, питання Донецької та Луганської областей було б давно закрите. Що стосується ділянок, там, де є найбільша небезпека, такі ділянки є в районі Маріуполя, такі ділянки є в районі Донецької та Луганської областей", - пояснив секретар РНБО.
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Поетому надо думать кто и каким образом может развалить Украину. С КрьІмской автономией в унитарном государстве уже начудили и в итоге КрьІм потеряли.
И никакой путлер Украину не развалит на части, если ето не сделает сама украинская власть.
Когда мой народ заставил меня выбирать, как любит говорить нынешнее подобие Президента, между человеком, который понятия не имел (кажется, что до сих пор не имеет) о политике, дипломатии, управление структурой большей, чем студия, хоть и достаточно большая и успешная и циничным зажравшимся царьком порохом, я уже тогда немного начал злиться на свой народ и закрадывалась мысли, что значит, мы этого заслуживаем. Но учитывая то, что страна на тот момент была уже 5 лет под ударом намного более сильного врага, мне пришлось стать порохоботом. Не время экспериментов было, как и остаётся до сих пор.
Я принял выбор моего народа. Я горд, что мой народ имеет право выбирать и добился того, чтобы этот выбор не фальсифицировался. Даже если мне он не нравится. Я собрался и уехал в Польшу. Мне не по пути с этим народом. И мне не стыдно за то, что я так говорю. Я ради этого народа рисковал жизнью, оставил часть здоровья, пережил предательство военного руководства.
Друзья, пока мы ноем и ищем виноватых, нас тихонько распиливают. И прежде всего это выгодно врагу. Хватит искать виноватых!
Я голосовал за Януковича, когда его выбирали и я за свою ошибку ответил кровью. С первого дня был на Майдане и пусть не с первого дня, но все же был на войне.
И пока в нашей национальной идее не появится чувство ответственности за свой выбор, чувство того, что каждый таки может изменить что-то, у нас и будет выбор между такими людьми-вспышками, как нынешнее подобие Президента и порохом.
И чем дольше большинство наших граждан думает, что он сам ничего не может сделать, тем меньше у нас шансов сохранить нашу страну.